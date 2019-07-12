Политика
Между Россией и Украиной состоялся телемост «Надо поговорить»РИА Новости 13:32
На телеканале "Россия 1" состоялся первый за несколько лет телемост между Россией и Украиной "Надо поговорить". Деятели культуры, спорта, науки и обычные люди из двух стран обсудили, что их объединяет. Ведущими были Мария Ситтель и Андрей Малахов.
Читать в источнике
Оценить74
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 18:20, Вашингтон
Происшествия
Подозреваемый в убийстве стюардессы в отеле задержан
Обновлено в 15:05
Политика
В Кремле раскрыли детали первого разговора Путина и Зеленского
Телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с украинским коллегой Владимиром Зеленским был ознакомительным и длился около 20 минут.
Обновлено в 09:15
Происшествия
Первый заместитель главы АСВ ушел со своей должности
Агентство на триллион: за что и как судится АСВ Мельников также работал в АСВ с 2004 года в должности заместителя генерального директора.
Обновлено вчера в 04:28
Политика
Виноделы Грузии устроили митинг из-за слов гендиректора «Рустави 2»
Ранее Гварамия в резкой форме отреагировал на слова президента России Владимира Путина, выступившего против ограничений на поставки вина и минеральной воды из Грузии.
Обновлено в 12:14
Экономика
Медведев потребовал наращивать строительство жилья в регионах России
Темпы строительства жилой недвижимости необходимо наращивать практически в каждом регионе нашей страны, резюмировал премьер-министр.
Обновлено в 10:35
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы об освобождении Вильнюса
Минобороны РФ к 75-летию освобождения Вильнюса от немецко-фашистских захватчиков опубликовало рассекреченные документы, связанные с этим событием.
Обновлено в 17:54
Наука
Новое устройство одновременно вырабатывает энергию и очищает воду
Ученые разработали новый способ, как обеспечить миллионы жителей Земли чистой питьевой водой и электроэнергией.
Обновлено вчера в 17:08
Политика
На доме оскорбившего Путина журналиста появилась позорная табличка
В Тбилиси на дом журналиста "Рустави 2" Георгия Габунии, оскорбившего президента России Владимира Путина, повесили позорную табличку, пишет "КП".
Обновлено в 16:20
Политика
Трамп заявил о «смерти» Шварценеггера
Обновлено в 10:29
Происшествия
Избитой в Ингушетии девочке могут сохранить руку
По словам зампостпреда республики Адама Бузуртанова, который пообщался с лечащим врачом пострадавшей Александром Брянцевым, «состояние девочки стабильное, наметилось небольшое улучшение в кровоснабжении правой руки».
Обновлено в 17:43
Культура
Актер Клюев рассказал о тайных корпоративах Кикабидзе в России
Грузинский актер и певец Вахтанг Кикабидзе выступает в России на тайных корпоративах.
Обновлено в 14:45
Футбол
Гризманн перешел из «Атлетико» в «Барселону»
Обновлено в 16:13
Происшествия
В Якутии мужчина застрелил сотрудника Росгвардии и ранил полицейского
Мужчина открыл стрельбу по сотрудникам полиции и Росгвардии в городе Среднеколымск в Якутии.
Обновлено в 13:05
Шоу-бизнес
Солистка группы «Непара» сбросила 20 кг и вернулась на сцену
Солистка группы «Непара» дала интервью программе «Наш потребнадзор».
Обновлено в 04:00
Авто
FCA инвестирует 700 млн евро в производство электрокара Fiat 500e
Размер инвестиций составит 700 000 000 евро. Всего же в развитие общего производства FCA намерен потратить до 2021 года 5 млрд евро.
Обновлено в 08:04
Шоу-бизнес
«Горжусь находкой»: Гагарина поделилась секретом воспитания дочери-непоседы
"Горжусь находкой": Гагарина поделилась секретом воспитания дочери-непоседы На официальной странице в Инстаграм певица рассказала, как быстро уложить ребенка спать.
Обновлено в 15:05
Гаджеты
Xiaomi Mi Band 4 поступил в продажу в России
Обновлено в 15:36
Происшествия
Москвичка бесследно исчезла, провалившись в люк
Обновлено в 13:21
Политика
Телемост с Украиной растрогал Симоньян до слез
Главный редактор RT Маргарита Симоньян рассказала, как прошел телемост России и Украины на российском телеканале.
Обновлено в 10:08
Здоровье
Минздрав поручил регионам ликвидировать дефицит медперсонала
Министр подчеркнула, что регионам особенно важно устранить кадровый дефицит, особенно в первичном звене здравоохранения.
Обновлено в 11:12
Происшествия
В Санкт-Петербурге нашли тело оператора местного телеканала
Обстоятельства происшествия устанавливаются Телеоператор Петр Миков найден мертвым в Василеостровском районе Санкт-Петербурга, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 17:01
Политика
Рейтинг «Единой России» опустился до минимума за последние 13 лет
Рейтинг «Единой России» снизился за неделю на 1,4% и достиг минимального значения с 2006 года.
Обновлено в 12:18
Общество
Младенца с черным родимым пятном на все лицо назвали монстром
У девочки обнаружили гигантский врожденный меланоцитарный невус лица — редкое родимое пятно, которое встречается лишь у одного из 20 тысяч новорожденных.
Обновлено в 10:41
Общество
Россельхознадзор рассказал о причинах массовой гибели пчел
Россельхознадзор предлагает вернуть Министерству сельского хозяйства РФ полномочия по контролю над применением агрохимикатов, использование которых приводит к массовой гибели пчел.
Обновлено в 13:58
Политика
В Чечне переименовали родовое село Рамзана Кадырова
Парламент Чечни единогласно проголосовал за переименование родового села главы Чечни Рамзана Кадырова.
Обновлено в 09:50
Политика
На Украине телеведущий нецензурно обратился к Путину
Телеведущий украинского 24-го телеканала Артем Овдиенко на своей странице в Facebook опубликовал обращение к президенту России Владимиру Путину, содержащее нецензурную лексику по образцу грузинского телеведущего с телеканала «Рустави 2» Георгия Габунии.
Обновлено в 13:20
Общество
Медведеву передали жалобу студентов истфака СПбГУ на учебный процесс
Парламентарий перенаправил обращение премьер-министру России Дмитрию Медведеву, который также занимает пост председателя попечительского совета Санкт-Петербургского государственного университета, пишет «Коммерсантъ».
Обновлено в 16:11
Политика
Сенаторы призвали Трампа ввести санкции против Турции за С-400
Несколько американских сенаторов в пятницу призвали президента США Дональда Трампа ввести санкции против Турции из-за поставок российских ЗРК С-400, а также исключить республику из программы истребителей пятого поколения F-35.
Обновлено в 17:10