Музыка
Metallica спела «Группу крови» в ЛужникахLenta.ru вчера в 15:39
Группа Metallica во время концерта на стадионе «Лужники» исполнила песню «Группа крови» Виктора Цоя . Кадры выступления запечатлела пользователь Instagram katyun_chik. На видео видно, как музыкантам подпевает весь многотысячный стадион.
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Политика
На Украине предупредили Зеленского о последствиях сотрудничества с МВФ
Если на Украине пост премьер-министра займёт кандидат, лоббирующий интересы МВФ, то это станет «могилой» политической силы президента страны Владимира Зеленского, заявил бывший украинский дипломат Олег Волошин.
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Сообщения о смерти президента Туркмении оказались ложными
Посольство Туркмении в Москве опровергло сообщения СМИ о смерти президента страны Гурбангулы Бердымухамедова.
Обновлено вчера в 14:11
Общество
В России ужесточат правила провоза багажа через границу
В России с 19 августа начнут действовать новые правила провоза фруктов, овощей и цветов в багаже через госграницу, сообщает "Российская газета".
Обновлено вчера в 20:20
Гаджеты
Смартфоны Honor 9X и 9X Pro получат жидкостное охлаждение
Huawei опубликовала новый рекламный тизер смартфонов Honor 9X и 9X Pro, в котором сообщает, что новинки получат «киберспортивную» жидкостную систему охлаждения.
Обновлено вчера в 13:16
Политика
Украина хочет остановить выдачу паспортов РФ жителям Донбасса
17 июля президент РФ Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым получить российский паспорт могут все жители Донецкой и Луганской областей, в том числе те, кто проживает на подконтрольных Киеву территориях.
Обновлено в 00:19
Происшествия
В Гонконге при столкновениях на акции протеста пострадали 36 человек
В результате пострадали не менее 36 человек, сообщает телерадиокомпания RTHK со ссылкой на данные властей.
Обновлено вчера в 19:24
Политика
Зеленский приехал в штаб своей партии и ответил на вопрос о посадках
По словам главы «Слуги народа» Дмитрия Разумкова, которого источники РБК называют главным кандидатом на пост нового председателя Рады от партии, приоритетом в работе парламента нового созыва будут законы о депутатской неприкосновенности, возможности отзыва депутатов и импичменте президента.
Обновлено вчера в 14:12
Экономика
Правительство хочет сильно облегчить иностранцам доступ к госзаказу
Готовится решительный пересмотр системы импортозамещения в госзаказе, говорит федеральный чиновник.
Обновлено вчера в 17:27
Здоровье
Пациентам больницы в Забайкалье приходится стирать грязные бинты
Пациенты больницы в поселке Вершино-Дарасунский Забайкальского края вынуждены стирать использованные бинты из-за нехватки медикаментов у врачей.
Обновлено вчера в 13:01
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Кокорин и Мамаев назвали уроком пребывание в колонии
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев заявили, что пребывание в колонии является для них уроком.
Обновлено вчера в 09:07
Шоу-бизнес
Дарья Мороз рассказала о разводе с Константином Богомоловым
Дарья Мороз откровенно рассказала о разводе с Константином Богомоловым. Пара разошлась осенью 2018 года.
Обновлено в 00:14
Кино
Marvel анонсировала четвертую фазу своей киновселенной
Кинокомпания Marvel Studios анонсировала целый ряд новых фильмов и сериалов, которые должны стать частью четвертой фазы киновселенной.
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Происшествия
В мэрии Читы задержан сотрудник МЧС
Перед началом еженедельной планерки в мэрии Читы был задержан сотрудник МЧС. Он был выведен из зала заседаний представителями ФСБ.
Обновлено вчера в 23:01
Единоборства
У бойца Олейника диагностировали два перелома ноги
Обновлено вчера в 11:48
Хоккей
Канадский хоккеист обвинил российских игроков в «показухе»
Канадский защитник магнитогорского "Металлурга" Пол Постма заявил, что его удивил менталитет российских игроков.
Обновлено вчера в 23:16
Армия и оружие
В Дамаске восстановили завод по розливу питьевой воды
Важнейшую водонасосную станцию и завод по розливу питьевой воды восстановили в пригородах Дамаска Айн-эль-Фиджи и Забадани, рассказал журналистам главный инженер станции.
Обновлено вчера в 22:30
Кино
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Повторный прокат помог «Мстителям: Финал» обогнать «Аватара» Джеймса Кэмерона в списке самых кассовых картин без учёта инфляции.
Обновлено вчера в 05:19
Политика
Зеленский продемонстрировал состояние крейсера «Украина»
На YouTube-канале «ЗЕ!Президент» президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видеоролик с ракетным крейсером «Украина», который находится в плачевном состоянии.
Обновлено вчера в 10:06
Футбол
«Севилья» в меньшинстве вырвала победу у «Ливерпуля»
Два гола были забиты в первом тайме. На 37-й минуте Нолито вывел «Севилью» вперед, а на 43-й Дивок Ориги восстановил равенство в счете.
Обновлено вчера в 19:59
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Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" исключает возможность формирования коалиции с партией президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа".
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Лидер партии «Голос», фронтмен группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук готов к коалиции с другими силами, которые проходят в Верховную раду.
Обновлено вчера в 18:40
Происшествия
В Приангарье беременная женщина погибла из-за пьяного водителя скорой
В Иркутской области в ДТП с участием машины скорой помощи погибла беременная женщина, два человека пострадали, сообщает региональный главк МВД.
Обновлено вчера в 22:39
Происшествия
На Урале автомобиль протаранил автобус с пассажирами
Обновлено вчера в 23:47
Происшествия
В Екатеринбурге после ночной грозы затопило улицы
В Екатеринбурге после ночной грозы затопило сразу несколько улиц, передает корреспондент Накануне.RU.
Обновлено вчера в 05:00
Общество
Дым от красноярских пожаров задержится в Кузбассе до конца недели
Обновлено вчера в 23:39
Футбол
Агент Бэйла раскритиковал главного тренера «Реала» Зидана
Агент Джонатан Барнетт, представляющий интересы полузащитника мадридского «Реала» Гарета Бэйла, раскритиковал главного тренера команды Зинедина Зидана за слова о своём клиенте.
Обновлено вчера в 08:03
Футбол
«Рубин» одержал победу над «Динамо», играя в меньшинстве
Обновлено вчера в 14:36
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В Британии чайка похитила чихуахуа
Обновлено вчера в 19:46
Происшествия
На западе Подмосковья два человека погибли при пожаре в бытовках
В результате погибли два человека, передает РИА Новости. Площадь пожара составила 110 квадратных метров.
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