Футбол
Мевля может перейти в ЦСКА или в «Ростов»Нева Спорт 07:24
Словенский защитник петербургского «Зенита» Миха Мевля может на правах аренды перейти в московский ЦСКА или в «Ростов». Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
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По нашим данным, интерес к Мевле проявляют ЦСКА и "Ростов" – в обоих случаях рассматривается вариант с арендой. В случае с армейцами шансы ниже, поскольку сине-бело-голубые могут не захотеть усиливать прямого конкурента в борьбе за титул. Переход к дончанам при таких обстоятельствах более вероятен.Спорт-Экспресс06:51
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