с чего всё началось

Владимир Зеленский, сделайте наконец то, что не сделал партнер Медведчука Порошенко — созовите СНБО для очистки информационного пространства от влияния Кремля. А Нацсовет с ТВ куда язык засунули?.. Если этого не сделает Зеленский — сделают украинцы!

Студии телеканала «Россия 1» и украинского NewsOne собираются организовать двухчасовой телемост «Надо поговорить», во время которого жители двух стран получат возможность пообщаться друг с другом, сообщил телеведущий Дмитрий Киселев в воскресенье, 7 июля, в эфире программы «Вести недели».

Между Россией и Украиной состоится прямой телемост

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