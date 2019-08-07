Финансы
Международные резервы РФ в июле выросли почти на 1,5 млрд долларовЭкономика и жизнь вчера в 09:59
С начала 2019 г. резервы прибавили 51,302 млрд долл. (на 1 января 2019 г. – 468,495 млрд долл.), в годовом выражении – 61,765 млрд долл. (на 1 августа 2018 г. – 458,032 млрд долл.). Валютные резервы за прошедший месяц снизились на 212 млн долл. их размер составил 417,874 млрд долл.
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Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 02:43, Вашингтон
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