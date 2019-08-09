Футбол
Мевля может променять «Зенит» на «Сочи»Мойка78 09:44
Футболист петербургского футбольного клуба «Зенит» Миха Мевля может покинуть расположение сине-бело-голубых. Защитником интересуется «Сочи». Трансфер игрока могут организовать уже на следующей неделе, пишет «Чемпионат».
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Переговоры по переходу Мевли ведутся, интерес к нему есть. Рано говорить, что он наш игрок, но мы им интересуемся.
— Александр Точилин, российский футболистMetaratings 07:02
с чего всё началось
Как стало известно «Чемпионату», защитник «Зенита» Миха Мевля может уже на следующей неделе перейти в «Сочи». Словенский футболист является игроком «Зенита» с 2017 года. В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги он не сыграл ни одного матча.Чемпионат05:47
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