Музыка
Metallica исполнила хит Виктора Цоя «Группа крови» в «Лужниках»Газета.Ru 03:02
Отмечается, что музыканты исполнили композицию на русском языке, заставив зал подпевать вместе с ними. Знаменитая американская группа Metallica исполнила культовую песню Виктора Цоя "Группа крови" во время своего концерта в "Лужниках".
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