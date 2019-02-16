Экономика
«Метрострой» подписал мировое соглашение с налоговой службойФонтанка.Ру вчера в 08:15
ОАО «Метрострой» и ФНС России подписали мировое соглашение. Это одно из условий продолжения работ по контрактам. Как сообщает «Метрострой» 16 февраля, в ближайшее время арест со счетов компании будет снят, и «компания приступит к реализации государственных контрактов в плановом режиме».
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Общество
«Ведомости»: ирландская CityJet отказалась от SSJ100
Ирландская авиакомпания CityJet отказалась от эксплуатации самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), сообщили газете «Ведомости» топ-менеджеры двух лизинговых компаний.
Обновлено в 20:11
Политика
Испанские СМИ героизировали осаждавшую Ленинград дивизию
Одна из самых популярных газет Испании героизировала дивизию, участвовавшую в блокаде Ленинграда.
Обновлено в 19:58
Наука
Назван продукт, резко увеличивающий риск развития рака
Ученые Онкологического центра имени М. Д. Андерсона в США обнаружили, что чрезмерное употребление сахара увеличивает риск возникновения рака.
Обновлено в 08:47
Спорт
Российские биатлонисты стали седьмыми в смешанной эстафете
Обновлено в 17:18
Общество
Лжебанкиры воруют у среднего россиянина тысячи рублей в год
Выдающие себя за сотрудников банка мошенники воруют у россиян в среднем по 3−5 тысяч рублей в год, доля таких атак растёт.
Обновлено в 19:57
Политика
Глава ОБСЕ выразил обеспокоенность героизацией Бандеры
Председатель ОБСЕ, глава МИД Словакии Мирослав Лайчак в ходе встречи с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным заявил, что словацкая общественность обеспокоена в связи с ростом национализма на Украине, связанного, в том числе, с героизацией Степана Бандеры.
Обновлено в 16:55
Общество
Эксперты назвали регионы с самым высоким качеством жизни
Эксперты в рамках седьмого по счету исследования назвали самые лучшие для жизни регионы России в 2018 году.
Обновлено в 17:40
ЖКХ
Сроки отключения горячей воды хотят сократить до трех дней
"Разрабатываются технологии, связанные с оптимизацией процессов управления сетями, переключения запорной арматуры, алгоритмами отключения и переключения, которые позволяют радикально сократить сроки отключения горячей воды", - заявил Чибис в ходе Российского инвестиционного форума в Сочи.
Обновлено в 18:27
Армия и оружие
Российские РСЗО получат «умные взрыватели»
Обновлено в 19:04
Космос
В России разрабатывают космическую яхту для туристов
Ряд российских компаний разрабатывает космическую яхту для полетов туристов на околоземную орбиту, первые полеты могут состояться уже в ближайшие пять лет, сообщил генеральный конструктор НПО "Авиационно-космические технологии" Александр Бегак в интервью РИА Новости в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи.
Обновлено в 19:33
Политика
Посольство назвало провокацией появление российского флага в Солсбери
Посольство РФ в Лондоне считает "добротной провокацией" водружение российского флага на собор в Солсбери, если оно действительно имело место, заявил РИА Новости пресс-секретарь дипмиссии.
Обновлено в 14:14
Политика
Муж Скабеевой поиздевался над провокаторами
Украинские журналисты Петр Залмаев и Тарас Березовец настойчиво провоцировали своего российского коллегу, видимо, ожидая, что тот "взорвется".
Обновлено вчера в 18:54
Политика
Премьер Польши не поедет в Израиль из-за слов Нетаньяху о нацистах
История конфликта МИД Польши вызвал посла Израиля в республике Анну Азари после появления в газете The Jerusalem Post слов Биньямина Нетаньяху о том, что поляки сотрудничали с нацистами во время Второй мировой войны.
Обновлено в 10:24
Общество
Отправивший подростку свои интимные фото экс-конгрессмен досрочно освободился
Энтони Винер, экс-конгрессмен и бывший супруг экс-советницы Хиллари Клинтон Хумы Абедин, вышел на свободу из тюрьмы в штате Массачусетс через 15 месяцев заключения.
Обновлено в 17:46
Политика
СМИ сообщили о возможном визите Трампа в Японию в мае
Обновлено в 19:57
Происшествия
В драке в Москве погиб чемпион России по рукопашному бою
Обновлено в 07:29
Политика
Spiegel «лишил» США статуса мирового лидера
Как отмечает журнал, Пенс в ходе выступления говорил о том, что США при президенте Дональде Трампе стали "сильны как никогда", а "Америка снова стала лидером свободного мира".
Обновлено в 19:23
Экономика
Правительство: Камчатский край заключил все необходимые соглашения по нацпроектам
Камчатский край заключил все необходимые соглашения по национальным проектам в установленный срок.
Обновлено в 17:28
Происшествия
Участница «Голоса» Юлия Райнер насмерть сбила таксиста
Певица Юлия Райнер сбила насмерть водителя такси, который вышел из своего автомобиля на проезжую часть Ленинградского шоссе в Москве.
Обновлено в 10:38
Общество
Россияне с пакетами устроили набег за едой на «Поле чудес»
Обновлено в 08:54
Происшествия
Лес загорелся в Чернобыльской зоне отчуждения
В лесу в Чернобыльской зоне отчуждения горит лес на площади около пяти гектаров. Информация о пожаре поступила в воскресенье в 17.40 мск.
Обновлено в 19:43
Экономика
Медведев подтвердил отсутствие планов изъять у бизнеса сверхдоходы
Идея изъять сверхдоходы у крупных компаний, в числе которых назывались "Северсталь", "Алроса", "Норникель", "Сибур", НЛМК, появилась летом 2018 года.
Обновлено в 08:47
Общество
Москвичей предупредили о заморозках
Жителей Москвы предупредили о заморозках в ночь на понедельник, 18 февраля, передает РИА "Новости".
Обновлено в 14:55
Здоровье
Названы шесть продуктов для избавления от жира на животе
Как сообщало ИА REGNUM, ранее диетологи назвали пять популярных продуктов, отказ от которых помогает бороться с жиром на животе.
Обновлено в 17:19
Происшествия
Жильцы дома на КСК в Чите обнаружили в квартире змею
Обновлено в 18:18
Происшествия
Шведы назвали свою версию гибели группы Дятлова
Шведы говорят, что версии о том, что туристов убили местные жители — представители народности манси, группа Дятлова погибла в результате секретных военных экспериментов или стала жертвой аномальных явлений, не нашли подтверждения.
Обновлено вчера в 09:05
Экономика
Reuters: Газпромбанк замораживает счета венесуэльской PDVSA
Газпромбанк заморозит счета венесуэльской нефтяной госкомпании PDVSA. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник в банке.
Обновлено в 12:59