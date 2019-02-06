Футбол

Мевля может перейти в ЦСКА или в «Ростов»Нева Спорт 07:24

Словенский защитник петербургского «Зенита» Миха Мевля может на правах аренды перейти в московский ЦСКА или в «Ростов». Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
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У Мевли два варианта в России, «Рубин» мучается из-за долгов

Спорт-Экспресс14:40

ЦСКА вошел в число претендентов на защитника «Зенита» Мевлю

Sport24.ru07:45

Мевля останется в «Зените»? Он еще может перейти в «Эмполи»

Спорт день за днем07:18

Мевля может перейти в ЦСКА или в «Ростов»

Нева Спорт07:24

Мевля может оказаться в «Ростове» или ЦСКА

Бомбардир.ру07:34

Защитник «Зенита» вместо «Эмполи» может перейти в «Ростов» или ЦСКА

ProstoProSport07:36

ЦСКА и «Ростов» претендуют на Мевлю. Его трансфер в «Эмполи» близок к срыву

Sports.ru07:02
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Авто

BMW отзывает в России 28,6 тысячи автомобилей

Обновлено в 15:23
Происшествия

Кокорина и Мамаева доставили в суд

Полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева и форварда «Зенита» Александра Кокорина доставили в Тверской районный суд Москвы на автозаке, передает «Спорт-Экспресс».
Обновлено в 05:58
Происшествия

Задержан подозреваемый в наезде на полицейского в Москве

Правоохранительные органы задержали в Тульской области подозреваемого в наезде на легковом автомобиле на полицейского на юге Москвы.
Обновлено в 15:27
Авто

Новая Toyota Corolla будет представлена в России в единственной версии

Японская автомобилестроительная компания Toyota представит в России модель Toyota Corolla с 1,6-литровым двигателем мощностью 122 л. с. В компании уверены, что новое поколение автомобиля догнало по техническим характеристикам модель Camry.
Обновлено в 14:11
Происшествия

В Стамбуле обрушилось многоэтажное здание

В Стамбуле в районе Картал произошло обрушение восьмиэтажного здания, сообщает турецкий телеканал NTV.
Обновлено в 08:32
Космос

Космонавты из ОАЭ прошли в подмосковном лесу тренировки по выживанию

Двое космонавтов из ОАЭ, проходящих тренировки в Центре подготовки космонавтов, приступили к выживанию в подмосковном лесу, говорится в видео телестудии "Роскосмоса", опубликованном в YouTube.
Обновлено в 14:42
Происшествия

Суд оштрафовал «Эхо Москвы в Пскове» на 150 тысяч рублей

Мировой суд Пскова оштрафовал на 150 тысяч рублей редакцию радиостанции "Эхо Москвы в Пскове" в связи с эфиром программы журналистки Светланы Прокопьевой, сообщил РИА Новости главный редактор радиостанции Максим Костиков.
Обновлено в 15:29
Авто

Audi обновила внешность купе и родстера TT RS

Салоны купе и родстера Audi TT RS теперь имеют обновленный вид, как и мультимедийная система.
Обновлено в 10:22
Космос

Запуск ракеты «Союз» со спутниками OneWeb запланирован на 22 февраля

Для ремонта во Французскую Гвиану на космодром Куру вылетали специалисты НПО имени Лавочкина.
Обновлено в 14:30
Наука

Ученые рассказали, когда кенгуру научились прыгать

Ученые из Уппсальского университета развеяли устоявшуюся в научной среде теорию об эволюции кенгуру, выяснив, что прыгать сумчатые научились еще 20 миллионов лет назад.
Обновлено в 16:18
Общество

В ульяновской гимназии детям дали вафли с червями

Накануне в соцсетях была опубликована фотография и запись о том, что ученикам гимназии в столовой раздали вафли с червями.
Обновлено в 07:01
Технологии

Google начал удалять из поиска запрещенные в России сайты

Американский поисковик Google начал удалять из результатов поиска ссылки на сайты, запрещенные в России, заметил и рассказал «Ведомостям» сотрудник крупной интернет-компании.
Обновлено в 15:22
Происшествия

В Нижнем Новгороде шесть человек отравились парами хлора в бассейне

В результате ЧП люди отравились парами хлора. Троих детей госпитализировали, остальным была оказана медицинская помощь на месте.
Обновлено в 11:52
Общество

