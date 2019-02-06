Экономика
Между Россией и Украиной вырос товарооборотRT на русском 10:02
Оборот внешней торговли между Россией и Украиной вырос с $12,86 млрд в 2017 году до $14,98 млрд в 2018-м. Об этом свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы. Также за 2018 год на Украине вырос экспорт товаров и услуг с $7,9 млрд до $9,5 млрд.
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Внешнеторговый оборот России и Украины в 2018 году вырос на 16,5 процента — до 14,98 миллиарда долларов, несмотря на обоюдные запреты на поставки некоторых товаров, следует из данных Федеральной таможенной службы (ФТС).Lenta.ru08:34
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