Музыка

Metallica спела «Группу крови» в ЛужникахРИА Новости вчера в 15:50

Metallica исполнила песню Виктора Цоя "Группа крови" на концерте в Лужниках в рамках WorldWired Tour.
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Metallica спела «Группу крови» в Лужниках

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Metallica спела «Группу крови» в Лужниках

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Metallica на концерте в Лужниках спела песню Цоя «Группа крови»

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Виктор Цой
Музыкант
Советский рок-музыкант, автор песен и художник. Основатель и лидер рок-группы «Кино», в которой пел, играл на гитаре, писал музыку и стихи. Снялся в нескольких фильмах. Лучший актёр 1989 года по версии журнала «Советский экран».
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