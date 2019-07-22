с чего всё началось

Американская рок-группа Metallica исполнила на большом концерте в Москве песню Виктора Цоя «Группа крови». На видео, снятом фанатами, слышно, что зрители онемели от неожиданности. Однако припев весь стадион пел вместе с музыкантами на русском языке.

Политика Четверть питьевой воды в России оказалась подделкой Более четверти продаваемой в России питьевой воды — подделка, заявил глава "Ростеха" Сергей Чемезов на встрече с президентом Владимиром Путиным.

Здоровье Минздрав Подмосковья дал советы на случай змеиного укуса Министерство здравоохранения Московской области рассказало, что делать при укусе змеи.

Экономика Минфин поручил вернуть невостребованные деньги, выделенные на ликвидацию наводнения в Иркутской области Как сказал вице-премьер Виталий Мутко, суммарно пострадавшим от наводнения жителям было выплачено почти два миллиарда рублей, хотя всего на эти цели правительство выделило три миллиарда.

Авто Бэтмобиль за 78,5 млн рублей попал в аварию В результате аварии, случившейся во Франции, крутой супергеройский автомобиль за 1 млн фунтов стерлингов (78,5 млн руб.) буквально развалился на части.

Экономика У россиян рекордно вырос объем свободных денег Согласно исследованию холдинга "Ромир", в июне у наших сограждан стало на 11,4% больше денег, чем в мае — показатель вырос до 33,1 тыс. рублей и стал рекордным за всё время наблюдения, за исключением декабря 2018 года.

Шоу-бизнес Дарья Жукова выходит замуж за греческого миллиардера Бывшая супруга российского миллиардера Романа Абрамовича 38-летняя Дарья Жукова обручилась с 33-летним греческим миллиардером Ставросом Ниархосом.

Политика Зеленский позвал на переговоры Вакарчука и пообещал посадки По данным разных опросов на выходе с избирательных участков, в Раду проходят пять партий.

Политика Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов оказался жив В Ашхабаде и велаятских центрах сдаются в эксплуатацию оснащенные инновационными технологиями медицинские центры, специализированные клиники, фармацевтические предприятия.

Политика Путин отменил санкции России против Эритреи Россия неоднократно призывала начать процесс снятия санкций в отношении Эритреи после того, как 9 июля 2018 года премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед и президент Эритреи Исайяс Афверки подписали мирное соглашение в Асмэре.

Политика Трамп опроверг арест шпионов ЦРУ в Иране Президент США Дональд Трамп в понедельник в своем Twitter опроверг сообщение об аресте в Иране 17 шпионов, работавших на ЦРУ.

Общество Соловьев рассказал о виде на жительство в Италии Телеведущий Владимир Соловьев ответил на заявление блогера Алексея Навального о наличии у него вида на жительство в Италии.

Политика Регионала Александра Ефремова выпустили из СИЗО Сегодня, 22 июля, бывшего председателя фракции Партии регионов в Верховной Раде Александра Ефремова, которого подозревали в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, отпустили под домашний арест.

Шоу-бизнес Александр Толмацкий назвал жену Децла «негодяйкой» в день его рождения Александр Толмацкий в день рождения Децла назвал его жену "негодяйкой". Так он написал в посте по случаю дня рождения сына.

Авто УАЗ «Патриот» получит дизельный двигатель от Ford Transit Обновлённый внедорожник УАЗ «Патриот» 2020 модельного года получит 2,2-литровый турбодизель от Ford Transit.

Футбол Лопырева вступилась за фанатов «Спартака», избитых ОМОНом Посол ЧМ-2018, "Мисс Россия-2003" Виктория Лопырева прокомментировала события на "Ростов Арене", где ОМОН применил физическую силу в отношении фанатов "Спартака".

Политика Соратник Ельцина ответил на сообщения о планах по продаже Карелии Бывший министр иностранных дел России Андрей Козырев, в свою очередь, назвал сообщения о планах России по продаже Финляндии "бредом сивой кобылы".

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Происшествия В Коми задержано движение поездов из-за схода вагонов с углем На станции Керки в Республике Коми задержано движение четырех поездов, в которых находится 451 пассажир.

Шоу-бизнес Алла Пугачева в мини-шортах посетила закрытие фестиваля Лаймы Вайкуле Алла Пугачева, облаченная в белые мини-шорты, посетила закрытие фестиваля Лаймы Вайкуле «Рандеву». Мероприятие проходило 21 июля в Юрмале.

Шоу-бизнес Ксения Собчак: «Шнуров, твоей розеткой была Матильда» На днях Шнуров заявил, что в стихотворном баттле между ним и Ксенией Собчак на самом деле участвовал Константин Богомолов, который и писал за избранницу.

Кино Сериал «Воронины» прекращает существование На протяжении 10 лет сериал «Воронины» не покидает эфиры телеканала. Знаменитую семейку полюбили тысячи зрителей.

Политика WP: Huawei тайно помогла КНДР создать беспроводную сеть Американская газета The Washington Post заподозрила китайскую компанию Huawei в том, что она «тайно помогла властям КНДР создать беспроводную сеть».

Политика Медведчук заявил об использовании русского языка в знак протеста Глава «Оппозиционной платформы — за жизнь» Виктор Медведчук говорит на русском языке, чтобы таким образом «выразить протест».

Происшествия На концерте Metallica задержали находившегося в розыске мужчину В Москве на стадионе «Лужники» 21 июля задержали мужчину, находившегося в федеральном розыске. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МВД.