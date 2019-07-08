с чего всё началось

Телемост организовывают студии российского телеканала "Россия 1" и украинского NewsOne. Он начнется в 18:00 по Москве и продлится два часа. В Верховной Раде Украины раскритиковали грядущий телемост.

Между Россией и Украиной состоится телемост

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