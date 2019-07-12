Политика

Между Россией и Украиной состоялся телемост «Надо поговорить»РИА Новости 13:32

На телеканале "Россия 1" состоялся первый за несколько лет телемост между Россией и Украиной "Надо поговорить". Деятели культуры, спорта, науки и обычные люди из двух стран обсудили, что их объединяет. Ведущими были Мария Ситтель и Андрей Малахов.
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«Россия 1» провела с Украиной телемост «Надо поговорить»

Газета.Ru16:21

Между Россией и Украиной состоялся телемост «Надо поговорить»

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«Россия 1» провела с Украиной телемост «Надо поговорить»

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