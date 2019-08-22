Финансы
Международные резервы РФ выросли на $1,3 млрд за неделюBFM.ru вчера в 23:35
Международные резервы России за неделю с 9 по 16 августа увеличились на 1,3 миллиарда долларов, составив 528,4 миллиарда.
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено вчера в 23:53, Ашберн
Энергетика
«Нафтогаз» предложил украинцам летом оплатить газ на зиму
"Нафтогаз" предложил украинцам купить газ заранее по фиксированной "летней" цене для экономии зимой.
Обновлено вчера в 03:40
Футбол
Полузащитник «Милана» Кессье может стать конкурентом Головина
Полузащитник «Милана» Франк Кессье может перейти в «Монако», за который выступает российский полузащитник Александр Головин, сообщает RMC.
Обновлено вчера в 16:51
Общество
Медведев поручил Минтруду оценить переход на 4-дневную рабочую неделю
Министерство труда и социальной защиты России должно до 30 сентября определиться со своей позицией по введению четырехдневной рабочей недели в стране, сообщают «Известия» со ссылкой на перечень поручений премьер-министра Дмитрия Медведева, которые он дал по итогам выступления на Международной конференции труда в Женеве.
Обновлено вчера в 04:55
Наука
Отказ от курения может повлиять положительно на здоровье
По данным американских врачей, отказ от курения повлиял на здоровье заядлого курильщика со стажем более 20 лет.
Обновлено вчера в 19:03
Авто
Новый Peugeot 208 и 208e поступили в продажу
Обновлено вчера в 13:50
Политика
Борис Джонсон положил ногу на стол во время встречи с Макроном
Британский премьер-министр Борис Джонсон положил ногу на стол в Елисейском дворце в разгар своей встречи с французским президентом Эмманюэлем Макроном, сообщает издание The Business Insider.
Обновлено вчера в 16:23
Политика
В США назвали условие возвращения России в G8
Ранее президент США Дональд Трамп согласился на предложение президента Франции Эммануэля Макрона пригласить Россию на саммит G7 в 2020 году в США.
Обновлено вчера в 16:23
Происшествия
В США семь человек госпитализированы после аварийной посадки самолета
Экстренная посадка авиалайнера компании Hawaiian Airlines в Гонолулу (Гавайи) привела к госпитализации семи пассажиров.
Обновлено вчера в 23:33
Политика
Марин Ле Пен отметила абсурд в заявлениях о возвращении РФ в G8
Глава партии "Национальное объединение" и член комитета Национального собрания Франции по международным делам Марин Ле Пен отреагировала на нежелание Европы возвращать Россию в G8.
Обновлено вчера в 23:12
Происшествия
Дагестанский чиновник завысил свой возраст на 34 года ради пенсии
В Дагестане тридцатилетний заместитель главы села в Левашинском районе специально завысил свой возраст на 34 года, чтобы получать трудовую пенсию.
Обновлено вчера в 14:08
Армия и оружие
США анонсировали создание ракет для противодействия России и Китаю
Исполняющий обязанности постоянного представителя США при ООН Джонатан Коэн, выступая на экстренном заседании Совета Безопасности всемирной организации по вопросу проводимых Вашингтоном ракетных испытаний, заявил, что Белый дом вынужден предпринимать действия для противодействия растущим угрозам со стороны РФ и КНР.
Обновлено вчера в 16:27
Здоровье
Российские хирурги массово уволились из-за низкой зарплаты
Шесть врачей из двух хирургических отделений ЦГБ №1 в Нижнем Тагиле решили уволиться из-за высоких нагрузок и низких зарплат.
Обновлено вчера в 11:27
Футбол
«Спартак» уступил «Браге» в матче плей-офф квалификации Лиги Европы
Португальская "Брага" принимала на своем поле московский "Спартак" в рамках квалификационного матча плей-офф Лиги Европы.
Обновлено вчера в 16:34
Общество
Московский метрополитен подал иск к Навальному и Яшину
Обновлено вчера в 06:00
Общество
На AliExpress можно будет вернуть товары без объяснения причин
Раньше вернуть товар можно было лишь в случае его явного несоответствия заявленным характеристикам.
Обновлено вчера в 23:15
Политика
Путин ответил на вопрос о планах после 2024 года
Президент РФ Владимир Путин вновь ответил на вопрос журналистов о том, что он будет делать после 2024 года.
Обновлено 21 августа в 14:27
Общество
Исследователи засняли повреждения «Титаника»
В результате первой за последние 14 лет экспедиции к затонувшему «Титанику» учёные выяснили, что состояние обломков пассажирского лайнера стремительно ухудшается.
Обновлено вчера в 11:18
Происшествия
19-летний лихач на Mercedes насмерть сбил женщину и попал на видео
Обновлено вчера в 14:14
Космос
Virgin Galactic показала обновленный космопорт «Америка»
Virgin Galactic показала интерьер космического космопорта «Америка» На первом этаже расположен ангар, в котором во время работы объекта будет находиться самолет-носитель компании.
Обновлено вчера в 11:58
Политика
В ФРГ заявили, что помнят об ответственности за Вторую мировую войну
Германия по-прежнему несёт историческую ответственность за Вторую мировую войну.
Обновлено вчера в 21:31
Технологии
Учёные обследуют более ста водоёмов в ХМАО для очистки от нефти
Обновлено вчера в 05:33
Музыка
Вайкуле выступила за возвращение конкурса «Новая волна» в Юрмалу
Обновлено вчера в 13:01
Культура
Заслуженный артист России Виктор Власов скончался в Москве
Заслуженный артист Виктор Власов скончался в возрасте 66 лет.
Обновлено вчера в 19:51
Армия и оружие
Минобороны показало видео первого полета беспилотника «Форпост-Р»
Минобороны опубликовало на своем YouTube-канале видеозапись первого полета разведывательного беспилотного летательного аппарата «Форпост-Р».
Обновлено вчера в 11:58
Политика
Захарова станцевала лезгинку на молодежном форуме
Официальный представитель МИД Мария Захарова станцевала лезгинку на молодежном форуме "Машук-2019".
Обновлено вчера в 10:11
Армия и оружие
Корабли ТОФ «уничтожили» субмарину условного противника
Корабли российского Тихоокеанского флота в рамках учений в Японском море «уничтожили» подлодку условного противника, сообщил глава отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ Николай Воскресенский.
Обновлено вчера в 23:45
Кино
Sony обвинила Disney в возможном исчезновении Человека-паука из Marvel
Обновлено 21 августа в 05:41
Политика
Россия усилила контроль на границе с Украиной после сообщений о чуме
Роспотребнадзор усилил санитарно-карантинный контроль на границе с Украиной после сообщений о вспышке инфекции, похожей на чуму, сообщает «РИА Новости».
Обновлено вчера в 12:45
Гаджеты
Bloomberg узнал о планах Apple выпустить три новые модели iPhone
Компания Apple готовит масштабное обновление линеек своей продукции, новинки должны поступить в продажу в ближайшие несколько месяцев, сообщает Bloomberg.
Обновлено вчера в 13:19
Происшествия
В Екатеринбурге по делу об изнасиловании задержаны трое полицейских
Обновлено вчера в 09:35