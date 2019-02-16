Экономика

«Метрострой» подписал мировое соглашение с налоговикамиФорпост Северо-Запад вчера в 08:51

Как стало известно 16 февраля, накануне компания «Метрострой» и Федеральная налоговая служба России (ФНС) подписали мировое соглашение. «Также был подписан договор залога, который в понедельник 18 февраля будет подан в Росреестр для регистрации», - добавили в компании.
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«Метрострой» подписал мировое соглашение с налоговой службой

Фонтанка.Рувчера в 08:15

«Метрострой» и ФНС подписали мировое соглашение

Neva.Todayвчера в 13:22

«Метрострой» подписал мировое соглашение с ФНС

Мойка78вчера в 09:30

«Метрострой» подписал мировое соглашение с Федеральной налоговой службой

78.ruвчера в 08:41

«Метрострой» и ФНС подписали мировое соглашение

Телеканал Санкт-Петербургвчера в 09:16

Со счетов ОАО «Метрострой» снимут арест

Петербургский дневниквчера в 08:13

«Метрострой» в Санкт-Петербурге и ФНС подписали мировое соглашение

Коммерсантъвчера в 20:40
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Автоматически обработаны 7233 источника, обновлено в 18:49, Ашберн
Политика

СМИ Испании героизировали осаждавшую Ленинград дивизию

Одна из крупнейших газет Испании ABC опубликовала статью, в которой рассказывает о "героических" подвигах испанской "Голубой дивизии", воевавшей в составе вермахта в годы Второй мировой войны.
Обновлено в 18:41
Происшествия

В драке в центре Москвы погиб чемпион России по рукопашному бою

Обновлено в 11:38
Спорт

Российские биатлонисты стали седьмыми в смешанной эстафете

Обновлено в 17:18
Общество

Эксперты назвали регионы с самым высоким качеством жизни

Эксперты в рамках седьмого по счету исследования назвали самые лучшие для жизни регионы России в 2018 году.
Обновлено в 17:40
Политика

Крымские татары потребовали изъять из школ учебник по истории Крыма

Обновлено в 10:09
Экономика

PDVSA опровергла сообщения о заморозке счетов в Газпромбанке

Венесуэльская нефтяная госкомпания PDVSA не подтвердила сообщения западных СМИ о заморозке своих счетов в российском Газпромбанке.
Обновлено в 17:27
Политика

Захарова назвала «управляемой утечкой» публикации о здоровье Скрипаля

Публикации об ухудшении здоровья британского агента и бывшего сотрудника Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергея Скрипаля — очередной пример «управляемой утечки», а также доказательство прямой связки между спецслужбами Великобритании и СМИ.
Обновлено в 14:02
Происшествия

Военный суд в Москве начнет слушания по делу банды Гагиева

Московский окружной военный суд в понедельник проведет предварительные слушания по делу главаря банды Аслана Гагиева и еще 11 ее участников, на счету которых более 60 убийств.
Обновлено в 16:22
Политика

Премьер Польши отменил поездку в Израиль из-за скандала с Нетаньяху

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий отказался ехать в Иерусалим после слов премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о "сотрудничестве" поляков с нацистами в годы Второй мировой войны.
Обновлено в 14:15
Политика

Глава ОБСЕ выразил обеспокоенность героизацией Бандеры

«В разговоре с главой МИД Украины Павлом Климкиным руководитель словацкого дипведомства Мирослав Лайчак выразил обеспокоенность словацкой общественности в связи с нарастанием национализма на Украине, связанного, кроме прочего, с героизацией Степана Бандеры», — заявил Гандел.
Обновлено в 16:55
Общество

Москвичей предупредили о заморозках

Жителей Москвы предупредили о заморозках в ночь на понедельник, 18 февраля, передает РИА "Новости".
Обновлено в 14:55
Здоровье

Названы шесть продуктов для избавления от жира на животе

Обновлено в 17:19
Политика

В Белом доме заявили о готовности Трампа применить вето при споре о ЧП

«Очевидно, что президент гарантированно собирается защитить свою национальную декларацию [о чрезвычайном положении]», — сообщил в интервью телеканалу Миллер, заверив, что в случае, если конгресс не одобрит этот документ, Трамп наложит на это решение право вето.
Обновлено в 15:02
Экономика

