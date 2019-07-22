Музыка

Metallica спела в Москве «Группу крови» ЦояИзвестия вчера в 15:25

Американская рок-группа Metallica исполнила на большом концерте в Москве песню Виктора Цоя «Группа крови». На видео, снятом фанатами, слышно, что зрители онемели от неожиданности. Однако припев весь стадион пел вместе с музыкантами на русском языке.
Читать в источнике
Обсудить25
с чего всё началось
Организатор концерта Metallica в Москве, компания Savshow, опубликовала
 на своей странице в Instagram фото листка с текстом песни Виктора Цоя «Группа крови», написанным на латинице для музыкантов группы.
РБК11:15

Подробнее о событии

Организатор концерта Metallica показал «шпаргалку» с песней Цоя

РБК11:15

«Металлика» поет на всех языках мира. Показываем, что было до «Группы крови» — без купюр

Фонтанка.Ру10:39

Друзья Цоя сразу критикуют и хвалят кавер Metallica. Почему?

Телеканал 360°07:15

Пусть поёт весь зал! Кто, кроме Metallica, любит русские песни?

Life.ru06:42

Отец Цоя отреагировал на исполнение Metallica песни «Группа крови» в Москве

Говорит Москва04:39

Шпаргалку исполненной Metallica песни Groupah krovee слили в сеть

Lenta.ru04:18

Сооснователь «Кино» прокомментировал исполнение Metallica песни Цоя

Известия06:25
Показать все источники
Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 11:45, Вашингтон
Футбол

Левников ошибся, не удалив игрока «Спартака» в матче с «Ростовом»

Арбитр Кирилл Левников допустил ошибку, не показав вторую желтую карточку полузащитнику московского "Спартака" Зелимхану Бакаеву в матче с "Ростовом", заявил руководитель департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров.
Обновлено в 10:20
Армия и оружие

Силовики ЛНР нашли тайник украинских диверсантов

Обновлено в 03:55
Происшествия

В Петербурге убита активистка Елена Григорьева

Обновлено в 11:18
Политика

ЦИК перепроверит подписи незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму

Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова сообщила, что ведомство перепроверит подписи незарегистрированных кандидатов на выборы в Мосгордуму.
Обновлено в 10:38
Авто

Volkswagen Arteon появится в России в 2020 году

Купеобразный седан Volkswagen Arteon, который заменил в модельной линейке автомобиль Passat CC, продается на европейском рынке еще с 2017 года, сразу после официального дебюта на автосалоне в Женеве.
Обновлено в 07:38
Футбол

Стали известны все пары 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов

В швейцарском Ньоне прошла жеребьевка Лиги чемпионов, в результате которой стали известны пары 3-го квалификационного раунда.
Обновлено в 06:30
Политика

На выборах в Раду Украины Надежда Савченко получила восемь голосов

Обновлено в 08:10
Экономика

Семьям погибших военных предложили единовременно погашать ипотеку

Погашать ипотеку семьям погибших военных предложили в течение шести месяцев с момента гибели военнослужащего, причём это может коснуться и тех, кто столкнулся с такой ситуацией до вступления поправок в силу.
Обновлено в 07:34
Происшествия

Житель Кубани посадил на цепь в сарае 10-летнего сына

Обновлено в 11:17
Политика

Партия Зеленского лидирует на выборах в Верховную Раду

Обновлено вчера в 16:50
Политика

Лукашенко призвал ЕС к быстрому развитию отношений

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна готова к расширению диалога с Европейским союзом.
Обновлено в 06:45
Здоровье

Развенчаны популярные мифы о женской груди

Специалист в области онкопластики молочных желез Жаклин Льюис развенчала наиболее распространенные мифы, касающиеся формы и размера женской груди.
Обновлено в 09:44
Политика

Ельцин собирался продать Карелию Финляндии

Россия могла отказаться от Карелии и продать ее Финляндии в начале 90-х годов, когда президентом РФ был Борис Ельцин Об этом сообщила крупнейшая газета Финляндии Helsingin Sanomat со ссылкой на тогдашнего заместителя МИД Андрея Федорова.
Обновлено вчера в 23:57
Политика

Посольство Туркменистана опровергло сообщение о смерти Бердымухамедова

Посольство Туркменистана в России опровергло сообщение о смерти президента страны Гурбангулы Бердымухамедов, сообщает RT.
Обновлено вчера в 11:16
Футбол

