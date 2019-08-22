Международные резервы России за неделю с 9 по 16 августа увеличились на 1,3 миллиарда долларов, составив 528,4 миллиарда.

Международные резервы РФ выросли на $1,3 млрд за неделю

Энергетика «Нафтогаз» предложил украинцам летом оплатить газ на зиму "Нафтогаз" предложил украинцам купить газ заранее по фиксированной "летней" цене для экономии зимой.

Футбол Полузащитник «Милана» Кессье может стать конкурентом Головина Полузащитник «Милана» Франк Кессье может перейти в «Монако», за который выступает российский полузащитник Александр Головин, сообщает RMC.

Общество Медведев поручил Минтруду оценить переход на 4-дневную рабочую неделю Министерство труда и социальной защиты России должно до 30 сентября определиться со своей позицией по введению четырехдневной рабочей недели в стране, сообщают «Известия» со ссылкой на перечень поручений премьер-министра Дмитрия Медведева, которые он дал по итогам выступления на Международной конференции труда в Женеве.

Наука Отказ от курения может повлиять положительно на здоровье По данным американских врачей, отказ от курения повлиял на здоровье заядлого курильщика со стажем более 20 лет.

Политика Борис Джонсон положил ногу на стол во время встречи с Макроном Британский премьер-министр Борис Джонсон положил ногу на стол в Елисейском дворце в разгар своей встречи с французским президентом Эмманюэлем Макроном, сообщает издание The Business Insider.

Политика В США назвали условие возвращения России в G8 Ранее президент США Дональд Трамп согласился на предложение президента Франции Эммануэля Макрона пригласить Россию на саммит G7 в 2020 году в США.

Происшествия В США семь человек госпитализированы после аварийной посадки самолета Экстренная посадка авиалайнера компании Hawaiian Airlines в Гонолулу (Гавайи) привела к госпитализации семи пассажиров.

Политика Марин Ле Пен отметила абсурд в заявлениях о возвращении РФ в G8 Глава партии "Национальное объединение" и член комитета Национального собрания Франции по международным делам Марин Ле Пен отреагировала на нежелание Европы возвращать Россию в G8.

Происшествия Дагестанский чиновник завысил свой возраст на 34 года ради пенсии В Дагестане тридцатилетний заместитель главы села в Левашинском районе специально завысил свой возраст на 34 года, чтобы получать трудовую пенсию.

Армия и оружие США анонсировали создание ракет для противодействия России и Китаю Исполняющий обязанности постоянного представителя США при ООН Джонатан Коэн, выступая на экстренном заседании Совета Безопасности всемирной организации по вопросу проводимых Вашингтоном ракетных испытаний, заявил, что Белый дом вынужден предпринимать действия для противодействия растущим угрозам со стороны РФ и КНР.

Здоровье Российские хирурги массово уволились из-за низкой зарплаты Шесть врачей из двух хирургических отделений ЦГБ №1 в Нижнем Тагиле решили уволиться из-за высоких нагрузок и низких зарплат.

Общество На AliExpress можно будет вернуть товары без объяснения причин Раньше вернуть товар можно было лишь в случае его явного несоответствия заявленным характеристикам.

Политика Путин ответил на вопрос о планах после 2024 года Президент РФ Владимир Путин вновь ответил на вопрос журналистов о том, что он будет делать после 2024 года.

Общество Исследователи засняли повреждения «Титаника» В результате первой за последние 14 лет экспедиции к затонувшему «Титанику» учёные выяснили, что состояние обломков пассажирского лайнера стремительно ухудшается.

Космос Virgin Galactic показала обновленный космопорт «Америка» Virgin Galactic показала интерьер космического космопорта «Америка» На первом этаже расположен ангар, в котором во время работы объекта будет находиться самолет-носитель компании.

Культура Заслуженный артист России Виктор Власов скончался в Москве Заслуженный артист Виктор Власов скончался в возрасте 66 лет.

Армия и оружие Минобороны показало видео первого полета беспилотника «Форпост-Р» Минобороны опубликовало на своем YouTube-канале видеозапись первого полета разведывательного беспилотного летательного аппарата «Форпост-Р».

Политика Захарова станцевала лезгинку на молодежном форуме Официальный представитель МИД Мария Захарова станцевала лезгинку на молодежном форуме "Машук-2019".

Армия и оружие Корабли ТОФ «уничтожили» субмарину условного противника Корабли российского Тихоокеанского флота в рамках учений в Японском море «уничтожили» подлодку условного противника, сообщил глава отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ Николай Воскресенский.

Политика Россия усилила контроль на границе с Украиной после сообщений о чуме Роспотребнадзор усилил санитарно-карантинный контроль на границе с Украиной после сообщений о вспышке инфекции, похожей на чуму, сообщает «РИА Новости».