Общество
Методику классификации российских гостиниц подготовят через два месяцаКоммерсантъ 04:00
Методика классификации российских гостиниц будет утверждена к концу первого квартала 2019 года, сообщил глава Минэкономики Максим Орешкин на рабочем совещании с участниками туристического рынка.
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Общество
В Ташкенте обнаружен старинный клад на один миллион долларов
Обновлено в 04:16
Общество
Во вторник и среду в Москву придут аномальные морозы
Аномальные морозы до 25 градусов прогнозируются в Москве во вторник и среду, это ниже климатической нормы на десять градусов, сообщил главный специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Обновлено в 07:33
Общество
Более 120 тысяч человек в Чечне остались без электричества
Минэнерго России сообщило, что в Чечне около 122,5 тыс. человек остались без электроснабжения из-за неисправности электротехнического оборудования.
Обновлено в 07:27
Общество
От самой толстой кошки Великобритании отказались четыре раза
Кошка по кличке Митси (Mitzi), которая считалась одной из самых толстых в Великобритании, снова ищет дом.
Обновлено в 06:13
Транспорт
Военно-Грузинская дорога закрыта
Проезд по Военно-Грузинской дороге, связывающей Россию со странами Закавказья, закрыт для всех видов транспорта, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Северной Осетии.
Обновлено в 03:13
Общество
МИД предупредил россиян об отмене более тысячи авиарейсов в США
Ситуационно-кризисный центр МИД России предупредил российских граждан о сильных ливнях и снегопадах в центральной и северо-восточной частях США, из-за которых отменено более 1 тыс. авиарейсов.
Обновлено вчера в 18:26
Общество
В Госдуме предложили списать невозвратные долги по ЖКХ по всей России
Член комитета Госдумы по охране здоровья и первый секретарь ульяновского обкома КПРФ Алексей Куринный призвал по примеру Чечни списать со всех россиян невозвратные долги за коммунальные услуги.
Обновлено вчера в 06:32
Общество
Камчатский медведь Жрун отказался залечь в зимнюю спячку
Специалисты Кроноцкого заповедника на Камчатке обнаружили на Курильском озере возле кордона "Озерной" медведя, который к середине января до сих пор не впал в зимнюю спячку.
Обновлено вчера в 21:10
Транспорт
Автомобильный туннель стоимостью $4,6 млрд открылся в Гонконге
Обновлено в 07:49
Общество
Сотрудникам итальянского банка разрешили приводить на работу собак
Обновлено в 01:57
Общество
Николая Валуева распекли за купание в проруби «с подогревом»
Некоторые пользователи сочли, что прорубь, куда окунулся Валуев, подогревалась: они обратили внимание на бьющий из-под воды ключ.
Обновлено вчера в 06:03
Общество
Вывоз мусора в подмосковных СНТ подорожал в два раза
В Талдомском районе отходы раньше вывозились по 550 рублей за куб, теперь это будет стоить около 870 рублей, а годовая стоимость вывоза мусора увеличится на 500 тысяч.
Обновлено в 03:00
Общество
В Амстердаме открыли сезон тюльпанов
Как сказал ТАСС председатель организации Tulpen Promotie Nederland ("Продвижение тюльпанов в Нидерландах") Арьен Смит, в этом году темой Дня тюльпана, а именно так называется праздник, проводимый каждый год во второй половине января, является "Сила цветов".
Обновлено вчера в 15:14
Общество
В Эстонии пройдет первый марш женщин
В Таллине в субботу пройдет первый марш женщин Эстонии.
Обновлено 18 января в 18:41
Общество
Беглов провел второе совещание по уборке снега в Петербурге
В ходе совещания действующий градоначальник Северной столицы поднял вопросы по уборке города от наледи и снега.
Обновлено в 01:42