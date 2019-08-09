Как стало известно «Чемпионату», защитник «Зенита» Миха Мевля может уже на следующей неделе перейти в «Сочи». Словенский футболист является игроком «Зенита» с 2017 года. В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги он не сыграл ни одного матча.

с чего всё началось

Переговоры по переходу Мевли ведутся, интерес к нему есть. Рано говорить, что он наш игрок, но мы им интересуемся.

По информации портала «Чемпионат.ком», защитник «Зенита» Миха Мевля на следующей неделе может перейти в «Сочи». В новом сезоне РПЛ словенец пока не сыграл ни одного матча. Вторую половину прошлого чемпионата он на правах аренды провел в «Ростове».

Мевля может перейти в «Сочи» на следующей неделе

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