Met Gala 2019: пять фактов о главном модном событии годаРБК вчера в 12:08

Met Gala — 2019 пройдет 6 мая под знаменем Camp: Notes on Fashion («Кэмп: записки о моде»). Тема навеяна эссе Сьюзен Зонтаг 1964 года «Заметки о кэмпе». Кэмп — эстетика, воспевающая гротеск и неестественность.

Met Gala 2019: пять фактов о главном модном событии года

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