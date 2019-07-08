Политика
Между Россией и Украиной состоится прямой телемостИзвестия 01:17
Студии телеканала «Россия 1» и украинского NewsOne собираются организовать двухчасовой телемост «Надо поговорить», во время которого жители двух стран получат возможность пообщаться друг с другом, сообщил телеведущий Дмитрий Киселев в воскресенье, 7 июля, в эфире программы «Вести недели».
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Владимир Зеленский, сделайте наконец то, что не сделал партнер Медведчука Порошенко — созовите СНБО для очистки информационного пространства от влияния Кремля. А Нацсовет с ТВ куда язык засунули?.. Если этого не сделает Зеленский — сделают украинцы!
с чего всё началось
В свою очередь глава Комитета Верховной рады по иностранным делам Анна Гопко на своей странице в Facebook раскритиковала идею проведения телемоста и призвала вынести этот вопрос на отдельное заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.ТАССвчера в 17:54
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