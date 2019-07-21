Американская рок-группа Metallica исполнила на большом концерте в Москве песню Виктора Цоя «Группа крови». На видео, снятом фанатами, слышно, что зрители онемели от неожиданности. Однако припев весь стадион пел вместе с музыкантами на русском языке.

Политика ЦИК Украины обнародовал первые данные об итогах выборов в Раду Украинский ЦИК опубликовал первые данные о результатах выборов в Верховную раду Украины.

Политика Зеленский предложил партии Вакарчука парламентскую коалицию По словам президента, Вакарчуку предложили сотрудничать еще в начале президентской кампании артиста.

Шоу-бизнес Мама Леди Гаги назвала виновного в расставании Шейк и Купера Мать певицы Леди Гаги Синтия Джерманотта прокомментировала расставание модели Ирины Шейк и актера Бредли Купера.

Политика В затопленном Тулуне Путин заподозрил обман, к которому все привыкли Путин произнес ее в затопленном Тулуне. Это очень емкая фраза, объясняющая наше российское мироустройство.

Космос Найденный австралийцем «золотой самородок» оказался метеоритом Небесное тело могло упасть на Землю от 100 до 1000 лет назад Австралийские геологи исследовали найденный золотоискателем Дэвидом Хоулом 17-килограмовый камень и выяснили, что это не "золотой самородок", а упавший с неба метеорит.

Происшествия В Чите сотрудника МЧС задержали на совещании у мэра Представители ФСБ вывели сотрудника МЧС из зала заседаний в мэрии Читы прямо перед началом еженедельного совещания с мэром.

Футбол У Маурицио Сарри наметился конфликт с Криштиану Роналду После чего Роналду скрылся в раздевалке. Специалисты расценили инцидент, как начало конфликта внутри команды.

Происшествия Беременная женщина погибла из-за пьяного водителя скорой Как отмечается, 54-летний водитель скорой помощи не справился с управлением, в результате чего машина перевернулась.

Экономика Орешкин предупредил о последствиях проблемы закредитованности Вопрос закредитованности населения окажет негативное влияние на российскую экономику в 2021 году, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

Политика США пообещали оставить астронавтов на Луне 27 марта президент США Дональд Трамп потребовал от НАСА доставить американских астронавтов на спутник Земли любой ценой.

Авто Volkswagen Tayron установил абсолютный рекорд продаж Новый среднеразмерный кроссовер Volkswagen Tayron в июне текущего года установил абсолютный рекорд по продажам.

Происшествия Природный пожар в Оренбургской области локализован Из-за сильного ветра пожару был присвоен третий ранг сложности из четырёх возможных.

Политика Украина прекратит выдачу паспортов России жителям Донбасса Россией лидер Владимир Путин 24 апреля 2019 года подписал указ, направленный на упрощение процедуры получения российского гражданства для жителей Донбасса.

Происшествия Восемь человек пострадали от удара молнии на пляже во Флориде Восемь человек пострадали от молнии, которая ударила рядом с ними на пляже в США.

Политика Сообщения о смерти президента Туркмении оказались ложными Посольство Туркмении в Москве опровергло сообщения СМИ о смерти президента страны Гурбангулы Бердымухамедова.

Авто За полгода в РФ стало на 74 автодилера меньше На текущий момент в России насчитывает 3 376 официальных дилерских центров, специализирующихся на продаже и обслуживании автомобилей.

Общество В России ужесточат правила провоза багажа через границу С 19 августа в России изменятся правила провоза определенной продукции в багаже через государственную границу.

Общество Названы самые невостребованные в России профессии Ранее специалисты ВНИИ труда представили список самых востребованных профессий в России.

Армия и оружие В Дамаске восстановили завод по розливу питьевой воды Важнейшую водонасосную станцию и завод по розливу питьевой воды восстановили в пригородах Дамаска Айн-эль-Фиджи и Забадани, рассказал журналистам главный инженер станции.

Футбол Определились потенциальные соперники «Спартака» в Лиге Европы Московский «Спартак» попал во вторую корзину предварительного раунда Лиги Европы и получил в ней сеянный статус.

Экономика Финансовые репрессии трансформируют рынок облигаций На мировом рынке облигаций бумаги уже на $12,7 трлн торгуются с отрицательной доходностью, согласно индексу Bloomberg Barclays Global Aggregate.

ЖКХ В Нью-Йорке почти 33 тысячи человек остались без электричества Почти 33 тысячи потребителей временно остались без электричества в Нью-Йорке, сообщила энергетическая компания Con Edison.

Футбол «Урал» в Екатеринбурге всухую разгромил команду «Ахмат» 3:0 Неделю назад клуб обыграл «Уфу» со счётом 3:2. Следующую встречу «Урал» проведёт в пятницу, 26 июля, на выезде с командой «Динамо Москва».