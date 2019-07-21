Музыка

Metallica спела «Группу крови» в ЛужникахLenta.ru вчера в 15:39

Группа Metallica во время концерта на стадионе «Лужники» исполнила песню «Группа крови» Виктора Цоя . Кадры выступления запечатлела пользователь Instagram katyun_chik. На видео видно, как музыкантам подпевает весь многотысячный стадион.
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Виктор Цой
Музыкант
Советский рок-музыкант, автор песен и художник. Основатель и лидер рок-группы «Кино», в которой пел, играл на гитаре, писал музыку и стихи. Снялся в нескольких фильмах. Лучший актёр 1989 года по версии журнала «Советский экран».
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