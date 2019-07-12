Политика

Между Россией и Украиной прошел телемост «Надо поговорить»Газета.Ru 15:45

Ранее как прошел телемост Россия — Украина, рассказала Маргарита Симоньян. Программа вышла на Дальнем Востоке раньше остальных регионов.
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«Россия 1» провела с Украиной телемост «Надо поговорить»

Газета.Ru16:21

В России поддержали проведение телемоста с Украиной

RT на русском15:15

Россияне и украинцы в ходе телемоста обсудили, что объединяет две страны

РИА Новости13:32

Участники телемоста "Надо поговорить!" провели между Москвой и Киевом диалог без политики

ТАСС13:28

Начался телемост между Россией и Украиной

Rambler News Service11:01

«Россия 1» провела с Украиной телемост «Надо поговорить»

Lenta.ru13:26

«Россия 1» проведет «неполитический» телемост с Украиной по скайпу

Интерфаксвчера в 11:08
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 16:51, Вашингтон
Футбол

«Динамо» сыграло вничью с «Арсеналом» в первом матче нового сезона РПЛ

Московское «Динамо» и тульский «Арсенал» разошлись миром в матче открытия нового сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 14:55
Общество

На дом оскорбившего Путина журналиста повесили позорную табличку

В Тбилиси на дом журналиста "Рустави 2" Георгия Габунии, оскорбившего президента России Владимира Путина, повесили позорную табличку, пишет "КП".
Обновлено в 16:20
Экономика

Минтруд увеличит прожиточный минимум

«Установить величину прожиточного минимума за II квартал 2019 года на душу населения в размере 11185 рублей, для трудоспособного населения — 12130 рублей, пенсионеров — 9236 рублей, детей — 11004 рублей», — сообщается в пояснительной записке.
Обновлено вчера в 13:14
Политика

Актер Клюев рассказал о тайных корпоративах Кикабидзе в России

Грузинский актер и певец Вахтанг Кикабидзе выступает в России на тайных корпоративах.
Обновлено в 14:45
Транспорт

Акимов озвучил «мнение транспортного цеха» о платной трассе до Казани

Вице-премьер Максим Акимов, курирующий в правительстве транспорт, выступил и за реконструкцию трассы М7 «Волга», и за строительство новой платной дороги Москва — Казань в рамках проекта «Европа — Западный Китай» «Автодора».
Обновлено в 10:46
Армия и оружие

Боевики атаковали российскую базу в Сирии

Обновлено в 16:00
Футбол

Гризманн перешел из «Атлетико» в «Барселону»

Обновлено в 16:13
Наука

Зебу помогли ближневосточным коровам пережить долговременную засуху

Обновлено вчера в 14:02
Происшествия

Подозреваемый в убийстве стюардессы в отеле задержан

Обновлено в 15:05
Политика

Зеленский отчитал Кличко за долги

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе посещения машиностроительного завода в городе Днепре позвонил мэру Киева Виталию Кличко и поручил оплатить задолженность за поставленные столице трамваи.
Обновлено в 10:57
Политика

Депутат Толстой вывел из себя журналистку «Рустави 2»

Журналистка грузинского телеканала "Рустави 2" вступила в спор с главой российской делегации в Парламентской ассамблее ОБСЕ Петром Толстым.
Обновлено вчера в 07:08
Политика

Трамп заявил о смерти Шварценеггера

Как сообщил в твиттере американский журналист Хантер Уокер, во время саммита в Белом доме президент США Дональд Трамп заявил, что актер Арнольд Шварценеггер мертв.
Обновлено в 09:08
Общество

Полиция вытеснила мигрантов из парижского Пантеона

Обновлено в 12:45
Происшествия

Москвичка на прогулке упала в парке в водосток и исчезла

В Москве 26-летняя женщина во время прогулки с друзьями в дендропарке 30 июня упала в водосток и бесследно пропала.
Обновлено в 07:49
Происшествия

Россиянка погибла в ДТП с туристическим автобусом в Абхазии

Обновлено в 16:30
Армия и оружие

Балтийский флот принял в состав БГК «Александр Евланов»

Обновлено в 09:45
Происшествия

Актер Ефременков рассказал о своем задержании в аэропорту Краснодара

Обновлено в 06:23
Происшествия

Смертельная схватка белых акул попала на видео

В Сети появилось видео ожесточенной схватки двух белых акул у берегов Австралии.
Обновлено в 08:34
Происшествия

В российском городе расстреляли полицейских

В Среднеколымске (Якутия) неизвестный напал с огнестрельным оружием на сотрудников правоохранительных органов.
Обновлено в 11:11
Наука

Раскрыты новые потери от наступающей глобальной катастрофы

Ученые Копенгагенского университета в Дании выяснили, что таяние ледников в Гренландии из-за глобального потепления представляет опасность не только для природных экосистем острова, но и для тысяч археологических памятников, относящихся к эпохе викингов.
Обновлено в 13:56
Политика

«Парад дурачков»: Соловьев высказался о видеообращении украинского ведущего

Российский телеведущий Владимир Соловьев рассказал «Ридусу» о своем отношении к выступлению украинского журналиста Артема Овдиенко, оскорбившего Владимира Путина.
Обновлено в 12:17
Происшествия

Следствие просит об аресте замглавы ПФР Иванова

Ходатайство о помещении под стражу заместителя председателя правления Пенсионного фонда РФ Алексея Иванова поступило в суд от следственных органов.
Обновлено в 06:53
Политика

Законопроект Зеленского о люстрации Порошенко внесён в Раду

Как следует из пояснительной записки к законопроекту, люстрацию предлагается расширить и распространить на президента Украины, народных депутатов и других чиновников и глав министерств и ведомств, которые занимали эти посты с 23 февраля 2014 года до 19 мая 2019 года, но не были уволены в этот период по собственному желанию.
Обновлено в 05:50
Авто

Кроссовер Jetta VS5 оценили существенно дешевле Volkswagen Tharu

Компания Volkswagen объявила цены и комплектации бюджетного паркетника Jetta VS5.
Обновлено в 06:00
Экономика

Центробанк отложит новую пенсионную реформу

Центробанк РФ выступил с новой инициативой: перенести до следующего года проект пенсионной реформы, цель которого состоит в системе индивидуального пенсионного капитала.
Обновлено в 15:27
Происшествия

Дом родителей Зеленского проверяют из-за сообщения о минировании

Украинские правоохранители проверяют анонимное сообщение о минировании ряда объектов в Кривом Роге, в частности, дома, где живут родители президента Владимира Зеленского, сообщило местное издание "Первый криворожский".
Обновлено в 11:43
Политика

Украина выразила протест России из-за «Всемирного конгресса украинцев»

Министерство иностранных дел Украины прокомментировало признание деятельности канадской неправительственной организации «Всемирный конгресс украинцев» на территории России нежелательной.
Обновлено в 02:13
Политика

В Конгрессе США одобрили введение санкций против госдолга РФ

Поправка к проекту оборонного бюджета США на 2020-й финансовый год, предусматривающая введение санкций в отношении российского суверенного долга, одобрена Палатой представителей американского Конгресса.
Обновлено в 01:01
Гаджеты

Xiaomi Mi 6 получил финальную версию MIUI 10 на базе Android 9.0 Pie

Обновлено вчера в 15:22
Авто

Стали известны цены на Lada Xray Cross с вариатором

Приблизительная цена Lada Xray Cross АТ в топовом исполнении может составить порядка 980 тыс. рублей.
Обновлено в 03:25
Как работают Яндекс.Новости?
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