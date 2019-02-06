Футбол

Мевля может перейти в ЦСКА или в «Ростов»Нева Спорт 07:24

Словенский защитник петербургского «Зенита» Миха Мевля может на правах аренды перейти в московский ЦСКА или в «Ростов». Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
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Куда перейдет Мевля – в ЦСКА или в «Ростов»?

По нашим данным, интерес к Мевле проявляют ЦСКА и "Ростов" – в обоих случаях рассматривается вариант с арендой. В случае с армейцами шансы ниже, поскольку сине-бело-голубые могут не захотеть усиливать прямого конкурента в борьбе за титул. Переход к дончанам при таких обстоятельствах более вероятен.
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Миха Мевля
Словенский футболист
Словенский футболист, защитник клуба «Зенит» и национальной сборной Словении.
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Футбольный клуб
Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, четырёхкратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
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