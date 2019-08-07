С начала 2019 г. резервы прибавили 51,302 млрд долл. (на 1 января 2019 г. – 468,495 млрд долл.), в годовом выражении – 61,765 млрд долл. (на 1 августа 2018 г. – 458,032 млрд долл.). Валютные резервы за прошедший месяц снизились на 212 млн долл. их размер составил 417,874 млрд долл.

Экономика и жизнь

Международные резервы РФ в июле выросли почти на 1,5 млрд долларов

Политика Президент Киргизии обвинил Атамбаева в грубом попрании конституции Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил, что бывший глава государства Алмазбек Атамбаев грубо нарушил конституцию страны, оказав сопротивление силовикам при попытке задержания.

Политика В Германии предупредили о последствиях санкций США для энергетики ЕС Немецкий бизнес предупредил об опасности возможных санкций со стороны США в отношении проекта газопровода «Северный поток — 2», ограничительные меры могут превратить энергетическую политику ЕС в «игрушку США».

Общество Площадь лесных пожаров в Сибири составила около 1,5 миллиона гектаров Лесные пожары в регионах Сибирского федерального округа полыхают на общей площади около 1,5 миллиона гектаров, из 248 очагов локализовано 235, сообщил журналистам в среду представитель ГУМЧС по Новосибирской области Павел Винаков.

Политика Кремль раскрыл детали разговора Путина и Зеленского По инициативе Киева состоялся телефонный разговор между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, сообщает официальный сайт Кремля.

Происшествия В сети появилось видео с места ДТП с автобусом под Новороссийском В сети появилось видео с места дорожно-транспортного происшествия с участием пассажирского автобуса, которое произошло под Новороссийском Краснодарского края.

Гаджеты Samsung представил новый флагманский смартфон Компания Samsung представила две версии своего флагманского смартфона: обычный Galaxy Note 10 и большой Galaxy Note 10+.

Политика Лондон не смог доказать причастность Кремля к отравлению Скрипалей Британская полиция не нашла доказательств, что отравление экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля было одобрено президентом России Владимиром Путиным, пишет газета The Guardian.

Шоу-бизнес Семья Аллы Вербер боится рассказать ее матери о смерти дочери Мать бизнесвумен еще не знает о смерти дочери, а семья боится об этом рассказать.

Происшествия К сотрудникам ФБК пришли с обысками К сотрудникам Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального Александру Помазуеву, Евгению Замятину и Вячеславу Гимади пришли с обысками.

Политика Эрдоган снова заявил о непризнании присоединения Крыма Турция никогда не признавала и не признает присоединение Крыма к России и поддерживает территориальную целостность Украины, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган.

ЖКХ В Госдуме предложили включать летом отопление при похолодании В Госдуме предложили включать центральное отопление в квартирах летом, если температура воздуха опускается ниже климатической нормы.

Футбол «Кристал Пэлас» настаивает на трансфере Чалова Агент Шандор Варга прокомментировал интерес "Кристал Пэлас" к нападающему московского ЦСКА Федору Чалову, передает "Чемпионат.com".

Экономика На российском fashion-рынке впервые за много лет сменился лидер «Спортмастер» был лидером российского fashion-рынка долгие годы, однако в последнее время его выручка растет только за счет открытия новых магазинов, отметил гендиректор Infoline Иван Федяков.

Энергетика Нефть марки Brent снизилась до $57 за баррель Стоимость октябрьского фьючерса на североморскую нефть марки Brent по состоянию на 17:00 мск снизилась на 3,1% — до $57,15 за баррель, согласно данным Интерконтинентальной биржи (ICE).

Происшествия В Челябинской области трое детей отравились угарным газом Пять человек госпитализированы в лечебное учреждение города Карталы Челябинской области после отравления угарным газом, их состояние оценивается как средней степени тяжести, сообщила в четверг пресс-служба минздрава региона.

Экономика Россиян обяжут доказать происхождение свыше $100 тыс. на границах ЕАЭС В текущей редакции Таможенного кодекса ЕАЭС говорится о необходимости указывать сведения об источнике происхождения наличных свыше $10 тыс. и их владельцах, сказал РБК управляющий партнер УК «Право и бизнес» Александр Пахомов.

Кино Создатели «Игры престолов» заключили контракт с Netflix Создатели сериала «Игра престолов» Дэвид Бениофф и Дэниел Бретт Уайсс заключили многолетний контракт со стриминговым сервисом Netflix на 200 миллионов долларов, они будут снимать для него фильмы и сериалы.

Футбол «Лестер» купит у «Сампдории» Прата за 18 миллионов евро Английский «Лестер» договорился с итальянской «Сампдорией» о переходе бельгийского полузащитника Денниса Прата за 18 миллионов евро.