Экономика
В России в июне зафиксирована нулевая инфляцияREGNUM 09:17
Потребительские цены в России в июне 2019 в среднем не изменились. Об этом 8 июля сообщает Федеральная служба государственной статистики (Росстат). Согласно данным ведомства, месячная инфляция в июне составила 0,0%, с начала текущего года — 2,5%.
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с чего всё началось
Впервые с 1991 года инфляция в России в июне составила 0%, замедлившись в годовом выражении до 4,7%, свидетельствуют данные, которые в понедельник опубликовал Росстат.Интерфакс09:21
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Футбол
Уральский завод изготовил фарфоровые фигурки Кокорина и Мамаева
Сысертский фарфоровый завод представил на международной промышленной выставке «Иннопром» в Екатеринбурге фигурки футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.
Обновлено в 10:24
Экономика
Орешкин потребовал расследовать раннюю публикацию ЦБ данных Росстата
«Информация о месячной инфляции за июнь была размещена Банком России в 15:00 мск 8 июля на своем официальном сайте на основе публикации на сайте Росстата», — сообщили в пресс-службе ЦБ.
Обновлено в 09:33
Политика
ВГТРК не видит оснований для отмены телемоста с Украиной
Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания (ВГТРК) не видит оснований для отмены телемоста между Россией и Украиной, говорится 8 июля в заявлении холдинга.
Обновлено в 07:04
Политика
Российские туристы начали массово отменять брони в гостиницах Грузии
Российские туристы начали массово отменять брони в гостиницах в Батуми, Кутаиси, и районе Кахетия после отмены полетов российских авиакомпаний в Грузию, заявила глава Национального агентства туризма Грузии Мариям Квривишвили.
Обновлено в 04:56
Происшествия
Число погибших при наводнении в Иркутской области увеличилось до 23
Число погибших в зоне наводнения в Иркутской области возросло до 23. Об этом ТАСС сообщил представитель экстренных служб региона.
Обновлено в 03:21
Политика
Габуния может стать новым Скрипалём, опасается Гаспарян
Историк и публицист Армен Гаспарян в Твиттере опасается, что "ущербный Габуния" может внезапно "сыграть в ящик, скажем, от острой сердечной недостаточности".
Обновлено в 01:13
Армия и оружие
Неизвестные в Одессе «заминировали» здание, требуя прекратить учения НАТО
Неизвестные прислали на электронную почту телерадиокомпании "Первый городской" сообщение о минировании здания, где располагается ее офис, потребовали от властей страны прекратить военно-морские учения Sea Breeze 2019 и вывести корабли НАТО из акватории Одесского порта.
Обновлено в 10:08
Политика
ПА ОБСЕ приняла итоговую декларацию с критикой России
Парламентская ассамблея Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ) приняла итоговую декларацию, в которой содержатся тезисы о непризнании Крыма частью РФ, критика проектов «Северный поток-2» и «Турецкий поток», а также призыв к Москве отказаться от признания независимости Абхазии и Южной Осетии.
Обновлено в 07:20
Общество
Зарплаты грузчиков в Шереметьево подняли в пять раз
Московский аэропорт Шереметьево повысил зарплату сотрудникам практически в пять раз. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на источники.
Обновлено в 04:16
Политика
Оскорбивший Путина канал «Рустави 2» заявил о давлении властей Грузии
Осуждающая реакция грузинских властей является угрозой и давлением на СМИ, заявили на канале «Рустави 2».
Обновлено в 06:40
Происшествия
Суд арестовал водителя взорвавшегося на Урале бензовоза
Обновлено в 07:36
Культура
В сети появилась мрачная российская версия «Симпсонов»
Обновлено в 05:46
Политика
Лукашенко поддержал инициативу Зеленского о переговорах в Минске
Президент Белоруссии Александр Лукашенко ознакомился с заявлением украинского коллеги Владимира Зеленского о проведении в Минске международной встречи с российским президентом Владимиром Путиным и лидерами еще четырех стран и полностью поддерживает его.
