Финансы
Международные резервы РФ за неделю снизились на $0,4 млрдПРАЙМ 09:05
"Объем международных резервов по состоянию на 26 июля составил 519,9 миллиарда долларов, снизившись за неделю на 0,4 миллиарда долларов, или на 0,1%, под воздействием отрицательной переоценки, значительно скомпенсированной покупкой иностранной валюты в рамках бюджетного правила", — говорится в сообщении.
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