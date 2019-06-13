Финансы

Международные резервы РФ впервые с 2014 года превысили $500 млрдГазета.Ru 10:37

Отмечается, что впервые с января 2014 года этот показатель превысил полтриллиона долларов. Такой показатель приходится на 7 июня 2019 года. За неделю резервы выросли на $7,5 млрд.
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Золотовалютные резервы России превысили $500 млрд

Московский Комсомолец09:29

Международные резервы РФ превысили $500 млрд впервые с начала 2014 года

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Международные резервы РФ впервые с 2014 года превысили $500 млрд

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Международные резервы России превысили $500 млрд

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Российские международные резервы превысили $500 млрд

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Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 13:30, Ашберн
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Один из танкеров, атакованных в Оманском заливе, затонул

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Наиболее финансово уязвимыми в России считаются семьи с детьми, особенно многодетные.
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Появились первые фото BMW 8-Series Gran Coupe

Официальный старт продаж BMW 8-Series Gran Coupe, главного конкурента Audi A7 Sportback, Mercedes-AMG GT 4-Door Coupe и Porsche Panamera, запланирован на осень, однако в Сеть просочились первые фотоснимки, сделанные покупателем из Сингапура.
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Люди застряли в воздухе из-за сбоя электричества в парке аттракционов

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В Совфеде оценили решение Киева по кораблям в Керченском проливе

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В Госдуме отреагировали на идею Чубайса ввести новый налог

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