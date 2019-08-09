Футбол

Мевля может променять «Зенит» на «Сочи»Мойка78 09:44

Футболист петербургского футбольного клуба «Зенит» Миха Мевля может покинуть расположение сине-бело-голубых. Защитником интересуется «Сочи». Трансфер игрока могут организовать уже на следующей неделе, пишет «Чемпионат».
Читать в источнике
Комментировать
Александр Точилин
Переговоры по переходу Мевли ведутся, интерес к нему есть. Рано говорить, что он наш игрок, но мы им интересуемся.
— Александр Точилин, российский футболистMetaratings 07:02
с чего всё началось

Мевля на следующей неделе может перейти из «Зенита» в «Сочи»

Как стало известно «Чемпионату», защитник «Зенита» Миха Мевля может уже на следующей неделе перейти в «Сочи». Словенский футболист является игроком «Зенита» с 2017 года. В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги он не сыграл ни одного матча.
Чемпионат05:47

Подробнее о событии

Гендиректор "Сочи": "С чего взяли, что Мевля должен перейти к нам?"

Спорт-Экспресс08:02

Точилин подтвердил интерес «Сочи» к Мевле

Чемпионат06:52

Точилин подтвердил интерес к Мевле

Матч ТВ08:09

Из «Зенита» в «Сочи» может перебраться ещё один футболист, восьмой за лето

78.ru06:56

«Сочи» может получить еще одного футболиста «Зенита»

Петербургский дневник06:43

Мевля может перейти в «Сочи». Там уже 7 игроков «Зенита»

Sports.ru06:10

СМИ: Мевля станет восьмым игроком, ушедшим из «Зенита» в «Сочи»

Фонтанка.Ру07:11
Показать все источники
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 12:43, Вашингтон
Армия и оружие

«Укроборонпром» приступил к модернизации американских катеров

Обновлено в 05:22
Происшествия

Стали известны причины нового взрыва на складе под Ачинском

Во время работ по разминированию разрушенного склада боеприпасов под Ачинском в Красноярском крае произошел подрыв снаряда.
Обновлено в 12:08
Общество

Законопроект о зарплатном минимуме врачей и учителей внесен в Госдуму

Заработную плату медицинских работников, педагогических работников, работников культуры, осуществляющих трудовую деятельность в государственных или муниципальных учреждениях предлагается установить на уровне не ниже двойной величины прожиточного минимума, установленной в субъекте РФ, в котором такой работник осуществляет трудовую деятельность.
Обновлено вчера в 10:32
Общество

СКР предупредил об уголовной ответственности за «мирные прогулки»

Следственный комитет России (СКР) напомнил, что участие в несанкционированных мероприятиях влечет правовые последствия вплоть до уголовной ответственности.
Обновлено в 12:18
Гаджеты

Huawei представила собственную операционную систему

Компания Huawei представила собственную операционную систему Harmony OS на конференции разработчиков в китайской провинции Гуандун.
Обновлено в 10:32
Шоу-бизнес

Фадеев расторг контракт с Наргиз

Продюсерский центр Максима Фадеева MALFA направил певице Наргиз официальный документ о расторжении контракта о сотрудничестве с лейблом, сообщила РИА Новости представитель певицы.
Обновлено вчера в 03:41
Армия и оружие

Украинский спецназ заставили доставить генералу на передовую носки

Обновлено в 08:15
Недвижимость

Сбербанк снизит ставки по ипотеке для семей с детьми

Сбербанк с 12 августа снизит процентные ставки по ипотеке с господдержкой для семей с двумя и более детьми на 1 п.п. — до 5%. Об этом кредитная организация сообщает в пресс-релизе.
Обновлено в 08:19
Политика

Во Франции предложили России вернуть царские долги

В 1997 году Россия и Франция заключили договор, согласно которому Россия рассчиталась с долгами времен империи.
Обновлено в 09:14
Общество

Уральское полпредство раскритиковало темпы дорожного ремонта в Кургане

Темпы масштабных ремонтных работ на дорогах Курганской области не устроили представителей полпредства УрФО, оценивавших выполнение в регионе нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Обновлено в 07:04
Происшествия

