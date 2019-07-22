с чего всё началось

Американская рок-группа Metallica исполнила на большом концерте в Москве песню Виктора Цоя «Группа крови». На видео, снятом фанатами, слышно, что зрители онемели от неожиданности. Однако припев весь стадион пел вместе с музыкантами на русском языке.

Политика Команда Зеленского решила провести еще одни досрочные выборы В окружении президента Украины Владимира Зеленского принято решение о проведении досрочных местных выборов.

Футбол «Краснодар» сыграет с «Порту» в квалификации Лиги чемпионов "Краснодар" тоже начинает свой путь с третьего квалификационного раунда, но не Лиги Европы, а гораздо более престижной Лиги чемпионов.

Технологии Роскомнадзор не увидел нарушений в утечке данных клиентов Ozon Ранее стало известно о появлении в открытом доступе базы с адресами электронной почты и паролями 450 тысяч клиентов онлайн-магазина.

Общество В России ужесточат получение охотничьего билета В Минприроды собираются ужесточить процедуру, позволяющую получить охотничий билет, нужный для владения оружием.

Происшествия Пятилетнего россиянина, пропавшего в Польше, нашли мертвым Польские полицейские обнаружили тело пятилетнего мальчика из России на трассе между Варшавой и Гродзиск-Мазовецким.

Кино Умер актер комедии «Спортлото-82» Денис Кмит Киноактер Денис Кмит ушел из жизни в возрасте 59 лет. Он был известен по роли Павла в картине Леонида Гайдая «Спортлото-82».

Футбол Сын Лилиана Тюрама перешел в менхенгладбахскую «Боруссию» Старший сын чемпиона мира по футболу 1998 года в составе сборной Франции Лилиана Тюрама Маркус Тюрам перешел из "Генгама" в менхенгладбахскую "Боруссию", сообщается на официальном сайте немецкого клуба.

Экономика Путин ввел мораторий на господдержку разработки нефтяных месторождений Президент России Владимир Путин поручил ввести мораторий на оказание новых мер господдержки при разработке нефтяных месторождений России до завершения инвентаризации.

Происшествия Двое детей пострадали в ДТП с пятью машинами в Ленобласти В Ленинградской области столкнулись пять легковых машин. В результате аварии пострадали двое детей, рассказал источник в экстренных службах.

Происшествия Самолет с отказавшим двигателем сел во «Внуково» Летевший в Анталию, но из-за проблем с двигателем вернувшийся в Москву пассажирский Boeing авиакомпании «Россия» благополучно сел в аэропорту «Внуково», согласно данным Flightradar24.

Авто АвтоВАЗ запустил продажи Lada Xray Cross с вариатором АвтоВАЗ начал продажи кроссовера Lada Xray Cross с бесступенчатой автоматической трансмиссией (вариатором), сообщается на сайте компании.

Общество Умер шеф-редактор «Пусть говорят» Шеф-редактор программы «Пусть говорят» Денис Коновалов скончался в возрасте 29 лет. Об этом сообщает пресс-служба Первого канала.

Происшествия Беременная женщина погибла из-за пьяного водителя машины скорой помощи Беременная женщина, которую автомобиль скорой помощи под управлением водителя в состоянии алкогольного опьянения вез в родильное отделение больницы в Эхирит-Булагатском районе Иркутской области, погибла при опрокидывании транспортного средства.

Авто Названы самые угоняемые в России автомобили Напомним, по итогам 2018 года, согласно опросу, который был проведён среди страховых компаний, работающий на территории нашей страны, самыми угоняемыми машинами в России стали Toyota Camry и Hyundai Solaris.

Армия и оружие Грузинские военные ответили на заявления России Министр обороны Грузии Леван Изория призвал отвечать на "вызывающие эмоции" заявления России продолжением стратегического курса республики, в который укладываются и предстоящие беспрецедентные учения под эгидой Североатлантического альянса.

Шоу-бизнес Дмитрий Хрусталев тайно женился на избраннице В 2017 году пара впервые вышла в свет и в июле этого года телеведущий повел любимую в загс. Однако все прошло тихо, без лишних изысков.

Армия и оружие Первая тренировка парада в честь Дня ВМФ прошла в Севастополе "В Севастопольской бухте экипажи кораблей, личный состав армейского корпуса, пилоты морской авиации Черноморского флота, лётчики армии ВВС и ПВО Южного военного округа, провели первую совместную тренировку военно-спортивного праздника в честь Дня Военно-Морского Флота Российской Федерации с отработкой эпизодов боевой подготовки", - говорится в сообщении.

Политика Соратник Ельцина ответил на сообщения о планах по продаже Карелии Бывший министр иностранных дел России Андрей Козырев, в свою очередь, назвал сообщения о планах России по продаже Карелии "бредом сивой кобылы".

Экономика Beluga Group в I полугодии сохранила отгрузки алкоголя на прошлогоднем уровне Отгрузки Beluga Group, одного из крупнейших в России производителей водки, в первом полугодии 2019 года сохранились на уровне прошлого года и составили 5,6 миллиона декалитров, говорится в сообщении компании.

Кино Marvel анонсировала четвертую фазу киновселенной Студия Marvel анонсировала проекты четвертой фазы своей киновселенной. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте компании.

Здоровье В Астрахань прибыла министр здравоохранения России Вероника Скворцова Встречая сегодня в аэропорту министра здравоохранения России Веронику Скворцову, глава региона подчеркнул важность предстоящего обсуждения с медицинской общественностью проблем, которые накопились в астраханском здравоохранении.

Политика Эксперты назвали задержание россиян в Ливии политическим терроризмом В пресс-центре МИА «Россия сегодня» прошла конференция «Политический терроризм Триполи: взгляд из России», посвященная задержанию двоих россиян в Ливии в начале июля.