Международные расследователи обвинили в крушении MH17 четырех человекВедомости 07:11

с чего всё началось

Совместная следственная группа (JIT), сформированная Австралией, Бельгией, Малайзией, Нидерландами и Украиной, на пресс-конференции назвала имена четырех человек, которые подозреваются в крушении Boeing в Донбассе в 2014 г. Это россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов, а также украинец Леонид Харченко.

Международные расследователи обвинили в крушении MH17 четырех человек

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Музыка Микелла Абрамова представила совместную с Ержаном Максимом песню Ранее Абрамова опубликовала фотографии со съемок клипа на эту песню.

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