Экономика

Между Россией и Украиной вырос товарооборотRT на русском 10:02

Оборот внешней торговли между Россией и Украиной вырос с $12,86 млрд в 2017 году до $14,98 млрд в 2018-м. Об этом свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы. Также за 2018 год на Украине вырос экспорт товаров и услуг с $7,9 млрд до $9,5 млрд.
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В Госдуме прокомментировали рост товарооборота между Россией и Украиной

RT на русском10:20

Товарооборот России и Украины увеличился до $14,98 млрд в 2018 году

Комсомольская правда10:34

Товарооборот России и Украины превысил $14 млрд

Газета.Ru09:34

Между РФ и Украиной вырос товарооборот

News.ru11:04

Россия и Украина увеличили товарооборот

РИА Новости09:19

Россия нарастила торговлю с Украиной

Взгляд.ру09:09

Товарооборот между Россией и Украиной вырос на 16 процентов

Российская газета11:36
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Автоматически обработано 7220 источников, обновлено в 12:17, Ашберн
Происшествия

Кокорина и Мамаева доставили в суд

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Общество

Прощание с Децлом завершилось громкими аплодисментами

Церемония прощания с рэпером Кириллом Толмацким (Децлом) у Центральной клинической больницы в Москве закончилась продолжительными и громкими аплодисментами.
Обновлено в 05:12
Авто

Компания Volvo отзовет 167 тысяч автомобилей по всему миру

Шведская автомобильная компания Volvo объявила о начале отзыва более 167 тысяч автомобилей в различных странах мира.
Обновлено в 11:29
Авто

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Росстандарт сообщил об отзыве 28 тыс. 630 автомобилей BMW российским дилером ООО «БМВ Русланд трейдинг».
Обновлено в 11:45
Авто

Audi обновила внешность купе и родстера TT RS

Салоны купе и родстера Audi TT RS теперь имеют обновленный вид, как и мультимедийная система.
Обновлено в 10:22
Происшествия

В Стамбуле обрушилось многоэтажное здание

В Стамбуле в районе Картал произошло обрушение восьмиэтажного здания, сообщает турецкий телеканал NTV.
Обновлено в 08:32
Происшествия

В МЧС опровергли сообщения о пожаре на НПЗ в Капотне

Обновлено в 11:13
Происшествия

В доме журналистки радиостанции «Эхо Москвы в Пскове» прошли обыски

Обновлено в 10:49
Авто

Новая Toyota Corolla появится в России с единственным мотором

Компания Toyota раскрыла детали о новом седане Corolla, который на российском рынке появится в продаже в 2019 году.
Обновлено в 11:02
Авто

Продажи автомобилей в России в январе продолжили рост

Рост продаж новых автомобилей в России в 2019 году продолжает тенденцию минувшего года.
Обновлено в 11:00
Происшествия

На Западно-Сургутском месторождении произошел взрыв

Обновлено в 10:14
Гаджеты

Новый Samsung Galaxy Note может получить камеру в стилусе

Обновлено в 04:31
Авто

Представлен обновленный Volkswagen Passat

Немецкий концерн Volkswagen провел официальную презентацию обновленного седана Volkswagen Passat и рестайлингового Volkswagen Passat Variant, ориентированные на европейским авторынок.
Обновлено в 07:36
Кино

Умер режиссер фильма «Три орешка для Золушки» Вацлав Ворличек

Чешский режиссер и сценарист Вацлав Ворличек скончался на 89-м году жизни 6 февраля в Праге. Об этом сообщил портал «Пражский экспресс».
Обновлено в 09:26
Армия и оружие

Минобороны провело пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс»

«6 февраля в 11:31 мск на государственном испытательном космодроме Плесецк проведён учебно-боевой пуск твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) «Ярс» мобильного базирования, оснащённой разделяющейся головной частью», — сообщили в ведомстве.
Обновлено в 04:25
Экономика

Рост цен после повышения НДС ускорился до 5%

Рост цен в январе составил 5% по сравнению с январем прошлого года, сообщил Росстат в среду.
Обновлено в 08:15
Авто

Aston Martin покажет в Женеве электрический кроссовер Lagonda

Исторический концепт, который уже через два года станет первой серийной моделью нового бренда Lagonda, дебютирует в начале марта 2019 года на международном автосалоне в Женеве.
Обновлено в 05:19
Театры

Джим Керри сыграет Воланда в российском мюзикле «Мастер и Маргарита»

Джим Керри появится в роли Воланда, причем трактовка роли мессира необычна: на сцене появится не один Воланд, сообщается в группе проекта в социальной сети «ВКонтакте».
Обновлено вчера в 15:52
Происшествия

В Москве спасли застрявшую на льдине лису

В районе Павелецкой набережной Москвы-реки спасатели вытащили со льдины лисицу с повреждённой лапой.
Обновлено в 11:20
Происшествия

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Политика

Песков рассказал о зарплатах сотрудников пресс-службы президента

Дмитрий Песков рассказал, с какой суммы начинаются зарплаты в президентской пресс-службе и сколько шагов по карьерной лестнице надо сделать, чтобы попасть на самый верх.
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Происшествия

«Нант» требует у «Кардиффа» деньги за Салу

Если деньги не будут перечислены, то французская сторона обратится в суд. "Кардифф Сити" приобрел Салу у "Нанта" 20 января.
Обновлено в 11:18
Экономика

В России появятся три генетических центра мирового уровня

Три генетических центра мирового уровня общей стоимостью 12,2 млрд рублей появятся в России в рамках программы развития генетических технологий на 2019-2027 годы.
Обновлено в 11:33
Общество

Ульяновских школьников пытались накормить вафлями с червями

Ранее ряд СМИ сообщил о том, что в вафлях, которые предназначались для питания школьников, были обнаружены мучные черви.
Обновлено в 08:15
Авто

BMW показали зимние испытания электрического кроссовера iNext

В сети опубликовали фотографии тестируемого прототипа электрического кроссовера BMW iNext, который проходил дорожные испытания с использованием защитного камуфляжа.
Обновлено в 01:43
Гаджеты

Новые Emoji появятся в течении этого года

Консорциум Unicode, некоммерческая организация, которая координирует разработку Unicode, объявил, что новый набор Emoji будет доступен для использования в различных сервисах в течение 2019 года.
Обновлено в 02:02
Происшествия

Похитившие у банков 1 млрд руб. хакеры получили до 13 лет

Мещанский суд Москвы приговорил к лишению свободы на сроки от пяти лет общего режима до 13 лет строгого хакеров, которые признаны виновными в создании преступного сообщества и хищении около 1 млрд руб. у различных российских банков, — всего 12 человек.
Обновлено в 08:57
Происшествия

Квартиру сенатора Арашукова выставили на продажу

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Янукович обвинил лидеров ЕС в предательстве

Экс-президент Украины Виктор Янукович считает, что лидеры ЕС, подписавшие в качестве гарантов его соглашение с оппозицией об урегулировании политического кризиса, обманули его во время событий 2014 года.
Обновлено в 09:13
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В Екатеринбурге задумались об экономии на питании школьников

Обновлено в 06:56
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