Журналистке Reuters вручили повестку в военкомат

Журналистка агентства Reuters Мария Цветкова получила повестку в военкомат после того, как ее задержали на митинге в центре Москвы 27 июля.
Обновлено в 07:33
Армия и оружие

Журнал в США назвал лучший советский военный самолет

В рейтинге лучших самолетов всех времен оказался советский сверхзвуковой истребитель-перехватчик третьего поколения МиГ-25.
Обновлено в 01:42
Общество

В Минкультуры предложили запретить приносить свою еду в кинозалы

В Министерстве культуры подготовили несколько поправок к закону «О государственной поддержке кинематографии России», одной из которых является предложение запретить приносить свою еду и напитки на территорию кинозалов.
Обновлено в 08:23
Экономика

Цены на такси в России могут вырасти на 20 % из-за «Яндекса»

По прогнозам Максима Жаворонкова, после завершения консолидации «Яндекса», «Везёт» и Uber цены на такси в среднем могут подняться до 20 %, а комиссия для водителей — на 5–10%.
Обновлено в 09:27
Общество

Росрыболовство пояснило новые правила любительской рыбалки

Росрыболовство разрабатывает новые правила для рыбаков-любителей.
Обновлено в 12:20
Общество

В Москве сильный ветер повалил 15 деревьев

В Москве из-за сильного ветра упало 15 деревьев. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.
Обновлено в 08:47
Шоу-бизнес

Дочь Иосифа Пригожина похудела на 21 килограмм

22-летняя девушка с декабря 2018 года похудела на 21 килограммов. В начале похудения ее вес составлял 112 килограммов.
Обновлено в 10:45
Общество

Тайфун «Лекима» приближается к Китаю

Национальный метеорологический центр Китая выпустил предупреждение о приближении тайфуна "Лекима".
Обновлено в 06:59
Космос

Обнародована структура частного космодрома в Нижегородской области

Обновлено в 10:01
Политика

МВД Украины подготовило 800 полицейских для возвращения Донбасса

"По специально разработанной учебной программе подготовлено почти 800 полицейских, которые будут задействованы к восстановлению государственного суверенитета на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей", - говорится в заявлении пресс-службы украинского МВД.
Обновлено в 12:31
Общество

Маму Юрия Шевчука похоронят в Уфе

Обновлено в 04:19
Футбол

Малком рассказал об отношениях с Дзюбой

Обновлено в 11:54
Футбол

СМИ: ЦСКА интересуется футболистом БАТЭ Волковым

Защитник белорусского БАТЭ Захар Волков стал предметом интереса со стороны московского ЦСКА.
Обновлено в 07:52
Политика

В Крыму прокомментировали появление украинского флага в Судаке

Ранее советник главы Херсонской областной администрации Украины Богдан Ковалев на своей странице в Facebook опубликовал фотографии и видео с поднятым на возвышенности украинским государственным флагом.
Обновлено в 12:25
Экономика

Россия получила право на поставки пшеницы в Саудовскую Аравию

Российские производители получили право на поставки пшеницы в Саудовскую Аравию.
Обновлено в 12:11
Политика

Кадыров ответил возмущенным его словами об имаме Шамиле дагестанцам

Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на протест жителей Дагестана, которые раскритиковали его высказывание о роли имама Шамиля в войне с Россией в XIX веке на Кавказе.
Обновлено в 06:40
Авто

Определен рейтинг самых популярных внедорожников дороже 5 млн рублей

Обновлено вчера в 12:23
Политика

Беларусь и Россия сняли принципиальные разногласия по интеграции

Как сообщил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин, на сегодня сняты практические все «принципиальные» разногласия и достигнуты все договоренности.
Обновлено в 11:14
Политика

Трамп поверил в способность Зеленского договориться с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский собирается заключить сделку с президентом Владимиром Путиным, считает президент Дональд Трамп.
Обновлено в 11:41
Здоровье

Загадочная болезнь превратила тело 12-летнего жителя Индии в шар

Молодой индиец Суджит Кумар страдает от загадочной болезни, из-за которой живот 12-летнего мальчика раздуло до аномальных размеров.
Обновлено в 04:27
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат России по футболу 2019/2020Больше новостей по теме
Главное