Музыка

Metallica спела «Группу крови» в ЛужникахLenta.ru 15:39

Группа Metallica во время концерта на стадионе «Лужники» исполнила песню «Группа крови» Виктора Цоя . Кадры выступления запечатлела пользователь Instagram katyun_chik. На видео видно, как музыкантам подпевает весь многотысячный стадион.
Читать в источнике
Обсудить15

Подробнее о событии

Группа Metallica исполнила песню «Группа крови» в «Лужниках»

Известия18:47

Metallica исполнила в «Лужниках» «Группу крови» на русском

Дождь15:19

Видео поющей «Группу крови» Metallica появилось в Сети

Газета.Ru17:27

Metallica спела «Группу крови» в Лужниках

РИА Новости15:50

Metallica спела «Группу крови» в Лужниках

Lenta.ru15:39

Metallica спела «Группу крови» на русском языке

Фонтанка.Ру15:25

Metallica на концерте в Лужниках спела песню Цоя «Группа крови»

РБК17:25
Показать все источники
Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 18:58, Ашберн
Религия

Богатство и власть не помогут «узреть Бога», считает патриарх Кирилл

Обновлено в 07:20
Политика

Партия Зеленского предложит коалицию партии Вакарчука

Партия президента Украины Владимира Зеленского, как и ожидалось, уверенно выиграла в воскресенье досрочные выборы в Верховную раду по партийным спискам (по ним избираются 225 из 450 депутатов).
Обновлено в 14:45
Политика

Явка на выборах в Раду превысила 34%

Явка на внеочередных парламентских выборах на Украине по состоянию на 16.00 мск по данным 4 из 199 округов, составила 34,71%, свидетельствуют данные на сайте Центральной избирательной комиссии.
Обновлено в 09:10
Кино

«Мстители: Финал» стали самым кассовым фильмом в истории

Фильм "Мстители: Финал" обновил исторический рекорд по кассовым сборам, преодолев рубеж в $2,9 миллиарда, сообщила в воскресенье The Guardian.
Обновлено в 14:53
Футбол

«Зенит» победил «Сочи» в матче РПЛ

Обновлено в 16:44
Футбол

РФС отреагировал на избиение болельщиков «Спартака» в Ростове

Российский футбольный союз (РФС) выразил надежду, что Российская премьер-лига (РПЛ) разберется в инциденте после матча между "Ростовом" и московским "Спартаком", где в подтрибунных помещениях "Ростов Арены" произошли столкновения фанатов "красно-белых" с представителями правопорядка.
Обновлено в 01:58
Происшествия

Резиновые пули и слезоточивый газ применили в ходе протеста в Гонконге

Обновлено в 13:20
Путешествия

Авиакомпания «Победа» запустила собственного туроператора

Авиакомпания «Победа», входящая в группу «Аэрофлот», с 22 июля запускает продажу туристических пакетов по всей своей маршрутной сети.
Обновлено в 18:52
Политика

Орешкин призвал не спешить с единой валютой России и Белоруссии

России и Белоруссии не надо спешить с решением вопроса о единой валюте, рассказал министр экономического развития РФ Максим Орешкин.
Обновлено в 12:39
Армия и оружие

Корабли из Индии и Китая поучаствуют в параде в День ВМФ России

Китайский эсминец «Сиань» вместе с индийским фрегатом «Таркаш» поучаствуют в Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге 28 июля.
Обновлено в 18:30
Экономика

Мошенники пытались похитить у российских банков 24 млрд рублей

Мошенники пытались похитить у клиентов крупнейших банков России за первые полгода 2019 года более 24 млрд рублей.
Обновлено в 18:41
Футбол

Гончаренко провел 100 матчей на посту главного тренера ЦСКА

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко провел на своем посту 100 матчей, сообщает официальный сайт армейского клуба.
Обновлено в 16:44
Политика

Посольство Туркменистана опровергло сообщения о смерти Бердымухамедова

Представители посольства Туркменистана в России опровергли сообщения СМИ о смерти лидера республики Гурбангулы Бердымухамедова.
Обновлено в 11:09
Происшествия

Японская полиция получила ордер на арест подозреваемого в поджоге аниме-студии

В результате пожара в студии Киото Анимейшн в минувший четверг погибли 34 человека.
Обновлено в 08:31
Происшествия

