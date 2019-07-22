с чего всё началось

Американская рок-группа Metallica исполнила на большом концерте в Москве песню Виктора Цоя «Группа крови». На видео, снятом фанатами, слышно, что зрители онемели от неожиданности. Однако припев весь стадион пел вместе с музыкантами на русском языке.

Футбол Левников ошибся, не удалив игрока «Спартака» в матче с «Ростовом» Арбитр Кирилл Левников допустил ошибку, не показав вторую желтую карточку полузащитнику московского "Спартака" Зелимхану Бакаеву в матче с "Ростовом", заявил руководитель департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров.

Политика ЦИК перепроверит подписи незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова сообщила, что ведомство перепроверит подписи незарегистрированных кандидатов на выборы в Мосгордуму.

Авто Volkswagen Arteon появится в России в 2020 году Купеобразный седан Volkswagen Arteon, который заменил в модельной линейке автомобиль Passat CC, продается на европейском рынке еще с 2017 года, сразу после официального дебюта на автосалоне в Женеве.

Футбол Стали известны все пары 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов В швейцарском Ньоне прошла жеребьевка Лиги чемпионов, в результате которой стали известны пары 3-го квалификационного раунда.

Экономика Семьям погибших военных предложили единовременно погашать ипотеку Погашать ипотеку семьям погибших военных предложили в течение шести месяцев с момента гибели военнослужащего, причём это может коснуться и тех, кто столкнулся с такой ситуацией до вступления поправок в силу.

Политика Лукашенко призвал ЕС к быстрому развитию отношений Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна готова к расширению диалога с Европейским союзом.

Здоровье Развенчаны популярные мифы о женской груди Специалист в области онкопластики молочных желез Жаклин Льюис развенчала наиболее распространенные мифы, касающиеся формы и размера женской груди.

Политика Ельцин собирался продать Карелию Финляндии Россия могла отказаться от Карелии и продать ее Финляндии в начале 90-х годов, когда президентом РФ был Борис Ельцин Об этом сообщила крупнейшая газета Финляндии Helsingin Sanomat со ссылкой на тогдашнего заместителя МИД Андрея Федорова.

Политика Посольство Туркменистана опровергло сообщение о смерти Бердымухамедова Посольство Туркменистана в России опровергло сообщение о смерти президента страны Гурбангулы Бердымухамедов, сообщает RT.

Футбол В Госдуму внесли законопроект о розничной продаже пива на стадионах Депутаты Госдумы Игорь Лебедев и Дмитрий Свищев (оба из ЛДПР) внесли в нижнюю палату парламента законопроект, разрешающий розничную продажу пива на стадионах при условии заключения договора между ИП и организаторами соревнований, следует из электронной базы данных Госдумы.

Гаджеты Представлен самый мощный смартфон в мире Компания Asus выпустила игровой смартфон ROG Phone II, который стал самым производительным телефоном в мире.

Происшествия На концерте Metallica задержали находившегося в розыске мужчину В Москве на стадионе «Лужники» 21 июля задержали мужчину, находившегося в федеральном розыске. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МВД.

Экономика Орешкин предупредил о последствиях проблемы закредитованности Вопрос закредитованности населения окажет негативное влияние на российскую экономику в 2021 году, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

Происшествия В Чите сотрудника МЧС задержали на совещании у мэра Представители ФСБ вывели сотрудника МЧС из зала заседаний в мэрии Читы прямо перед началом еженедельного совещания с мэром.

Политика В МИД России прокомментировали выборы в Верховную раду Итоги парламентских выборов на Украине говорят о том, что народ устал от политики запугивания и террора, которая проводилась предыдущими властями страны, заявили в МИД России.

Экономика Банк «Россия» подал иск к Utair на 155 млн рублей В качестве третьих лиц привлечены 10 банков, в том числе те, которые в 2015 году выдали Utair, балансировавшей на грани банкротства, два синдицированных кредита совокупным объемом 42,6 млрд руб.

Общество Навальный нашел у Соловьева вид на жительство в Италии У российского теле- и радиоведущего Владимира Соловьева был вид на жительство в Италии. Об этом рассказал оппозиционер Алексей Навальный.

Политика На Украине рассказали о ловушке для Владимира Зеленского Согласно словам политика, министры специально делают все возможное для увеличения долгов Украины, чтобы тем самым подставить лидера страны.

Экономика У россиян рекордно вырос объем свободных денег Согласно исследованию холдинга "Ромир", в июне у наших сограждан стало на 11,4% больше денег, чем в мае — показатель вырос до 33,1 тыс. рублей и стал рекордным за всё время наблюдения, за исключением декабря 2018 года.