Финансы
Международные резервы РФ с 21 по 28 декабря выросли на $0,9 млрд
Международные резервы РФ с 21 по 28 декабря выросли на $0,9 млрдИнтерфакс08:02
Международные резервы России на 28 декабря составили $466,9 млрд, сообщил Банк России. По состоянию на 21 декабря международные резервы равнялись $466 млрд. Таким образом, за неделю они увеличились на $0,9 млрд.
Интерфакс08:02
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Международные резервы России в последнюю неделю 2018 года выросли на $900 млн
Rambler News Service08:13
Автоматически обработаны 7174 источника, обновлено в 12:23, Ашберн
Происшествия
В Сети появилось видео затопления Тушинского тоннеля в Москве
Обновлено в 04:47
Политика
Роскомнадзор обнаружил экстремистские материалы на ресурсах Би-би-си
Материалы, транслирующие идеологические установки международных террористических организаций, выявил Роскомнадзор в ходе проверки на сайте Би-би-си.
Обновлено в 10:55
Политика
Лукашенко пригрозил России утратой союзника
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что если Москва откажется компенсировать Минску потери от налогового маневра в нефтянке, она может потерять своего союзника.
Обновлено в 11:34
Общество
Богатейший человек в мире Джефф Безос разводится с женой
В марте 2018 года глава и совладелец Amazon занял первую строчку ежегодного рейтинга богатейших людей мира, оставив позади основателя компании Microsoft Билла Гейтса.
Обновлено вчера в 13:46
Политика
Мадуро вступил в должность президента Венесуэлы
Николас Мадуро вступил в должность президента Венесуэлы на период 2019—2025 годов.
Обновлено в 11:18
Политика
Парагвай разорвал отношения с Венесуэлой
"Правительство республики Парагвай во исполнение своих конституционных полномочий и национального суверенитета приняло решение разорвать дипломатические отношения с боливарианской республикой Венесуэла, распорядилось закрыть наше посольство и осуществить немедленный отзыв парагвайского дипломатического персонала, аккредитованного в этой стране", – говорится в заявлении.
Обновлено в 11:35
Гаджеты
Xiaomi представила новый бюджетный смартфон Redmi Note 7
Обновлено в 11:29
Политика
ОАК прокомментировала проблемы с выпуском самолета МС-21 из-за санкций
В ОАК отметили, что после того, как АО «Аэрокомпозит» (входит в ОАК) попало под санкции, корпорация приняла дополнительные меры, чтобы обеспечить бесперебойный ход программы создания композитного крыла для развертывания серийного производства МС-21.
Обновлено в 03:59
Происшествия
Поступление воды в Тушинский тоннель остановили
Поступление воды в Тушинский тоннель удалось прекратить, говорится в поступившем в РБК сообщении ФГБУ «Канал имени Москвы» (оператор канала, где произошел провал грунта, приведший к затоплению).
Обновлено в 09:34
Общество
Дуров ликвидирует Telegram Messenger LLP
Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров подал заявление о ликвидации зарегистрированной в Великобритании компании Telegram Messenger LLP, включенной в реестр организаторов распространения информации, который ведет в Роскомнадзор.
Обновлено в 11:30
Космос
Ученые нашли источник сигналов из космоса
Обновлено в 09:19
Спорт
Колобков: WADA признало работу РУСАДА отвечающей всем требованиям
«20 декабря WADA завершило мониторинг работы РУСАДА и признало её положительной и отвечающей всем требованиям», — заявил Колобков.
Обновлено в 11:22
Армия и оружие
Ракетный эсминец США вошел в Балтийское море
Ракетный эсминец Военно-морских сил США USS Gravely («Грэйвли») вошел в акваторию Балтийского моря.
Обновлено в 09:58
Экономика
В России вырос размер надбавки к пенсии по возрасту
Обновлено в 07:09
Армия и оружие
Помпео заявил о готовности США к новым боевым действиям в Сирии
В случае необходимости США готовы к новым боевым действиям в Сирии, но в Вашингтоне надеются, что до этого не дойдет, заявил госсекретарь Майк Помпео в Американском университете в Каире, видеозапись выступления опубликована на сайте Госдепа США.