Россиянин на грузовике сбил насмерть двух человек в Финляндии

Россиянин, управлявший грузовиком, сбил насмерть двух человек на юго-востоке Финляндии.
Обновлено в 16:39
Футбол

Роналду предъявил претензии Сарри после своей замены

Покидая поле, португалец обратился с вопросом к своему главному тренеру Маурицио Сарри.
Обновлено в 13:20
Космос

Орбитальный телескоп «Спектр-РГ» преодолел половину пути до рабочей точки

Обновлено в 02:48
Шоу-бизнес

Надежда Оболенцева показала фото со свадьбы с Резо Гигинеишвили

Накануне состоялась свадьба режиссера Резо Гигинеишвили и светской львицы Надежды Оболенцевой, которая показала свой наряд в Instagram.
Обновлено 19 июля в 04:00
Армия и оружие

Израильский министр: Мы два года убиваем иранцев

В Израиле министр регионального сотрудничества, комментируя инцидент с задержанием Ираном британского танкера заявил, заявил, что Израиль является единственным государством, которое последние два года убивает иранцев.
Обновлено в 08:52
Политика

Вашингтону предложили замену санкциям против СП-2

Шугарт считает "иронией" то, что вопрос о введении санкций против участников "Северного потока — 2" решается как раз тогда, когда министр энергетики США Рик Перри находится в Европе и продвигает там экспорт американского сжиженного природного газа (СПГ).
Обновлено в 11:08
Общество

Из-за ливня в Краснодаре затопило 30 улиц

Мощный ливень, который продолжается в Краснодаре с первой половины дня, стал причиной подтопления 30 участков города.
Обновлено в 12:37
Армия и оружие

Американские СМИ оценили трансформацию вооруженных сил России

Обозреватель американского издания The National Interest Акшодх Гиридхардас отмечает, что в эпоху новых кибервозможностей и искусственного интеллекта (ИИ) способы ведения войны были значительно усовершенствованы за счет технологических прорывов.
Обновлено вчера в 07:07
Происшествия

Журналистов «МБХ Медиа» избили в московском клубе

Обновлено в 07:14
Политика

Косачев: Зеленский сделал оппозиционную Раду «относительно лояльной»

Украинский лидер Владимир Зеленский справился с задачей-минимум, превратив состав Верховной рады из оппозиционного в "относительно лояльный", считает глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.
Обновлено в 17:04
Кино

В прокате криминальная комедия «Искусство обмана»

В прокате криминальная комедия «Искусство обмана» В прокат вышел фильм Мэтта Аселтона «Искусство обмана» («Lying and Stealing»).
Обновлено в 18:13
Происшествия

«Сапсаны» задерживаются из-за технической неисправности на станции

Обновлено в 07:21
Армия и оружие

Пентагон обвинил венесуэльский Су-30 в угрозе разведчику ВВС США

Обновлено в 12:25
Политика

Выборы в Верховную Раду 2019: Экзит-полы отдали победу «Слуге народа» Зеленского

В выборах принимали участие 24 партии. По данным экзит-полов, которые проводили несколько организаций, в парламент пройдут пять из них.
Обновлено в 13:21
Экономика

Акции в различных компаниях принесли бюджету Камчатки 14 млн рублей

На Камчатке выросла эффективность работы краевых акционерных обществ, в которых есть доля региона.
Обновлено в 18:18
Общество

На Сахалине уволили зампреда правительства за драку в кафе

Заместитель председателя правительства Сахалинской области Кирилл Подберезный был уволен со своей должности после драки в кафе Южно-Сахалинска.
Обновлено в 03:52
ещё по теме
Metallica
Американская рок-группа
Американская метал-группа, образованная в 1981 году. Metallica оказала большое влияние на развитие метала и входит в «большую четвёрку трэш-метала». Альбомы Metallica были проданы в общей сложности в количестве более 110 миллионов экземпляров по всему миру, что делает её одним из самых коммерчески успешных металлических коллективов. В 2011 году один из крупнейших журналов о метал-музыке Kerrang! в июньском номере признал Metallica лучшей метал-группой последних 30 лет.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Виктор Цой
Музыкант
Советский рок-музыкант, автор песен и художник. Основатель и лидер рок-группы «Кино», в которой пел, играл на гитаре, писал музыку и стихи. Снялся в нескольких фильмах. Лучший актёр 1989 года по версии журнала «Советский экран».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное