Metallica на концерте в Лужниках в рамках WorldWired Tour исполнила песню Виктора Цоя "Группа крови".

Metallica спела «Группу крови» на концерте в Лужниках

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