Общество

Методику классификации российских гостиниц подготовят через два месяцаКоммерсантъ 04:00

Методика классификации российских гостиниц будет утверждена к концу первого квартала 2019 года, сообщил глава Минэкономики Максим Орешкин на рабочем совещании с участниками туристического рынка.
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Новый метод классификации российских гостиниц хотят утвердить к концу первого квартала 2019 года

Татар-информ07:58

В России разработают новую методику классификации гостиниц

AmurMedia.ru07:55

Методику классификации гостиниц утвердят через два месяца

Российская газета06:30

К апрелю в России подготовят методику классификации российских гостиниц

Реальное время07:54

Методику классификации российских гостиниц подготовят через два месяца

Коммерсантъ04:00

Новую версию методики классификации отелей утвердят к концу первого квартала 2019 года

Интерфакс02:13
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Общество

В Ташкенте обнаружен старинный клад на один миллион долларов

Обновлено в 04:16
Общество

Во вторник и среду в Москву придут аномальные морозы

Аномальные морозы до 25 градусов прогнозируются в Москве во вторник и среду, это ниже климатической нормы на десять градусов, сообщил главный специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Обновлено в 07:33
Общество

Более 120 тысяч человек в Чечне остались без электричества

Минэнерго России сообщило, что в Чечне около 122,5 тыс. человек остались без электроснабжения из-за неисправности электротехнического оборудования.
Обновлено в 07:27
Общество

От самой толстой кошки Великобритании отказались четыре раза

Кошка по кличке Митси (Mitzi), которая считалась одной из самых толстых в Великобритании, снова ищет дом.
Обновлено в 06:13
Транспорт

Военно-Грузинская дорога закрыта

Проезд по Военно-Грузинской дороге, связывающей Россию со странами Закавказья, закрыт для всех видов транспорта, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Северной Осетии.
Обновлено в 03:13
Общество

МИД предупредил россиян об отмене более тысячи авиарейсов в США

Ситуационно-кризисный центр МИД России предупредил российских граждан о сильных ливнях и снегопадах в центральной и северо-восточной частях США, из-за которых отменено более 1 тыс. авиарейсов.
Обновлено вчера в 18:26
Общество

В Госдуме предложили списать невозвратные долги по ЖКХ по всей России

Член комитета Госдумы по охране здоровья и первый секретарь ульяновского обкома КПРФ Алексей Куринный призвал по примеру Чечни списать со всех россиян невозвратные долги за коммунальные услуги.
Обновлено вчера в 06:32
Общество

Камчатский медведь Жрун отказался залечь в зимнюю спячку

Специалисты Кроноцкого заповедника на Камчатке обнаружили на Курильском озере возле кордона "Озерной" медведя, который к середине января до сих пор не впал в зимнюю спячку.
Обновлено вчера в 21:10
Транспорт

Автомобильный туннель стоимостью $4,6 млрд открылся в Гонконге

Обновлено в 07:49
Общество

Сотрудникам итальянского банка разрешили приводить на работу собак

Обновлено в 01:57
Общество

Николая Валуева распекли за купание в проруби «с подогревом»

Некоторые пользователи сочли, что прорубь, куда окунулся Валуев, подогревалась: они обратили внимание на бьющий из-под воды ключ.
Обновлено вчера в 06:03
Общество

Вывоз мусора в подмосковных СНТ подорожал в два раза

В Талдомском районе отходы раньше вывозились по 550 рублей за куб, теперь это будет стоить около 870 рублей, а годовая стоимость вывоза мусора увеличится на 500 тысяч.
Обновлено в 03:00
Общество

В Амстердаме открыли сезон тюльпанов

Как сказал ТАСС председатель организации Tulpen Promotie Nederland ("Продвижение тюльпанов в Нидерландах") Арьен Смит, в этом году темой Дня тюльпана, а именно так называется праздник, проводимый каждый год во второй половине января, является "Сила цветов".
Обновлено вчера в 15:14
Общество

В Эстонии пройдет первый марш женщин

В Таллине в субботу пройдет первый марш женщин Эстонии.
Обновлено 18 января в 18:41
Общество

Беглов провел второе совещание по уборке снега в Петербурге

В ходе совещания действующий градоначальник Северной столицы поднял вопросы по уборке города от наледи и снега.
Обновлено в 01:42
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