Прощание с Децлом завершилось громкими аплодисментами

Церемония прощания с рэпером Кириллом Толмацким (Децлом) у Центральной клинической больницы в Москве закончилась продолжительными и громкими аплодисментами.
Обновлено в 05:12
Гаджеты

Новый Samsung Galaxy Note может получить камеру в стилусе

Обновлено в 04:31
Авто

Рассекречен интерьер кроссовера Skoda Kamiq

Салон компактного кроссовера Skoda Kamiq, премьера которого состоится на Женевском автосалоне через месяц, воплотит новую концепцию, которую анонсировали с помощью концепт-кара Vision RS, Центральным элементов интерьера станет планшет мультимедийной системы с эргономичным упором для запястья.
Обновлено в 06:05
Происшествия

У здания ЦБ Нидерландов в Амстердаме произошла перестрелка

По предварительным данным ЦБ Нидерландов, произошедшее не имеет отношения к банку.
Обновлено в 15:46
Гаджеты

Huawei представила преемника популярного смартфона Honor 9 Lite

Обновлено в 12:21
Шоу-бизнес

35-летняя Виктория Лопырева впервые стала матерью

Сегодня стало известно, что 35-летняя модель и телеведущая Виктория Лопырева впервые стала мамой.
Обновлено в 15:49
Авто

Продажи автомобилей в России в январе продолжили рост

В России в январе 2019 года выросли продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей.
Обновлено в 11:00
Гаджеты

В России продано рекордное количество китайских смартфонов

В 2018 году было продано более 30 миллионов смартфонов, из них 40% приходится на устройства из Китая.
Обновлено в 07:55
Авто

Aston Martin покажет в Женеве электрический кроссовер Lagonda

Исторический концепт, который уже через два года станет первой серийной моделью нового бренда Lagonda, дебютирует в начале марта 2019 года на международном автосалоне в Женеве.
Обновлено в 05:19
Армия и оружие

Израильские военные засекли запуск ракеты из сектора Газа

"Вслед за информацией о срабатывании сирен воздушной тревоги в региональном совете Эшколь сообщаем, что был засечен запуск ракеты из сектора Газа по израильской территории", - говорится в распространенном военными коммюнике.
Обновлено в 14:48
Технологии

«Медуза» обнаружила «ВКонтакте» алгоритм, который автоматически удаляет признанные экстремистскими картинки

В социальной сети «ВКонтакте» существует алгоритм, который автоматически удаляет контент, внесенный в Федеральный список экстремистских материалов Минюста.
Обновлено в 13:56
Энергетика

В Босфоре застряли танкеры с российской и казахстанской нефтью

Нефтяные танкеры, загруженные 41 миллионом баррелей нефти из портов Черного моря, в основном российской и казахстанской, застряли при проходе через турецкие проливы Босфор и Дарданеллы, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на данные портового оператора Tribeca Shipping.
Обновлено в 14:44
Интернет

Google выпустила расширение Chrome для проверки безопасности паролей

Первое Password Checkup создано с целью обеспечить защиту паролей и если система обнаружит, что логин или пароль пользователя на сайте может быть скомпрометирован, то пользователь об этом получит уведомление с рекомендацией смены пароля.
Обновлено в 09:40
Космос

Ученые НАСА признали 2018 год четвертым самым жарким в истории

Обновлено в 13:06
Гаджеты

Новые Emoji появятся в течении этого года

Консорциум Unicode, некоммерческая организация, которая координирует разработку Unicode, объявил, что новый набор Emoji будет доступен для использования в различных сервисах в течение 2019 года.
Обновлено в 02:02
Наука

Ученые: Люди получили развитый мозг благодаря жиру

Обновлено в 11:11
Театры

Джим Керри сыграет Воланда в российском мюзикле «Мастер и Маргарита»

Джим Керри появится в роли Воланда, причем трактовка роли мессира необычна: на сцене появится не один Воланд, сообщается в группе проекта в социальной сети «ВКонтакте».
Обновлено вчера в 15:52
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Миха Мевля
Словенский футболист
Словенский футболист, защитник клуба «Зенит» и национальной сборной Словении.
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Футбольный клуб
Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, четырёхкратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
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