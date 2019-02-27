Методику расчета прожиточного минимума пенсионера изменятПраво.ру 11:48

с чего всё началось

Ранее кабмин одобрил проект федерального закона, который позволит неработающим пенсионерам получить дополнительные выплаты к пенсиям сверх прожиточного минимума. О необходимости таких поправок и перерасчете выплат с 1 января 2019 года заявил Путин в своем послании Федеральному собранию.

Происшествия Обгоревшие тонны денег на столичном складе связали с делом Арашукова Несколько тонн банкнот на одном из складов Москвы подожгли в день обысков по делу в отношении сенатора Рауфа Арашукова, обвиненного в двух убийствах и участии в преступном сообществе.

Происшествия Минкульт выявил нарушения в системах безопасности крупнейших музеев «Комиссия проверила взаимодействие сотрудников музеев с подразделениями Росгвардии, деятельность собственных служб безопасности, оснащение системами безопасности предметов Музейного фонда РФ и их функционирование Выявленное — результат недоработок как самих музеев, так и подразделений Росгвардии»,— сообщили в ведомстве.

Спорт Медведева вошла в состав сборной России на ЧМ по фигурному катанию Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) на своем официальном сайте объявила состав на чемпионат мира 2019 года, в заявку попали олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова и серебряный призер Игр в Пхенчхане Евгения Медведева, чемпионка мира-2015 Елизавета Туктамышева осталась в запасе.

Музыка Украина отказалась от участия в «Евровидении-2019» "Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ) отказывается от участия в Международном песенном конкурсе Евровидение-2019", - говорится в сообщении на сайте UA:Общественное вещание в среду.

Политика За пять дней в Колумбию дезертировало более 400 венесуэльских военных По меньшей мере 411 венесуэльских военнослужащих дезертировали в Колумбию за последние пять дней, из них не менее 85 за - последние сутки, передает в четверг агентство EFE со ссылкой на источники в колумбийском руководстве.

Политика "Пьяный, что ли?" В Сети обсуждают выходку Порошенко в Запорожье Пользователи социальный сетей обсуждают видео, на котором, предположительно, президент Украины Петр Порошенко срывает шапку с головы женщины.

Политика Законопроект о цифровых избирательных участках внесли в Госдуму Законопроект о создании в Москве цифровых участков для голосования на выборах в субъектах России внесён в Госдуму.

Происшествия На прямую линию «Открытой России» с Ходорковским пришла полиция Сотрудники полиции пришли на мероприятие «Открытой России» «Прямая линия с Михаилом Ходорковским» в Москве, рассказала «Медиазоне» пресс-секретарь движения Наталья Грязневич.

Теннис Шарапова снялась с турнира Miami Open Россиянка Мария Шарапова снялась Открытого чемпионата Майами по теннису (Miami Open) из-за травмы плеча, сообщается на сайте Женской теннисной ассоциации (WTA).

Политика Координатор ОБСЕ предложил ввести новое перемирие в Донбассе Координатор ОБСЕ в подгруппе по безопасности контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины предложил объявить новое весеннее перемирие в Донбассе.

Финансы Минфин продал ОФЗ на рекордную с 2014 года сумму Минфин в среду, 27 февраля, провел лучшие за пять лет аукционы ОФЗ, разместив бумаги на 57,6 млрд руб.

Общество За спасение ребенка школьника наградили сухпайком с плесенью В Брянской области партия ЛДПР наградила восьмиклассника, спасшего провалившегося под лед ребенка, армейским сухим пайком с плесенью.

Политика Экс-адвокат Трампа назвал главу США расистом и мошенником Бывший адвокат американского лидера Майкл Коэн на слушаниях в конгрессе США назвал Дональда Трампа расистом и мошенником.

Происшествия Два БТР попали в ДТП в центре Курска Четыре легковых автомобиля и два бронетранспортера столкнулись в среду, 27 февраля, на одной из центральных улиц Курска.

Политика США внесут на этой неделе проект резолюции по Венесуэле в СБ ООН США внесут в СБ ООН свой проект резолюции по Венесуэле на этой неделе.

Происшествия В Москве арестовали бывшего главу управы района Дорогомилово Бывшего главу управы района Дорогомилово Алексея Чепикова подозревают в мошенничестве в особо крупном размере (ч.4 ст. 159 УК).

Армия и оружие Путин отметил вклад Сил специальных операций в Сирии и Крыму Президент России Владимир Путин поздравил личный состав Сил специальных операций, отметив их вклад в разгром террористов в Сирии и обеспечение безопасности в Крыму.

Политика Конгресс США опубликовал проект новых санкций против России Конгресс США опубликовал обновленный законопроект с дополнительными санкциями против России.

Политика Немецкий депутат предложил наказать Порошенко "Необходимо создать международный трибунал, который накажет и осудит военные преступления Порошенко", - подчеркнул Линдеманн Он рассказал, что посетил самопровозглашенные ДНР и ЛНР и увидел, что "ситуация на фронте ухудшается с каждым днем".

Экономика Крупнейший суверенный фонд мира получил убыток впервые за семь лет Норвежский фонд Norges Bank Investment Management (NBIM) сообщил, что получил убыток в 485 млрд норвежских крон ($57 млрд) по итогам прошлого года.

Общество МЧС предупредило о сильном ветре в Петербурге в четверг В преддверии наступления весны, 28 февраля, в Петербурге ожидаются мокрый снег вперемешку с дождем, а также сильный ветер.

Политика Россия и Израиль создадут группу по удалению из Сирии иностранных сил Россия и Израиль создадут рабочую группу с участием ряда стран для изучения вопроса об удалении иностранных сил из Сирии.