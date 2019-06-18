Политика
Международные расследователи обвинили в крушении MH17 четырех человекВедомости 07:11
Совместная следственная группа (JIT), сформированная Австралией, Бельгией, Малайзией, Нидерландами и Украиной, на пресс-конференции назвала имена четырех человек, которые подозреваются в крушении Boeing в Донбассе в 2014 г. Это россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов, а также украинец Леонид Харченко.
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с чего всё началось
По данным голландского издания NOS, в списке причастных к крушению - Леонид Гарценко из Украины, Олег Поелатов, Игорь Гиркин и Сергей Дубинский из России.Клопс06:44
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