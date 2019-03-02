Международная коалиция снова применила белый фосфор в СирииВести.Ru вчера в 14:42

с чего всё началось

Сирийское государственное телевидение сообщила, что международная коалиция во главе с США применила белый фосфор при ударе по деревне Багуз в провинции Дейр-эз-Зор.

Международная коалиция снова применила белый фосфор в Сирии

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