В Госдуму внесли законопроект о розничной продаже пива на стадионах

Депутаты Госдумы Игорь Лебедев и Дмитрий Свищев (оба из ЛДПР) внесли в нижнюю палату парламента законопроект, разрешающий розничную продажу пива на стадионах при условии заключения договора между ИП и организаторами соревнований, следует из электронной базы данных Госдумы.
Обновлено в 09:48
Политика

Зеленский показал убитое состояние крейсера «Украина»

Обновлено вчера в 05:55
Общество

Беглов призвал ужесточить борьбу со стихийными свалками в Петербурге

Обновлено в 08:31
Гаджеты

Представлен самый мощный смартфон в мире

Компания Asus выпустила игровой смартфон ROG Phone II, который стал самым производительным телефоном в мире.
Обновлено в 09:28
Происшествия

На концерте Metallica задержали находившегося в розыске мужчину

В Москве на стадионе «Лужники» 21 июля задержали мужчину, находившегося в федеральном розыске. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МВД.
Обновлено в 10:01
Политика

Путин возглавил набсовет организации «Россия – страна возможностей»

Президент России Владимир Путин возглавил наблюдательный совет организации «Россия – страна возможностей».
Обновлено в 08:43
Экономика

Орешкин предупредил о последствиях проблемы закредитованности

Вопрос закредитованности населения окажет негативное влияние на российскую экономику в 2021 году, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
Обновлено вчера в 12:30
Музыка

Сергей Шнуров признался, что все в жизни делает ради денег

Обновлено в 08:34
Кино

«Мстители: Финал» побьет десятилетний рекорд «Аватара»

Фильм "Мстители: Финал" может побить десятилетний рекорд "Аватара" по кассовым сборам.
Обновлено вчера в 07:53
Происшествия

В Чите сотрудника МЧС задержали на совещании у мэра

Представители ФСБ вывели сотрудника МЧС из зала заседаний в мэрии Читы прямо перед началом еженедельного совещания с мэром.
Обновлено вчера в 22:24
Политика

В МИД России прокомментировали выборы в Верховную раду

Итоги парламентских выборов на Украине говорят о том, что народ устал от политики запугивания и террора, которая проводилась предыдущими властями страны, заявили в МИД России.
Обновлено в 11:27
Экономика

Банк «Россия» подал иск к Utair на 155 млн рублей

В качестве третьих лиц привлечены 10 банков, в том числе те, которые в 2015 году выдали Utair, балансировавшей на грани банкротства, два синдицированных кредита совокупным объемом 42,6 млрд руб.
Обновлено в 11:24
Общество

Навальный нашел у Соловьева вид на жительство в Италии

У российского теле- и радиоведущего Владимира Соловьева был вид на жительство в Италии. Об этом рассказал оппозиционер Алексей Навальный.
Обновлено в 10:39
Политика

На Украине рассказали о ловушке для Владимира Зеленского

Согласно словам политика, министры специально делают все возможное для увеличения долгов Украины, чтобы тем самым подставить лидера страны.
Обновлено в 02:39
Экономика

У россиян рекордно вырос объем свободных денег

Согласно исследованию холдинга "Ромир", в июне у наших сограждан стало на 11,4% больше денег, чем в мае — показатель вырос до 33,1 тыс. рублей и стал рекордным за всё время наблюдения, за исключением декабря 2018 года.
Обновлено в 10:02
Общество

В России разрешат открывать филиалы колоний при крупных предприятиях

Речь идёт о филиалах в режиме колонии-поселения, а также в режиме исправительных центров, где содержатся приговорённые к принудительным работам.
Обновлено в 06:08
ещё по теме
Metallica
Американская рок-группа
Американская метал-группа, образованная в 1981 году. Metallica оказала большое влияние на развитие метала и входит в «большую четвёрку трэш-метала». Альбомы Metallica были проданы в общей сложности в количестве более 110 миллионов экземпляров по всему миру, что делает её одним из самых коммерчески успешных металлических коллективов. В 2011 году один из крупнейших журналов о метал-музыке Kerrang! в июньском номере признал Metallica лучшей метал-группой последних 30 лет.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Виктор Цой
Музыкант
Советский рок-музыкант, автор песен и художник. Основатель и лидер рок-группы «Кино», в которой пел, играл на гитаре, писал музыку и стихи. Снялся в нескольких фильмах. Лучший актёр 1989 года по версии журнала «Советский экран».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное