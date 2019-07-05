Финансы
Международные резервы РФ продолжают растиREGNUM 03:39
Как сообщало ИА REGNUM, НПО состоянию на 7 июня объёмы международных резервов России были значительно ниже. Тогда они составляли $502,7 млрд. За неделю они выросли на 1,5%, или на $7,5 млрд.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 11:14, Ашберн
Политика
Родственники арестованного на Украине экс-офицера ДНР обратятся в ООН
Родственники бывшего командира ПВО подконтрольного самопровозглашенной Донецкой народной республике города Снежное Владимира Цемаха заявили, что намерены обращаться в ООН в связи с его похищением украинскими спецслужбами.
Обновлено в 07:39
Происшествия
Сотрудница почты похищала билеты лотереи и получала выигрыши
Билеты сотрудница почты похищала в течение двух лет, пишет издание «Е1.РУ Екатеринбург онлайн».
Обновлено в 06:57
Происшествия
Задержанный за госизмену оказался помощником полпреда президента
Александр Воробьев, которого подозревают в госизмене, работает помощником полпреда президента в Уральском федеральном округе.
Обновлено в 08:17
Происшествия
Появилось видео задержания сбежавшей с миллионами Луизы Хайруллиной
Луиза Хайруллина 27 мая похитила из "Россельхозбанка" в Салавате, где работала, более 23 миллионов рублей и пропала вместе с мужем и двумя дочками.
Обновлено в 05:31
Политика
Трамп рассказал, как в XVIII веке американцы захватывали аэропорты
«Наша армия захватила воздух, разрушила крепостные стены, заняла аэропорты — она сделала все, что нужно», — сказал Трамп во время своей торжественной речи.
Обновлено в 10:20
Авто
Garage Italia построила Alfa Romeo Giulia с «фреской» на потолке
Автомобиль получил название La Giulia Veloce Grand Tour, а его отличительной чертой стала «фреска» на потолке, выполненная в стиле работ итальянских художников Таддео и Федерико Цуккаро.
Обновлено в 05:09
Политика
Папа Римский назвал конфликт на Украине «гибридным»
Понтифик отметил, что эта страна длительное время переживает сложное время Папа Римский Франциск назвал украинский конфликт "гибридным", который поддерживается попытками пропаганды и манипуляций, в том числе за счет религии.
Обновлено в 10:44
Футбол
Тренером ПБК «Локомотив-Кубань» стал Лука Банки
В прошлом сезоне Лука Банки был главным тренером АЕКа и взял Межконтинентальный кубок, сообщается в Instagram ПБК «Локомотив-Кубань».
Обновлено в 10:06
Происшествия
Польский суд экстрадирует в Россию совладельца «Зимней вишни»
Польский суд решил экстрадировать в Россию Вячеслава Вишневского — бывшего гендиректора основной компании-владельца сгоревшего в Кемерово ТЦ "Зимняя вишня".
Обновлено в 10:20
Футбол
Игрок «Тоттенхэма» напился и потерял сознание на пляже
Обновлено в 09:09
Спорт
Членов МОК Попова и Бубку обвинили в коррупции. Что важно знать
Кого и в чем обвиняют Кабрал в ходе заседания суда назвал фамилии четырехкратного олимпийского чемпиона российского пловца Александра Попова и олимпийского чемпиона, украинского прыгуна с шестом Сергея Бубки.
Обновлено в 07:38
Футбол
Адвокат рассказал, в какой колонии окажутся Кокорин и Мамаев
Адвокат футболиста Павла Мамаева Игорь Бушманов назвал исправительное учреждение, в котором будут отбывать срок наказания его подзащитный, а также Александр и Кирилл Кокорины.
Обновлено в 10:25
Армия и оружие
Комплекс «Панцирь-С1» сбил боевой самолет в Ливии
Обновлено в 05:45
Происшествия
Топ-менеджеров «дочки» «Шереметьево» уволили из-за коллапса с багажом
После массовых задержек багажа в "Шереметьево" были уволены несколько руководителей компании "Шереметьево Хэндлинг", которой передали обслуживание багажа пассажиров аэропорта.
Обновлено в 06:27
Происшествия
У Красной площади столкнулись два туристических автобуса
На парковке возле Красной площади произошло ДТП с двумя туристическими автобусами, сообщили РБК в столичном управлении ГИБДД.
Обновлено в 10:12
Энергетика
«Газпром» и власти Астраханской области обсудили газификацию региона
Председатель правления Алексей Миллер и врио губернатора Астраханской области Игорь Бабушкин подписали план-график синхронизации выполнения программы газификации региона на 2019 год, следует из пресс-релиза компании.
Обновлено в 07:31
Происшествия
В Петербурге пара выпала из окна во время секса
В Веселом Поселке Петербурга из окна девятого этажа выпала молодая пара.
Обновлено в 05:28
Энергетика
«Нафтогаз» заявил о замороженных судом $145 млн дивидендов Nord Stream
Коммерческий суд Высокого суда Англии и Уэльса в рамках иска НАК "Нафтогаз Украины" обязал "Газпром" в случае получения дивидендов от Nord Stream внести $145 млн из причитающейся ему суммы на счет суда в качестве гарантии исполнения требований, говорится в заявлении на сайте "Нафтогаз".
Обновлено в 09:45
Происшествия
Фургон въехал в толпу людей в Великобритании
В британском графстве Дербишир автофургон въехал в толпу людей. Об этом сообщает местная полиция.
Обновлено в 10:09
Транспорт
Аналитики рассчитали цену билета на Hyperloop «Москва-Петербург»
Проезд в Hyperloop смогут позволить только богачи. Аналитики подсчитали стоимость проезда в вакуумном поезде между Петербургом и Москвой.
Обновлено в 00:22
Политика
В Британии RT отказали в аккредитации на конференцию по свободе прессы
Как отмечается в Telegram-канале RT, по поводу этой конференции "пользователи соцсетей забомбили министерство призывами сначала освободить основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, а потом уже говорить что-то о свободе прессы".
Обновлено в 10:09
Происшествия
Погибших в Баренцевом море подводников похоронят тайно
Обновлено вчера в 18:47
Общество
Роскомнадзор составил протокол на Google
Управление Роскомнадзора по Центральному федеральному округу составило протокол об административном правонарушении в отношении американской компании Google.
Обновлено в 11:00
Политика
ВЦИОМ: рейтинг доверия Путину продолжает падать
Напомним, в мае ВЦИОМ обнародовал результаты опроса россиян, показавшие снижение личного рейтинга доверия к Владимиру Путину до исторически минимального значения — 31,7%. Речь шла именно о спонтанном рейтинге.
Обновлено в 10:57
Политика
Зеленский снова отправился в Донбасс
Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу отправился с рабочей поездкой в Донецкую область, он примет участие в мероприятиях к пятой годовщине перехода под контроль украинских силовиков Славянска и Краматорска, сообщила пресс-служба главы государства.
Обновлено в 06:07
Общество
Назван желаемый уровень зарплат среди молодежи в России
Зарплату в 50-60 тысяч рублей считают для себя приемлемой 25% молодых людей, которые работают в правоохранительных структурах.
Обновлено в 03:14
Происшествия
20-метровый факел в Москве попал на видео
Обновлено в 10:30