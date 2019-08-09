Как стало известно «Чемпионату», защитник «Зенита» Миха Мевля может уже на следующей неделе перейти в «Сочи». Словенский футболист является игроком «Зенита» с 2017 года. В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги он не сыграл ни одного матча.

с чего всё началось

Переговоры по переходу Мевли ведутся, интерес к нему есть. Рано говорить, что он наш игрок, но мы им интересуемся.

По версии источника, полузащитник питерского клуба Миха Мевля попал в сферу интересов «Сочи». Словенский хавбек защищает цвета «Зенита» с 2017 года. Зимой 2019 года игрок выступал за «Ростов» на правах аренды.

Еще один игрок «Зенита» может перейти в «Сочи»

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