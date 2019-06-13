Финансы
Международные резервы РФ впервые с 2014 года превысили $500 млрдГазета.Ru 10:37
Отмечается, что впервые с января 2014 года этот показатель превысил полтриллиона долларов. Такой показатель приходится на 7 июня 2019 года. За неделю резервы выросли на $7,5 млрд.
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