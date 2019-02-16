Экономика

«Метрострой» Петербурга подписал мировое соглашение с ФНСТАСС 09:24

Компания "Метрострой", занимающаяся строительством подземки в Санкт-Петербурге, заключила в пятницу мировое соглашение с Федеральной налоговой службой (ФНС), которое позволит разблокировать счета компании и выплатить долги по зарплате за декабрь строителям метро, сообщил журналистам в субботу представитель предприятия.
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«Метрострой» подписал мировое соглашение с ФНС

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«Метрострой» подписал мировое соглашение с Федеральной налоговой службой

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