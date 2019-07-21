Музыка
Metallica спела «Группу крови» в ЛужникахРИА Новости вчера в 15:50
Metallica исполнила песню Виктора Цоя "Группа крови" на концерте в Лужниках в рамках WorldWired Tour.
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Гаджеты
Анонсирован выход первого в мире смартфона Redmi с камерой в 64 Мп
Вице-президент Xiaomi и глава бренда Redmi Лу Вейбинг показали пользователям Сети фото, которое было сделано на камеру в режиме 64 Мп.
Обновлено в 01:35
Происшествия
В Свердловской области пять человек пострадали в ДТП с автобусом
Пять человек пострадали при столкновении пассажирского автобуса и легкового автомобиля в городе Березовский Свердловской области, сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД.
Обновлено в 01:22
Происшествия
В одном из районов Приамурья из-за дождей ввели режим ЧС
Ранее сообщалось, что из-за сильных дождей в Амурской области режим ЧС ввели в Сковородинском районе и городе Зея, а также городе Благовещенске, который пострадал от предыдущего циклона.
Обновлено в 00:47
Экономика
Western Union ограничила сумму переводов за границу
Одна из крупнейших работающих в РФ систем денежных переводов Western Union ограничила размер перевода за границу, кроме Казахстана, Киргизии, Китая и Вьетнама, суммой в 600 тысяч рублей в течение 30 календарных дней, сообщили РИА Новости в ее контакт-центре.
Обновлено в 02:26
Политика
На Украине предупредили Зеленского о последствиях сотрудничества с МВФ
Если на Украине пост премьер-министра займёт кандидат, лоббирующий интересы МВФ, то это станет «могилой» политической силы президента страны Владимира Зеленского, заявил бывший украинский дипломат Олег Волошин.
Обновлено в 00:33
Политика
Сообщения о смерти президента Туркмении оказались ложными
Обновлено вчера в 14:11
Политика
В Киеве намерены помешать выдаче российских паспортов жителям Донбасса
Украинские власти намерены отреагировать на выдачу российских паспортов жителям Донбасса, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк.
Обновлено в 01:31
Политика
На выборах в Раду Савченко получила 8 голосов
Депутат украинской Рады Надежда Савченко получила восемь голосов избирателей на выборах в парламент, передает "Громадське ТВ".
Обновлено в 02:18
Общество
Минпромторг предложил не считать пиво алкоголем
В документе говорится о мерах упрощения регулирования торговли алкогольной продукции в рознице, в частности выведения пива из разряда алкогольных напитков в том числе в сфере общественного питания.
Обновлено 20 июля в 08:48
Футбол
Стала известна зарплата Кокорина и Мамаева в колонии
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев получат работу в колонии. Об этом сообщают «Вести недели».
Обновлено в 00:56
Общество
В России ужесточат правила провоза в багаже фруктов и цветов
Правительство России утвердило новые правила провоза фруктов, овощей и цветов через государственную границу.
Обновлено в 00:20
Технологии
Названы сроки замены хирургов роботами
На базе новых технологий развиваются приложения дополненной реальности и роботы для медицины.
Обновлено в 01:13
Политика
Партия «Слуга народа» Зеленского получает половину мест в Раде
Зеленский на фоне уверенной победы своей партии ранее заявил, что приоритетом новой власти станут прекращение войны в Донбассе, возвращение пленных и борьба с коррупцией.
Обновлено в 00:00
Происшествия
В Британии чайка похитила чихуахуа
Обновлено вчера в 19:46
Политика
Объявлены первые результаты выборов в Верховную Раду
На Украине опубликованы первые официальные данные экзитполов на досрочных выборах в Верховную Раду.
Обновлено вчера в 13:10
Происшествия
В Гонконге при столкновениях на акции протеста пострадали 36 человек
В результате пострадали не менее 36 человек, сообщает телерадиокомпания RTHK со ссылкой на данные властей.
Обновлено вчера в 19:24
Авто
Названы самые угоняемые автомобили в России
В мае компания «АльфаСтрахование» сообщила, что рейтинг самых угоняемых автомобилей в России в первом квартале 2019 года возглавил Cadillac Escalade.
Обновлено вчера в 23:31
Футбол
«Севилья» в меньшинстве обыграла «Ливерпуль»
На 76-й минуте андалусийцы остались в меньшинстве после прямой красной карточки Жориса Ньяньона.
Обновлено вчера в 20:15
Политика
В Москве прошел митинг за допуск оппозиционеров на выборы в Мосгордуму
Обновлено 20 июля в 09:15
Футбол
Косьельни согласовал условия личного контракта с «Ренном»
Футболист согласовал условия личного контракта с французским клубом.
Обновлено вчера в 13:30
Происшествия
Задержаны укравшие у пенсионеров 12 млн рублей мошенники
Официальный представитель МВД Ирина Волк заявила, что сотрудники полиции вместе с Росгвардией задержали пятерых мужчин по подозрению в телефонном мошенничестве.
Обновлено в 00:36
Футбол
Гол Кейна с центра поля принес «Тоттенхэму» победу над «Ювентусом»
"Тоттенхэм" обыграл "Ювентус" (3:2) в матче международного Кубка чемпионов.
Обновлено вчера в 09:37
Общество
В Краснодаре за день выпала месячная норма осадков
Почти месячная норма осадков выпала в Краснодаре в воскресенье, оказались подтоплены почти 90 дворов, дорог и домов, специалисты круглосуточно откачивают воду, сообщает администрация Краснодара и региональное ГУ МЧС.
Обновлено в 02:03
Политика
Политолог прокомментировал предварительные результаты выборов в Раду
Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер утром в понедельник, 22 июля, прокомментировал предварительные результаты выборов в Верховную раду Украины.
Обновлено в 02:34
Происшествия
В Приангарье беременная женщина погибла из-за пьяного водителя скорой
Обновлено вчера в 22:39
Авто
Рекуперация 40-летней выдержки: чем жил гоночный мир в июне 1979 года?
Обновлено вчера в 22:45
Происшествия
На Кубани четыре человека погибли в ДТП
Четыре человека погибли и еще столько же попали в больницу с травмами после столкновения двух легковушек на Кубани, сообщает региональное управление МВД РФ.
Обновлено в 02:10
Армия и оружие
Пентагон обвинил венесуэльский Су-30 в угрозе разведчику ВВС США
Обновлено вчера в 12:25