Музыка
Metallica спела в Москве «Группу крови» ЦояИзвестия вчера в 15:25
Американская рок-группа Metallica исполнила на большом концерте в Москве песню Виктора Цоя «Группа крови». На видео, снятом фанатами, слышно, что зрители онемели от неожиданности. Однако припев весь стадион пел вместе с музыкантами на русском языке.
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с чего всё началось
Организатор концерта Metallica в Москве, компания Savshow, опубликовала на своей странице в Instagram фото листка с текстом песни Виктора Цоя «Группа крови», написанным на латинице для музыкантов группы.РБК11:15
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