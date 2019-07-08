Политика

Между Россией и Украиной состоится прямой телемостИзвестия 01:17

Студии телеканала «Россия-1» и украинского NewsOne собираются организовать двухчасовой телемост «Надо поговорить», во время которого жители двух стран получат возможность пообщаться друг с другом, сообщил телеведущий Дмитрий Киселев в воскресенье, 7 июля, в эфире программы «Вести недели».
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В свою очередь глава Комитета Верховной рады по иностранным делам Анна Гопко на своей странице в Facebook
 раскритиковала идею проведения телемоста и призвала вынести этот вопрос на отдельное заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.
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