Обновлено в 10:54
Политика
В России ответили на заявление украинского генерала об Азовском море
Украинские военные корабли должны вновь попытаться пройти через Керченский пролив, предварительно подготовившись к операции, заявил экс-замглавы Генштаба ВСУ Игорь Романенко.
Обновлено в 03:43
Происшествия
Обвиняемую за мемы во «ВКонтакте» исключили из списка экстремистов
Росфинмониторинг исключил из списка экстремистов жительницу Барнаула Марию Мотузную, уголовное дело против которой прошлой весной возбудили из-за размещенных на ее странице во «ВКонтакте» мемов, следует из данных на сайте службы.
Обновлено в 10:04
Экономика
Роспотребнадзор рассказал, как удостовериться в подлинности бриллианта
Сертификат соответствия к бриллианту или изумруду гарантирует потребителю подлинность камня, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора, также рассказав, как разобраться в маркировке ювелирных изделий.
Обновлено в 11:58
Хоккей
«Коламбус» отстранил Бобровского на один матч
Руководство клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Коламбус Блю Джекетс" приняло решение отстранить голкипера команды россиянина Сергея Бобровского на один матч в связи с внутренним инцидентом, передает "Советский спорт".
Обновлено в 11:55
Экономика
Для автомобилистов начали действовать новые тарифы ОСАГО
С 9 января вступили в силу новые тарифы обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО), которые расширяют диапазон ставок базового тарифа.
Обновлено 08 января в 20:14
Армия и оружие
Зачем ВКС России уничтожили спутник системы ПРО
ВКС России планово свели с орбиты космический аппарат "Космос-2430" системы предупреждения о ракетном нападении "Око".
Обновлено в 03:58
Политика
NBC: образцы стены Трампа распилили обычной пилой
Министерство внутренней безопасности протестировало образцы стальных реек, из которых планируется построить стену на границе с Мексикой, и выяснило, что их можно распилить обычной пилой.
Обновлено в 11:11
Финансы
Банк России переложился из доллара в юани и евро
За июль 2017 — июнь 2018 года доля активов в долларах США из-за объявленного властями РФ ухода от американской валюты снизилась вдвое — с 43,7% до 21,9%, а доля активов в китайских юанях и в евро — пропорционально выросла.
Обновлено вчера в 15:07
Происшествия
Сына российского миллионера задержали в Белоруссии
По информации источников издания TUT.BY, речь идет о 24-летнем Александре Шарыго, сыне российского бизнесмена Константина Шарыго.
Обновлено в 10:39
Происшествия
Посетителя ресторана обстреляли и похитили в Москве
Неизвестные похитили одного из посетителей ресторана на проспекте Мира в Москве. Об этом сообщают источники «Интерфакса», ТАСС и Mash.
Обновлено в 11:03
Спорт
Витоцци выиграла спринт на четвертом этапе КМ по биатлону
Обновлено в 11:27
Политика
Транзит газа через Литву в Калининградскую область временно остановили
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале декабря 2018 года губернатор Калининградской области Антон Алиханов говорил, что регион по-прежнему рассчитывает получать газ наземным способом транзитом через Литву.
Обновлено 08 января в 08:27
Происшествия
Пропавшую в Элисте 15-летнюю девочку нашли в московском роддоме
Несовершеннолетняя девушка из Элисты, числившаяся пропавшей без вести, поступила в один из московских родильных домов.
Обновлено в 08:00
Религия
Распоряжение о порядке передачи Исаакиевского собора РПЦ утратило силу
Обновлено в 05:38
Общество
Роспотребнадзор перечислит разрешенные в школе продукты из дома
В Роспотребнадзоре обещали уточнить, какие продукты школьники смогут приносить из дома на обед в школу, передает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.
Обновлено в 08:55