Общество
Met Gala 2019: пять фактов о главном модном событии годаРБК вчера в 12:08
Met Gala — 2019 пройдет 6 мая под знаменем Camp: Notes on Fashion («Кэмп: записки о моде»). Тема навеяна эссе Сьюзен Зонтаг 1964 года «Заметки о кэмпе». Кэмп — эстетика, воспевающая гротеск и неестественность.
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Сняла с себя все: Леди Гага разделась на красной дорожке Met Gala-2019
Комсомольская правдавчера в 20:00
Сегодня Стефани Джерманотте, более известной как Леди Гага, исполняется 33 года
Коммерсантъ Стиль02 мая в 20:01
Автоматически обработаны 7333 источника, обновлено в 03:05, Ашберн
Экономика
ЦБ счел неудовлетворительной деловую репутацию миллиардера Бойко
В 2015 году журнал РБК сообщал, что именно компания Бойко, чей капитал Forbes оценивал в $1,35 млрд, стояла за терминалами, которые выдавали кредиты на сумму до 15 тыс. руб. прямо на улице.
Обновлено вчера в 21:37
Происшествия
Следствие рассматривает все версии трагедии в Шереметьево
Помимо действий самих пилотов СКР активно изучает работу наземных служб Шереметьево.
Обновлено вчера в 16:23
Происшествия
В центре Вишневского рассказали о состоянии пострадавших в Шереметьеве
Один пациент, доставленный в Национальный медицинский исследовательский центр хирургии имени Вишневского после катастрофы в аэропорту Шереметьево, находится в тяжёлом состоянии, ещё трое — в состоянии средней тяжести.
Обновлено вчера в 02:23
Религия
Православные встречают Радоницу
7 мая православные христиане отмечают праздник Радоница, или Радуница, во время которого поминаются усопшие, пишет "Российская газета".
Обновлено вчера в 22:33
Политика
На Украине оценили потери от разрыва торговых связей с Россией
Украина из-за снижения объемов торговли с Россией потеряла в 13 раз больше, чем РФ, заявил в эфире онлайн-студии «CapitalTV» глава департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергей Саливон.
Обновлено вчера в 20:41
Спорт
Загитова возглавила рейтинг ISU
Обновлено вчера в 20:00
Шоу-бизнес
Принц Гарри рассказал, что чувствовал при рождении сына
Увидев сына, Гарри произнес: «За этого кроху можно умереть». Во время родов Меган также поддерживала мама Дория.
Обновлено вчера в 10:40
Политика
США обеспокоились претензиями России на международные воды в Арктике
Вашингтон встревожился «претензиями» России на международные воды в Арктике, сказал госсекретарь США Майк Помпео.
Обновлено вчера в 09:55
Здоровье
Перечень хронических заболеваний расширен в России
Перечень хронических неинфекционных заболеваний будет расширен в России, сообщает DEITA.
Обновлено в 01:54
Здоровье
Названа главная причина преждевременной смерти
Исследователи проанализировали данные Центров по контролю и профилактике заболеваний об основных и сопутствующих причинах смерти около 48 миллионов человек в период с 1999 по 2017 год.
Обновлено в 00:33
Здоровье
Девушку парализовало после приступа головной боли
Обновлено в 00:25
Шоу-бизнес
Директор Бориса Моисеева опроверг слухи о смерти певца
Концертный директор певца Виталий Фроликов рассказал, что артист находится в США на реабилитации.
Обновлено вчера в 09:54
Общество
Сталина назвали пособником Гитлера в блокаде Ленинграда
Российская писательница Елена Чижова заявила о том, что Иосиф Сталин помог Адольфу Гитлеру осуществить план по блокаде Ленинграда во время Великой Отечественной войны.
Обновлено в 03:01
Энергетика
«Татнефть» в апреле увеличила добычу на 2%
Предприятиями Группы "Татнефть" в апреле добыто 2 419 тыс. т нефти (+2%), за четыре месяца - 9 753 тыс.т. нефти, что на 288 тыс.т. больше (+3%), чем в 2018 году.
Обновлено в 02:25
Происшествия
В Кузбассе замначальника полиции заподозрили в получении взятки
Замначальника полиции по оперативной работе ГУ МВД России по Кемеровской области задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере.
Обновлено в 02:59
Происшествия
В Пермском крае похитили предпринимателя
В пресс-службе СК РФ в свою очередь ТАСС сообщили, что после случившегося следственное управление СК РФ по Пермскому краю возбудило уголовное дело по п. "з" ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека из корыстных побуждений).
Обновлено в 02:09
Шоу-бизнес
Никита Михалков подверг критике сюжеты телевизионных шоу
Никита Михалков подверг их критике, подчеркнув, что рейтинги зарабатываются благодаря скандалам и выяснению отношений между участниками.
Обновлено в 00:48
Авто
Дизайн преемника Lada 4x4 запатентовал «АвтоВАЗ»
На изображениях запечатлен SUV. Как предполагают эксперты, модель станет преемником внедорожника Lada 4x4.
Обновлено вчера в 06:47
Политика
Репортеры Reuters освобождены из тюрьмы Мьянмы
Обновлено в 00:22
Шоу-бизнес
Актриса Эми Шумер впервые стала мамой
Комедийная актриса и stand up-комик Эми Шумер (37) впервые стала матерью. Ее ребенок появился на свет минувшей ночью.
Обновлено вчера в 23:53
Армия и оружие
В Алеппо восстановили единственный мукомольный завод
Обновлено вчера в 23:08
Технологии
Систему бесперебойной работы Интернета в автомобилях создали в России
Обновлено вчера в 22:22
Здоровье
В Минздраве рассказали, как бороться с аллергией
В Минздраве России рассказали RT, когда стоит ожидать пика развития аллергических реакций на пыление различных растений, а также назвали способы борьбы с симптомами аллергии.
Обновлено в 00:30
Политика
Большинство россиян сочли аресты чиновников борьбой за сферы влияния
Более 50% опрошенных рассматривают такие аресты как следствие борьбы за передел сфер влияния либо отвлечение внимания от реальных проблем в экономике.
Обновлено вчера в 20:43
Наука
Леонардо да Винчи не мог закончить «Мону Лизу»
Леонардо да Винчи оставил "Мону Лизу" незаконченной, потому что он серьезно повредил руку во время обморока, утверждает новое исследование.
Обновлено 04 мая в 03:12
Общество
Определены аномально голосовавшие за дочь Алсу регионы
Обновлено вчера в 23:02
Экономика
Крупнейший производитель яиц в России оказался на грани банкротства
История вопроса К началу 2010-х годов упомянутый кондопожский хлебокомбинат был одним из крупнейших производителей комбикормов и муки в Северо-Западном регионе.
Обновлено вчера в 07:33