Политика
Международные наблюдатели оценили президентские выборы на УкраинеКапитал страны 10:43
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Футбол
ФК «Зенит» намерен взыскать с «Тосно» 3,3 млн рублей
Петербургский футбольный клуб «Зенит» подал иск о взыскании долга в размере 3,34 млн рублей с обанкротившегося клуба «Тосно».
Обновлено в 06:03
Игры
4PDA стал рупором будущего, а Канобу сменил дизайн
Наши коллеги из 4PDA на сегодняшний день стали настоящим рупором будущего под названием «Вестник прогресса», рассказывая о жизни в России 2049 года.
Обновлено в 06:46
Происшествия
При столкновении троллейбуса с трамваем в Чехии пострадали 40 человек
Около 40 человек пострадали в результате ДТП с участием трамвая и троллейбуса в города Брно на юго-востоке Чехии, передаёт 1 апреля Nova.cz.
Обновлено в 10:41
Политика
Зеленский удерживает лидерство после подсчета трети протоколов
Обновлено вчера в 23:35
Общество
Умер испанский писатель Рафаэль Санчес Ферлосио
В Мадриде в возрасте 91 года ушел из жизни писатель Рафаэль Санчес Ферлосио. Об этом сообщает газета El Pais.
Обновлено в 06:46
Общество
Названы регионы России с самыми высокими зарплатами в провинции
Самые низкие зарплаты в России в малых и средних населённых пунктах выплачивают на Северном Кавказе и в Ивановской области, самые высокие — на Дальнем Востоке и в Сибири.
Обновлено вчера в 21:41
Финансы
Минфин предложил использовать ФНБ по «норвежской» модели
Правительство думает над тем, чтобы направить деньги на льготное финансирование покупателей российского несырьевого экспорта, сообщил Колычев.
Обновлено в 10:47
Здоровье
Врачи сообщили о проблемах из-за смены диагноза у пациентов с аутизмом
В благотворительные организации и родительские сообщества пациентов продолжают поступать сообщения о фактах смены диагноза детям с аутизмом по достижении ими подросткового возраста на умственную отсталость или шизофрению.
Обновлено в 09:22
Политика
В Госдуме порекомендовали не признавать итоги выборов на Украине
Как отметил парламентарий, в первом туре выборов не смогли принять участие в голосовании многие жители юго-восточных регионов Украины и те граждане, которые проживают в России.
Обновлено в 03:06
Происшествия
При ремонте дома в историческом центре Петербурга обнаружили снаряд
Снаряд, предположительно, времен Великой Отечественной войны обнаружили в понедельник в жилом доме по улице Бармалеева в Петроградском районе Петербурга, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.
Обновлено в 09:33
Происшествия
Совладелец S7 Наталия Филева погибла в авиакатастрофе
Обновлено вчера в 22:24
Происшествия
В Подмосковье вынесли приговор девушке, организовавшей убийство семьи
Суд приговорил к 16 годам лишения свободы девушку, которая организовала убийства матери, двух малолетних братьев и сестры, тела которых были обнаружены после тушения пожара в 2014 году, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.
Обновлено в 07:39
Происшествия
Гособвинение просит продлить срок домашнего ареста Серебренникову
Гособвинение просит продлить срок домашнего ареста режиссёру Кириллу Серебренникову ещё на три месяца.
Обновлено в 09:24
Происшествия
Задержан свидетель по делу главы Свердловской железной дороги
Сотрудники УФСБ по Свердловской области задержали коммерсанта Евгения Акулова, который проходит свидетелем по делу начальника СвЖД Алексея Миронова.
Обновлено в 10:08
Энергетика
Moody’s назвало угрозу для строительства «Северного потока — 2»
Требование Дании провести дополнительную экспертизу по участку «Северного потока — 2» может привести к задержке реализации проекта газопровода.
Обновлено в 10:07
Политика
Пушков высмеял заявление Порошенко по Крыму
Сенатор Алексей Пушков высмеял заявление кандидата Петра Порошенко по Крыму.
Обновлено в 10:01
Экономика
Названа самая прибыльная компания мира 2018 года
Самой прибыльной компанией мира по итогам 2018 года стала саудовская Saudi Aramco, заработавшая за год $111,1 млрд, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Moody's Investors Service, опубликованные в преддверии выхода нефтегазового гиганта из Саудовской Аравии на международный рынок облигаций.
Обновлено в 03:32
Технологии
В России произошла утечка персональных данных покупателей магазинов
Как сообщают «Известия», оператор фискальных данных «Первый ОФД», собирающий сведения о продажах для налоговой службы, разослал своим клиентам предупреждения.
Обновлено в 03:44
Общество
Мужчины смогут забирать свою фамилию у бывших жен
Мужчинам предлагают дать право забирать у бывших супруг свою фамилию после развода.
Обновлено в 06:30
Политика
МИД РФ не исключает предвыборных провокаций Киева в Донбассе
Заместитель главы МИД РФ Григорий Карасин допускает, что в предвыборных целях украинская сторона может попытаться организовать очередные вооруженные провокации на юго-востоке страны.
Обновлено в 09:49
Экономика
Курс доллара: рубль охватил страх
Курс доллара после утренней коррекции снова перешел к росту во второй половине дня на фоне опасений, что новые санкции США могут коснуться банковского сектора РФ.На пиках дня курс доллара достигал уровня 65,81 рубля.
Обновлено в 10:14
Интернет
Facebook объяснит пользователям появление постов в их ленте
Соцсеть покажет, почему добавила в ленту тот или иной пост, сколько раз пользователь смотрел публикации этого автора в прошлом, какой контент нравится владельцу страницы.
Обновлено в 07:05
Армия и оружие
Умер основатель завода по производству уникальных тягачей для Минобороны Владимир Савельев
В начале марта 1978 года возглавил строительство нового завода в Ишимбае, под его руководством в 1981 году ИЗТМ выпустил первую машину, в середине 1980-х годов серийное производство вездеходов было доведено до 250 машин в год.
Обновлено в 09:47
Политика
Зеленский рассказал, кого видит премьер-министром Украины
Представитель штаба Владимира Зеленского опроверг информацию о возможном объединении с «Батькивщиной» и о назначении Юлии Тимошенко премьер-министром Украины, в том случае, если в президентской гонке победу одержит именно Зеленский.
Обновлено в 09:19
Политика
Избирательный участок в Киеве украсили Украиной без Крыма
На карте желто-синяя страна обошлась без Крыма. На исчезновение полуострова обратили внимание пользователи Facebook.
Обновлено вчера в 19:41
Экономика
Дмитрий Медведев утвердил бюджетный прогноз до 2036 года
Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил бюджетный прогноз до 2036 года.
Обновлено в 09:54
Общество
Американского журналиста поразила любовь россиян к гематогену
Американский журналист Марк Хей попытался объяснить популярность гематогена среди россиян.
Обновлено в 09:07
Экономика
Суд арестовал 9,99% акций банка «Восточный»
Арбитражный суд Амурской области арестовал 80,229 млрд акций (9,99% уставного капитала) банка "Восточный", принадлежащих фонду Baring Vostok через Evison Holdings Limited, но разрешил органам банка размещение акций в рамках допэмиссии, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
Обновлено в 04:34