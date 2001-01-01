Политика

Международная следственная группа назовет сегодня в Нидерландах причастных к крушению Боинга, сбитого в ДонбассеЭхо Москвы вчера в 21:05

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Следственная группа, в которую входят представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины, в мае прошлого года официально обвинила Россию в крушении малазийского самолета.
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Имена трех россиян и одного украинца названы в качестве подозреваемых в причастности к крушению рейса МН-17

Эхо Москвы04:00
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