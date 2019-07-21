Музыка
Metallica спела «Группу крови» на концерте в ЛужникахРИА Новости 15:50
Metallica на концерте в Лужниках в рамках WorldWired Tour исполнила песню Виктора Цоя "Группа крови".
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Кино
«Мстители: Финал» стали самым кассовым фильмом в истории
Обновлено в 14:53
Политика
Медведчук допустил отсутствие коалиции в новой Раде
В свою очередь лидер «Слуги народа» Дмитрий Разумков, комментируя возможные коалиционные соглашения, заявил, что «слабо представляет коалицию» с партией «Европейская солидарность», которую возглавляет бывший президент Петр Порошенко.
Обновлено в 16:05
Политика
Вакарчук рассказал о готовности к коалиции в новой Раде
Ранее в воскресенье президент Украины Владимир Зеленский говорил, что партия «Слуга народа» будет рассматривать возможность создания коалиции с партией «Голос» в новом созыве Верховной рады.
Обновлено в 14:27
Футбол
«Зенит» переиграл «Сочи» в матче РПЛ
Футбольный клуб «Сочи» на своем поле уступил санкт-петербургскому «Зениту» в матче второго тура Российской Премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 16:52
Политика
Объявлены данные о явке на выборах в Раду
Обновлено в 14:57
Политика
Косачев: Зеленский сделал оппозиционную Раду «относительно лояльной»
Украинский лидер Владимир Зеленский справился с задачей-минимум, превратив состав Верховной рады из оппозиционного в "относительно лояльный", считает глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.
Обновлено в 17:04
Политика
Посольство Туркменистана опровергло сообщения о смерти Бердымухамедова
Представители посольства Туркменистана в России опровергли сообщения СМИ о смерти лидера республики Гурбангулы Бердымухамедова.
Обновлено в 11:09
Происшествия
Россиянку похитили и изнасиловали в Барселоне
В испанской Барселоне похитили и изнасиловали россиянку.
Обновлено вчера в 10:03
Общество
Названы самые невостребованные в России профессии
В ВНИИ труда назвали самые невостребованные в России профессии. Наименьшим спросом пользуются учителя средней школы и бухгалтеры.
Обновлено вчера в 08:04
Армия и оружие
ВСУ обстреляли Донбасс за несколько часов до перемирия
Украинские силовики открыли огонь по жилым домам в городе Первомайске на территории самопровозглашенной Луганской народной республики.
Обновлено вчера в 14:08
Авто
Volkswagen Tayron установил абсолютный рекорд продаж
Новый среднеразмерный кроссовер Volkswagen Tayron в июне текущего года установил абсолютный рекорд по продажам.
Обновлено вчера в 22:49
Наука
Создана библиотека изображений, недоступных для искусственного интеллекта
Обновлено 19 июля в 02:59
Политика
Мэр Львова объявил об отставке с поста лидера партии «Самопомощь»
Основатель партии "Самопомощь" мэр Львова Андрей Садовой заявил, что решил оставить пост партийного лидера после провала на выборах в Верховную раду.
Обновлено в 17:18
Общество
Фигурант расследования Ивана Голунова избавился от бизнеса в России
Один из героев расследования журналиста Ивана Голунова о похоронном бизнесе в Москве, 19-летний Егор Мазараки (племянник Валерия Мазараки, первого заместителя ГБУ «Ритуал») избавился от своих активов в России, обратила внимание «Медуза».
Обновлено в 11:38
Кино
Дмитрий Медведев поздравил актрису Нину Дробышеву с 80-летием
Обновлено в 06:42
Экономика
Орешкин предупредил о последствиях проблемы закредитованности
Вопрос закредитованности населения окажет негативное влияние на российскую экономику в 2021 году, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
Обновлено в 12:30
Политика
Британский министр финансов Хаммонд объявил о своей отставке
Министр финансов Великобритании Филип Хаммонд объявил, что уйдет в отставку до смены премьер-министра страны, которая произойдет в среду, 24 июля.
Обновлено в 07:53
Политика
Партия «Голос» решила не вести переговоров о коалиции до результатов
В партии музыканта Святослава Вакарчука «Голос» заявили, что не ведут переговоры о коалиции в будущей Верховной раде Украины до объявления окончательных результатов выборов.
Обновлено в 17:15
Происшествия
В Приамурье ливни размыли участок федеральной трассы
В Амурской области участок федеральной трассы Чита — Хабаровск временно закрыт для проезда в районе Сковородино из-за размыва дорожного полотна после ливней.
Обновлено в 00:55
Политика
Зеленский назвал качества будущего премьера Украины
"На Украине надо уметь договариваться" Комментируя последние заявления Владимира Зеленского, источники RT в украинских политических силах раскритиковали как саму точку зрения президента, так и тот факт, что это заявление было сделано в день парламентских выборов.
Обновлено в 09:59
Политика
Зеленский продемонстрировал плачевное состояние крейсера «Украина»
Президент Украины Владимир Зеленский показал ужасное состояние недостроенного ракетного крейсера "Украина".
Обновлено вчера в 22:31
Футбол
Дракслер: «„ПСЖ“ — это не только Неймар»
Полузащитник «ПСЖ» Юлиан Дракслер прокомментировал слухи о возможном уходе из команды нападающего Неймара.
Обновлено в 14:28
Политика
Рабинович встревожен низкой явкой на выборах на востоке Украины
Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович заявил, что явка на парламентских выборах на востоке Украины "катастрофически низкая", что может привести к прохождению партий, от которых жители страны "хотели избавиться".
Обновлено в 11:33
Общество
Из-за ливня в Краснодаре затопило 30 улиц
Мощный ливень, который продолжается в Краснодаре с первой половины дня, стал причиной подтопления 30 участков города.
Обновлено в 12:37
Происшествия
В Польше нашли тело пропавшего пятилетнего россиянина
Останки пятилетнего россиянина, пропавшего в Польше десять дней назад, найдены на трассе между Варшавой и городом Гродзиск-Мазовецкий.
Обновлено вчера в 14:29
Кино
Первый трейлер сериала «Ведьмак» от Netflix появился в Сети
Компания Netflix опубликовала первый тизер сериала «Ведьмак» на портале Youtube.
Обновлено 19 июля в 21:41
Происшествия
Машина въехала в толпу зрителей на соревнованиях по дрифту в Бишкеке
Автомобиль въехал в толпу зрителей на соревнованиях по дрифту в Бишкеке, сообщили РИА Новости в Главном управлении обеспечения безопасности дорожного движения Киргизии.
Обновлено в 06:48
Футбол
Определился лучший игрок матча «Урал» — «Ахмат»
Обновлено в 09:43