Политика
Методику расчета прожиточного минимума пенсионера изменятПраво.ру 11:48
Ранее кабмин одобрил проект федерального закона, который позволит неработающим пенсионерам получить дополнительные выплаты к пенсиям сверх прожиточного минимума. О необходимости таких поправок и перерасчете выплат с 1 января 2019 года заявил Путин в своем послании Федеральному собранию.
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с чего всё началось
«Не забудьте о необходимости подготовки методик исчисления прожиточного минимума пенсионеров в регионах, потому что там полная чересполосица: у кого-то густо, у кого-то пусто»,— сказал господин Путин (цитата по сайту Кремля).Коммерсантъ11:15
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Происшествия
Обгоревшие тонны денег на столичном складе связали с делом Арашукова
Несколько тонн банкнот на одном из складов Москвы подожгли в день обысков по делу в отношении сенатора Рауфа Арашукова, обвиненного в двух убийствах и участии в преступном сообществе.
Обновлено в 10:53
Происшествия
Минкульт выявил нарушения в системах безопасности крупнейших музеев
«Комиссия проверила взаимодействие сотрудников музеев с подразделениями Росгвардии, деятельность собственных служб безопасности, оснащение системами безопасности предметов Музейного фонда РФ и их функционирование Выявленное — результат недоработок как самих музеев, так и подразделений Росгвардии»,— сообщили в ведомстве.
Обновлено в 13:38
Спорт
Медведева вошла в состав сборной России на ЧМ по фигурному катанию
Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) на своем официальном сайте объявила состав на чемпионат мира 2019 года, в заявку попали олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова и серебряный призер Игр в Пхенчхане Евгения Медведева, чемпионка мира-2015 Елизавета Туктамышева осталась в запасе.
Обновлено в 07:34
Музыка
Украина отказалась от участия в «Евровидении-2019»
"Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ) отказывается от участия в Международном песенном конкурсе Евровидение-2019", - говорится в сообщении на сайте UA:Общественное вещание в среду.
Обновлено в 11:35
Политика
За пять дней в Колумбию дезертировало более 400 венесуэльских военных
По меньшей мере 411 венесуэльских военнослужащих дезертировали в Колумбию за последние пять дней, из них не менее 85 за - последние сутки, передает в четверг агентство EFE со ссылкой на источники в колумбийском руководстве.
Обновлено в 13:46
Политика
"Пьяный, что ли?" В Сети обсуждают выходку Порошенко в Запорожье
Пользователи социальный сетей обсуждают видео, на котором, предположительно, президент Украины Петр Порошенко срывает шапку с головы женщины.
Обновлено в 15:22
Политика
Законопроект о цифровых избирательных участках внесли в Госдуму
Законопроект о создании в Москве цифровых участков для голосования на выборах в субъектах России внесён в Госдуму.
Обновлено в 14:54
Происшествия
На прямую линию «Открытой России» с Ходорковским пришла полиция
Сотрудники полиции пришли на мероприятие «Открытой России» «Прямая линия с Михаилом Ходорковским» в Москве, рассказала «Медиазоне» пресс-секретарь движения Наталья Грязневич.
Обновлено в 13:22
Теннис
Шарапова снялась с турнира Miami Open
Россиянка Мария Шарапова снялась Открытого чемпионата Майами по теннису (Miami Open) из-за травмы плеча, сообщается на сайте Женской теннисной ассоциации (WTA).
Обновлено в 15:01
Политика
Координатор ОБСЕ предложил ввести новое перемирие в Донбассе
Координатор ОБСЕ в подгруппе по безопасности контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины предложил объявить новое весеннее перемирие в Донбассе.
Обновлено в 09:57
Финансы
Минфин продал ОФЗ на рекордную с 2014 года сумму
Минфин в среду, 27 февраля, провел лучшие за пять лет аукционы ОФЗ, разместив бумаги на 57,6 млрд руб.
Обновлено в 14:58
Общество
За спасение ребенка школьника наградили сухпайком с плесенью
В Брянской области партия ЛДПР наградила восьмиклассника, спасшего провалившегося под лед ребенка, армейским сухим пайком с плесенью.
Обновлено в 06:34
Политика
Экс-адвокат Трампа назвал главу США расистом и мошенником
Бывший адвокат американского лидера Майкл Коэн на слушаниях в конгрессе США назвал Дональда Трампа расистом и мошенником.
Обновлено в 11:54
Происшествия
Два БТР попали в ДТП в центре Курска
Четыре легковых автомобиля и два бронетранспортера столкнулись в среду, 27 февраля, на одной из центральных улиц Курска.
Обновлено в 07:58
Политика
США внесут на этой неделе проект резолюции по Венесуэле в СБ ООН
США внесут в СБ ООН свой проект резолюции по Венесуэле на этой неделе.
Обновлено вчера в 14:56
Происшествия
В Москве арестовали бывшего главу управы района Дорогомилово
Бывшего главу управы района Дорогомилово Алексея Чепикова подозревают в мошенничестве в особо крупном размере (ч.4 ст. 159 УК).
Обновлено в 09:05
Транспорт
Совет Федерации попросил увеличить число рейсов из Магадана в Москву из-за «напряженной социальной обстановки»
Совет Федерации попросил «Аэрофлот» увеличить число рейсов из Магаданской области в Москву и обратно.
Обновлено в 15:42
Армия и оружие
Путин отметил вклад Сил специальных операций в Сирии и Крыму
Президент России Владимир Путин поздравил личный состав Сил специальных операций, отметив их вклад в разгром террористов в Сирии и обеспечение безопасности в Крыму.
Обновлено в 12:54
Политика
Конгресс США опубликовал проект новых санкций против России
Конгресс США опубликовал обновленный законопроект с дополнительными санкциями против России.
Обновлено в 03:18
Политика
Немецкий депутат предложил наказать Порошенко
"Необходимо создать международный трибунал, который накажет и осудит военные преступления Порошенко", - подчеркнул Линдеманн Он рассказал, что посетил самопровозглашенные ДНР и ЛНР и увидел, что "ситуация на фронте ухудшается с каждым днем".
Обновлено в 14:58
Экономика
Крупнейший суверенный фонд мира получил убыток впервые за семь лет
Норвежский фонд Norges Bank Investment Management (NBIM) сообщил, что получил убыток в 485 млрд норвежских крон ($57 млрд) по итогам прошлого года.
Обновлено в 11:58
Общество
МЧС предупредило о сильном ветре в Петербурге в четверг
В преддверии наступления весны, 28 февраля, в Петербурге ожидаются мокрый снег вперемешку с дождем, а также сильный ветер.
Обновлено в 15:36
Политика
Россия и Израиль создадут группу по удалению из Сирии иностранных сил
Россия и Израиль создадут рабочую группу с участием ряда стран для изучения вопроса об удалении иностранных сил из Сирии.
Обновлено в 14:44
Происшествия
СК просит арестовать двух новых фигурантов по делу Арашуковых
Следственный комитет обратился в суд, чтобы арестовать двух новых задержанных фигурантов по делу сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова и его отца Рауля Арашукова.
Обновлено в 09:53