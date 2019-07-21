Рок-группа Metallica в воскресенье выступит на стадионе "Лужники" в рамках турне WorldWired. Об этом сообщила пресс-служба организатора гастролей, компании SAV Entertainment.

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На стадионе «Лужники» в Москве 21 июля выступит рок-группа Metallica. Концерт пройдет в рамках мирового турне легенды рока WorldWired.

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