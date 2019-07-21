Музыка

Metallica спела в Москве «Группу крови» ЦояИзвестия 15:25

Американская рок-группа Metallica исполнила на большом концерте в Москве песню Виктора Цоя «Группа крови». На видео, снятом фанатами, слышно, что зрители онемели от неожиданности. Однако припев весь стадион пел вместе с музыкантами на русском языке.
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Кафельников отреагировал на песню «Группа крови» в исполнении Metallica

Газета.Ru20:48

Metallica спела «Группу крови» в Лужниках

Lenta.ru15:39

Metallica на концерте в Лужниках спела песню Цоя «Группа крови»

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Metallica исполнила «Группу крови» на концерте в «Лужниках»

ТАСС16:30

Metallica спела «Группу крови» в Лужниках

РИА Новости15:50

Группа Metallica исполнила песню «Группа крови» в «Лужниках»

Известия18:47

Metallica спела «Группу крови» на русском языке

Фонтанка.Ру15:25
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Виктор Цой
Музыкант
Советский рок-музыкант, автор песен и художник. Основатель и лидер рок-группы «Кино», в которой пел, играл на гитаре, писал музыку и стихи. Снялся в нескольких фильмах. Лучший актёр 1989 года по версии журнала «Советский экран».
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