Российским авиакомпаниям грозят убытки из-за промедления правительства

Речь идет о создании национальной системы мониторинга авиационных выбросов.
Обновлено в 18:04
Происшествия

Участница «Голоса» Юлия Райнер насмерть сбила таксиста

Певица Юлия Райнер сбила насмерть водителя такси, который вышел из своего автомобиля на проезжую часть Ленинградского шоссе в Москве.
Обновлено в 10:38
Политика

Саакашвили сдал анализ на «негрузинскую кровь»

Обновлено в 12:09
Политика

Муж Скабеевой поиздевался над провокаторами

Украинские журналисты Петр Залмаев и Тарас Березовец настойчиво провоцировали своего российского коллегу, видимо, ожидая, что тот "взорвется".
Обновлено вчера в 18:54
Хоккей

Три очка Тарасенко помогли «Сент-Луису» обыграть «Миннесоту»

Обновлено в 17:51
Общество

Источник: в Роскосмосе ожидаются увольнения в связи с ситуацией на УКВЗ

По словам собеседника, "совещание может привести к отставкам в госкорпорации в связи с недовольством гендиректора результатами исполнения поручений по выделению УКВЗ в самостоятельное юридическое лицо из Центра Хруничева, находящегося под санацией со стороны Роскосмоса".
Обновлено в 17:19
Наука

Назван продукт, резко увеличивающий риск развития рака

Ученые Онкологического центра имени М. Д. Андерсона в США обнаружили, что чрезмерное употребление сахара увеличивает риск возникновения рака.
Обновлено в 08:47
Общество

Умер народный артист России и Башкортостана Загир Валитов

Народный артист России и Башкортостана, актер Башкирского академического театра драмы имени Мажита Гафури Загир Валитов умер в Уфе.
Обновлено в 13:14
Армия и оружие

«Калашников» показал самовзрывающийся беспилотник

Концерн «Калашников» представил на международной оборонной выставке IDEX 2019 в Абу-Даби самовзрывающийся беспилотный летательный аппарат KYB, сообщает ТАСС.
Обновлено в 04:37
Общество

Мавзолей Ленина закрывается на профилактику

Обновлено в 16:12
Армия и оружие

Боевой опыт в Сирии получили около 60% военнослужащих военной полиции

Около 60% военнослужащих военной полиции получили боевой опыт в ходе операции в Сирии.
Обновлено в 18:10
Политика

Орешкин заявил, что в Минэкономразвития появится портрет Улюкаева

Министр экономического развития Максим Орешкин в эфире «Россия 1» пообещал повесить портрет экс-министра Алексея Улюкаева в новом здании министерства.
Обновлено в 10:50
Экономика

Baring Vostok: фигурирующие в деле Калви компании ему лично не подконтрольны

Baring Vostok отмечает, что информация, распространенная стороной обвинения, «не соответствует действительности и вводит общественность в заблуждение относительно возможностей и полномочий» господина Калви.
Обновлено в 07:31
Политика

Застрявшие на Гаити канадские туристы вернулись домой

Около 140 граждан Канады в воскресенье благополучно покинули Гаити и вернулись на родину.
Обновлено в 16:45
Шоу-бизнес

Башаров узнал о своем разводе из Интернета

Елизавета Башарова вчера написала пост в Instagram, в котором сообщила, что разводится со своим мужем, популярным актером Маратом Башаровым, потому что больше не в силах терпеть его алкоголизм.
Обновлено в 06:59
Политика

Волкер пожаловался на нежелание России вести переговоры по Украине

Кремль взял паузу на переговорах по ситуации в Донбассе на время президентских выборов на Украине, заявил спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер.
Обновлено в 12:49
Политика

В Госдуме опровергли запрет на покупку авто без гаража

Якобы обсуждается инициатива из регионов о запрете для россиян на покупку машины без наличия собственного или арендованного места для парковки.
Обновлено в 04:40
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