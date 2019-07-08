Политика
Между Россией и Украиной состоится телемостNewsrussia.media 02:53
Телемост организовывают студии российского телеканала "Россия 1" и украинского NewsOne. Он начнется в 18:00 по Москве и продлится два часа. В Верховной Раде Украины раскритиковали грядущий телемост.
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с чего всё началось
Телеканал «Россия 1» проведет телемост с украинским NewsOne под названием «Надо поговорить», заявил гендиректор «России сегодня» Дмитрий Киселев в программе «Вести недели».Ведомости03:54
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