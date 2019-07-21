Группа Metallica во время концерта на стадионе «Лужники» исполнила песню «Группа крови» Виктора Цоя . Кадры выступления запечатлела пользователь Instagram katyun_chik. На видео видно, как музыкантам подпевает весь многотысячный стадион.

Политика Партия Зеленского предложит коалицию партии Вакарчука Партия президента Украины Владимира Зеленского, как и ожидалось, уверенно выиграла в воскресенье досрочные выборы в Верховную раду по партийным спискам (по ним избираются 225 из 450 депутатов).

Политика Явка на выборах в Раду превысила 34% Явка на внеочередных парламентских выборах на Украине по состоянию на 16.00 мск по данным 4 из 199 округов, составила 34,71%, свидетельствуют данные на сайте Центральной избирательной комиссии.

Кино «Мстители: Финал» стали самым кассовым фильмом в истории Фильм "Мстители: Финал" обновил исторический рекорд по кассовым сборам, преодолев рубеж в $2,9 миллиарда, сообщила в воскресенье The Guardian.

Футбол РФС отреагировал на избиение болельщиков «Спартака» в Ростове Российский футбольный союз (РФС) выразил надежду, что Российская премьер-лига (РПЛ) разберется в инциденте после матча между "Ростовом" и московским "Спартаком", где в подтрибунных помещениях "Ростов Арены" произошли столкновения фанатов "красно-белых" с представителями правопорядка.

Путешествия Авиакомпания «Победа» запустила собственного туроператора Авиакомпания «Победа», входящая в группу «Аэрофлот», с 22 июля запускает продажу туристических пакетов по всей своей маршрутной сети.

Политика Орешкин призвал не спешить с единой валютой России и Белоруссии России и Белоруссии не надо спешить с решением вопроса о единой валюте, рассказал министр экономического развития РФ Максим Орешкин.

Экономика Мошенники пытались похитить у российских банков 24 млрд рублей Мошенники пытались похитить у клиентов крупнейших банков России за первые полгода 2019 года более 24 млрд рублей.

Футбол Гончаренко провел 100 матчей на посту главного тренера ЦСКА Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко провел на своем посту 100 матчей, сообщает официальный сайт армейского клуба.

Политика Посольство Туркменистана опровергло сообщения о смерти Бердымухамедова Представители посольства Туркменистана в России опровергли сообщения СМИ о смерти лидера республики Гурбангулы Бердымухамедова.

Происшествия Японская полиция получила ордер на арест подозреваемого в поджоге аниме-студии В результате пожара в студии Киото Анимейшн в минувший четверг погибли 34 человека.

Футбол Роналду предъявил претензии Сарри после своей замены Покидая поле, португалец обратился с вопросом к своему главному тренеру Маурицио Сарри.

Шоу-бизнес Надежда Оболенцева показала фото со свадьбы с Резо Гигинеишвили Накануне состоялась свадьба режиссера Резо Гигинеишвили и светской львицы Надежды Оболенцевой, которая показала свой наряд в Instagram.

Армия и оружие Израильский министр: Мы два года убиваем иранцев В Израиле министр регионального сотрудничества, комментируя инцидент с задержанием Ираном британского танкера заявил, заявил, что Израиль является единственным государством, которое последние два года убивает иранцев.

Политика Вашингтону предложили замену санкциям против СП-2 Шугарт считает "иронией" то, что вопрос о введении санкций против участников "Северного потока — 2" решается как раз тогда, когда министр энергетики США Рик Перри находится в Европе и продвигает там экспорт американского сжиженного природного газа (СПГ).

Общество Из-за ливня в Краснодаре затопило 30 улиц Мощный ливень, который продолжается в Краснодаре с первой половины дня, стал причиной подтопления 30 участков города.

Армия и оружие Американские СМИ оценили трансформацию вооруженных сил России Обозреватель американского издания The National Interest Акшодх Гиридхардас отмечает, что в эпоху новых кибервозможностей и искусственного интеллекта (ИИ) способы ведения войны были значительно усовершенствованы за счет технологических прорывов.

Политика Косачев: Зеленский сделал оппозиционную Раду «относительно лояльной» Украинский лидер Владимир Зеленский справился с задачей-минимум, превратив состав Верховной рады из оппозиционного в "относительно лояльный", считает глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

Кино В прокате криминальная комедия «Искусство обмана» В прокате криминальная комедия «Искусство обмана» В прокат вышел фильм Мэтта Аселтона «Искусство обмана» («Lying and Stealing»).

Политика Выборы в Верховную Раду 2019: Экзит-полы отдали победу «Слуге народа» Зеленского В выборах принимали участие 24 партии. По данным экзит-полов, которые проводили несколько организаций, в парламент пройдут пять из них.

Экономика Акции в различных компаниях принесли бюджету Камчатки 14 млн рублей На Камчатке выросла эффективность работы краевых акционерных обществ, в которых есть доля региона.