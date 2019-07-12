Ранее как прошел телемост Россия — Украина, рассказала Маргарита Симоньян. Программа вышла на Дальнем Востоке раньше остальных регионов.

Между Россией и Украиной прошел телемост «Надо поговорить»

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