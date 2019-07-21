Группа Metallica во время концерта на стадионе «Лужники» исполнила песню «Группа крови» Виктора Цоя . Кадры выступления запечатлела пользователь Instagram katyun_chik. На видео видно, как музыкантам подпевает весь многотысячный стадион.

Футбол Калошин: РПЛ хватит судей, когда VAR начнут использовать в каждой игре Руководитель проекта по внедрению системы видеопомощи арбитрам (VAR) в России Леонид Калошин уверен, что Российской премьер-лиге хватит судей после того, как систему VAR начнут использовать в каждом матче.

Политика Лукашенко призвал ЕС помочь Украине Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал Украину «общей бедой» Брюсселя и Минска, призвав Евросоюз оказать помощь в стабилизации ситуации.

Политика Бурбулис опроверг планы продажи Карелии Финляндии В воскресенье, 21 июля, финская газета Helsingin Sanomat со ссылкой на экс-заместителя главы МИДа России (в 1990–1991 годах) Андрея Федорова сообщила, что руководство России обсуждало продажу Карелии и планировало получить за нее $15 млрд.

Спорт В Госдуму внесли законопроект о продаже пива на стадионах В Госдуму внесён проект закона, разрешающий розничную продажу пива на стадионах, пишет РИА Новости.

Кино Умер актер комедии «Спортлото-82» Денис Кмит Киноактер Денис Кмит ушел из жизни в возрасте 59 лет. Он был известен по роли Павла в картине Леонида Гайдая «Спортлото-82».

Политика Турчинов заявил, что пятая часть украинцев хочет стать рабами Бывший секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов заявил, что пятая часть украинцев "готова обменять свободу на рабство".

Общество Умер шеф-редактор «Пусть говорят» Шеф-редактор программы «Пусть говорят» Денис Коновалов скончался в возрасте 29 лет. Об этом сообщает пресс-служба Первого канала.

Экономика Путин ввел мораторий на господдержку разработки нефтяных месторождений Президент России Владимир Путин поручил ввести мораторий на оказание новых мер господдержки при разработке нефтяных месторождений России до завершения инвентаризации.

Общество Соловьев рассказал о виде на жительство в Италии Телеведущий Владимир Соловьев ответил на заявление блогера Алексея Навального о наличии у него вида на жительство в Италии.

Армия и оружие Волгоградцы активно выбирают службу по контракту Почти 700 волгоградцев с начала 2019 года поступили на военную службу по контракту в воинских частях Южного военного округа, которые дислоцированы в Волгограде и области.

Политика Зеленский продемонстрировал состояние крейсера «Украина» На YouTube-канале «ЗЕ!Президент» президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видеоролик с ракетным крейсером «Украина», который находится в плачевном состоянии.

Культура Киану Ривз порадовал своих фанатов Фраза "От вас дух захватывает" принадлежит фанату, который выкрикнул ее на выставке E3 2019.

Технологии Изготовление двигателей для ракет «Протон-М» прекращено «НПО Энергомаш имени академика В. П. Глушко» завершило производство двигателей для ракет-носителей «Протон-М».

Футбол Forbes назвал два самых дорогих спортклуба российских миллиардеров Издание Forbes опубликовало список самых дорогих спортивных клубов мира.

Кино Мэтт Грейнинг намекнул на второй полнометражный фильм о Симпсонах Создатель мультсериала Мэтт Грейнинг рассказал, что сделать фильм было очень сложно, и силы не продолжение истории сложно найти сразу, даже если фильм принес столько денег.

Театры Теодор Курентзис написал заявление об уходе из Пермского театра Худрук Пермского театра оперы и балета Теодор Курентзис написал заявление об уходе, в котором просит освободить его от занимаемой должности с 21 августа.

Футбол Ибрагимович сломал скулу сопернику в матче MLS Шведский нападающий Златан Ибрагимович нанёс травму сопернику во время матча американской Высшей футбольной лиги (MLS).

Футбол «Краснодар» сыграет с «Порту» в квалификации Лиги чемпионов "Краснодар" тоже начинает свой путь с третьего квалификационного раунда, но не Лиги Европы, а гораздо более престижной Лиги чемпионов.

Происшествия В Петербурге убита активистка Елена Григорьева В Петербурге 21 июля в нескольких метрах от собственного дома было найдено тело гражданской активистки Елены Григорьевой.

Политика Трансляция передачи Соловьева в центре Киева возмутила украинцев Украинский журналист подал жалобу в СБУ из-за трансляции передачи российского ведущего Владимира Соловьева в центре Киева.

Путешествия Российские туристы вошли в топ-10 самых путешествующих в мире Рейтинг Mastercard Global Destination Cities ранжирует 200 городов на основе исследований третьих сторон и собственного анализа в зависимости от общего числа приехавших из-за рубежа путешественников и от объемов потраченных ими средств в 2018 году, а также дает прогнозы относительно роста числа гостей и объема пассажиропотока.

Политика Вакарчук объяснил, зачем Украине закон о сосуществовании с Россией Музыкант Святослав Вакарчук, возглавляющий украинскую партию «Голос», выступил за принятие Радой закона о сосуществовании с Россией.