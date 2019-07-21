Музыка

Metallica спела «Группу крови» в ЛужникахLenta.ru 15:39

Группа Metallica во время концерта на стадионе «Лужники» исполнила песню «Группа крови» Виктора Цоя . Кадры выступления запечатлела пользователь Instagram katyun_chik. На видео видно, как музыкантам подпевает весь многотысячный стадион.
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Metallica на концерте в Лужниках спела песню Цоя «Группа крови»

РБК17:25

Metallica спела «Группу крови» в Лужниках

Lenta.ru15:39

Видео поющей «Группу крови» Metallica появилось в Сети

Газета.Ru17:27

Metallica спела «Группу крови» в Лужниках

РИА Новости15:50

Metallica исполнила «Группу крови» на концерте в «Лужниках»

ТАСС16:30

Metallica спела «Группу крови» на русском языке

Фонтанка.Ру15:25

Metallica исполнила в «Лужниках» «Группу крови» на русском

Дождь15:19
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Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 20:31, Вашингтон
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Американская метал-группа, образованная в 1981 году. Metallica оказала большое влияние на развитие метала и входит в «большую четвёрку трэш-метала». Альбомы Metallica были проданы в общей сложности в количестве более 110 миллионов экземпляров по всему миру, что делает её одним из самых коммерчески успешных металлических коллективов. В 2011 году один из крупнейших журналов о метал-музыке Kerrang! в июньском номере признал Metallica лучшей метал-группой последних 30 лет.
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Виктор Цой
Музыкант
Советский рок-музыкант, автор песен и художник. Основатель и лидер рок-группы «Кино», в которой пел, играл на гитаре, писал музыку и стихи. Снялся в нескольких фильмах. Лучший актёр 1989 года по версии журнала «Советский экран».
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