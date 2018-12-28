Экономика
«Метрострой» начал выплачивать долги по зарплате рабочим
«Метрострой» начал выплачивать долги по зарплате рабочимНевские Новости03:13
ОАО «Метрострой» выплатило 60 миллионов рублей сотрудникам подрядных организаций, перед которым сложились долговые обязательства. Общая сумма долгов по зарплатам может превышать 400 миллионов рублей.
Невские Новости03:13
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