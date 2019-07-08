Политика

Между Россией и Украиной состоится телемостNewsrussia.media 02:53

Телемост организовывают студии российского телеканала "Россия 1" и украинского NewsOne. Он начнется в 18:00 по Москве и продлится два часа. В Верховной Раде Украины раскритиковали грядущий телемост.
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с чего всё началось
Телеканал «Россия 1» проведет телемост с украинским NewsOne под названием «Надо поговорить», заявил
 гендиректор «России сегодня» Дмитрий Киселев в программе «Вести недели».
Ведомости03:54

Подробнее о событии

Россия проведет телемост с Украиной

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Россия и Украина проведут прямой телемост

Lenta.ruвчера в 21:25

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«Россия 1» проведет телемост с украинским NewsOne

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Киселёв анонсировал телемост с Украиной

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"Надо поговорить!": "Вести недели" анонсировали уникальный телепроект

Вести.Ruвчера в 14:00
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Политика

«Рустави 2» возобновил вещание после брани в адрес Путина в эфире

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Уже 20% россиян тратят средства на развлечения вне дома (+5 п.п. к первому кварталу), 37% — на покупку новой одежды (+4 п.п.), 31% (+1 п.п.) — на отпуска.
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Политика

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Украинские националисты выдвинули Владимиру Зеленскому ультиматум с требованием "адекватно" ответить на проведение телемоста между каналами "Россия 1" и NewsOne.
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Согласно египетским верованиям, дорога в загробный мир была опасной: умерший фараон должен был преодолеть ряд препятствий на пути, он мог столкнуться с опасными существами.
Обновлено в 01:39
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В правительстве объяснили внесение поправок в действующее законодательство необходимостью соответствовать общемировым практикам в регулировании рынка криптовалют.
Обновлено в 04:16
Кино

В Германии умер продюсер Артур Браунер

В Берлине в возрасте 100 лет умер продюсер Артур Браунер. Об этом сообщила газета Bild со ссылкой на его племянницу.
Обновлено вчера в 17:34
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева впервые показала лицо 10-месячной дочери

В Сети поразились сходству малышки со своим отцом. Известная телеведущая Лера Кудрявцева в августе 2018 года стала мамой во второй раз .
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Звезда Disney Камерон Бойс умер в возрасте 20 лет

20-летний актер Камерон Бойс скончался сегодня, об этом сообщает ABC News со ссылкой на родственников звезды телеканала Disney.
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Общество

На ВДНХ представят картины Поленова и Репина

Выставку организовали в рамках программы межмузейного обмена "Резидент".
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Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что произошедшая в мае в московском аэропорту Шереметьево авиакатастрофа с Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) не повлияла на интерес компаний к самолету.
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Юлия Михалкова примерила роль сказочного эльфа

Широко известная публике по ролям в шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова опубликовала в Сети фотографию, где она изображена в роли эльфа.
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«Ъ» стало известно, почему Михаилу Музраеву инкриминируют теракт

Евгений Ремезов был объявлен в розыск и задержан в мае этого года. А месяц назад по делу о теракте — Михаил Музраев и Владимир Зубков.
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Именно ЯНАО можно смело называть регионом с высокими доходами населения. На втором месте Ненецкий автономный округ.
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В сентябре 2018 г. British Airways сообщила, что хакеры украли данные около 380 000 клиентов за две недели с сайта и мобильного приложения авиакомпании.
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В Подмосковье полицейских обвинили в фиктивной постановке мигрантов на учет

Следствие предъявило обвинение двум сотрудникам миграционного управления подмосковного главка полиции и пятерым соучастникам, фиктивно поставившим на миграционный учет на территории Москвы и Московской области более 200 граждан Узбекистана, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.
Обновлено в 03:12
Экономика

Экспорт товаров из Германии в мае вырос на 1,1%

Экспорт товаров из Германии восстанавливается более быстрыми темпами, чем ожидалось.
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В ДНР при обстреле повредили школу и сельскую администрацию

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Обновлено вчера в 23:03
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Два человека пострадали в результате ДТП в центре Москвы

Два человека получили травмы в результате столкновения автомобиля и мотоцикла в центре Москвы.
Обновлено вчера в 21:56
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МИД Ирана назвал задержание танкера в Гибралтаре актом пиратства

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Ветераны-подводники из США объяснили аварию на «Лошарике»

Ветераны-подводники Военно-морских сил США прокомментировали аварию на атомной глубоководной станции АС-31 «Лошарик», где в результате пожара погибли 14 моряков.
Обновлено вчера в 20:11
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