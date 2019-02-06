Мевля может перейти в ЦСКА или в «Ростов»Нева Спорт 07:24

Словенский защитник петербургского «Зенита» Миха Мевля может на правах аренды перейти в московский ЦСКА или в «Ростов». Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Мевля может перейти в ЦСКА или в «Ростов»

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