Обновлено в 09:50
Общество
Матвиенко не нашла, к чему придраться в Ставрополе
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе рабочей поездки в Ставрополь призналась журналистам, что не нашла, за что покритиковать городские власти.
Обновлено в 08:15
Происшествия
Семья из Курска получит два миллиона рублей за потерянный клад
Ленинский районный суд Курска вынес решение по иску семьи Снегиревых к Минфину РФ.
Обновлено в 09:44
Происшествия
Избитой ингушской девочке придется ампутировать правую кисть
Избитой в Ингушетии 7-летней Аише Ажиговой, возможно, придется ампутировать правую кисть – прежние благоприятные прогнозы не подтверждаются.
Обновлено в 09:31
Происшествия
Гандболистка сборной России погибла в Польше
Игрок сборной России по пляжному гандболу Екатерина Королева погибла в Польше в возрасте 20 лет, сообщается на официальном сайте Федерации гандбола России (ФГР).
Обновлено в 07:37
Музыка
Музыканты сняли видео в поддержку фигурантов «Нового величия»
Несколько известных российских музыкантов записали видео в поддержку фигурантов дела «Нового величия».
Обновлено в 09:46
Политика
Поклонская ответила Зеленскому, «чей Крым»
Обновлено в 07:54
Спорт
Российский хоккеист дисквалифицирован за допинг на четыре года
Бывший игрок новокузнецкого "Металлурга" Александра Титова дисквалифицирован на четыре года за нарушение антидопинговых правил, сообщает официальный сайт РУСАДА.
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Политика
Путин объявил о проведении Года памяти и славы в 2020 году
«В целях сохранения исторической памяти и в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов постановляю: провести в 2020 году в Российской Федерации Год памяти и славы», — говорится в указе президента, опубликованном на официальном интернет-портале правовых актов.
Обновлено в 10:39
Политика
Депутат РФ из космоса смотрела на гибель людей в Донбассе
Депутат Госдумы России и космонавт Елена Серова сообщила, что она с борта Международной космической станции наблюдала за бомбежками на востоке Украины.
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Шоу-бизнес
«Меня муж послал»: Лолита назвала причину развода
Лолита Милявская, объявившая о разводе с молодым мужем Дмитрием Ивановым, уже неделю живет одна.
Обновлено в 07:40
Футбол
Дембеле вернулся в расположение «Барселоны» на неделю раньше срока
Полузащитник «Барселоны» Усман Дембеле вернулся в расположение клуба раньше срока, сообщает Sport.es со ссылкой на SER-Catalunya.
Обновлено в 09:10
Хоккей
Почему Владимир Ткачёв не уедет в НХЛ и будет играть за СКА
Если Ткачёв сможет состояться в СКА, поможет сборной на ближайшей Олимпиаде, а затем уже совсем в ином статусе уедет покорять НХЛ, никто против не будет, но сейчас ставка на Петербург выглядит выигрышно для обеих сторон.
Обновлено в 04:30
Общество
Омский учитель получила выговор после показа детям фильма ужасов
Учительница частной школы в Омске получила выговор после показа детям 8-14 лет фильма ужасов "Кукла", на что пожаловались некоторые родители.
Обновлено в 02:19
Политика
«Очередной идиот». Что думают грузины о поступке ведущего «Рустави-2»
АиФ.ru собрал отзывы грузин, которыми они поделились в связи с провокационным выпуском авторской программы Георгия Габунии «P. S.» на телеканале «Рустави-2», в котором ведущий позволил себе жестко высказаться в адрес президента России.
Обновлено в 09:42
Здоровье
Медведев пообещал дать поручения по организации всероссийской диспансеризации
Премьер-министр России Дмитрий Медведев намерен дать дополнительные поручения регионам по организации всеобщей диспансеризации.
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Из военно-морского клинического госпиталя 1469 выписаны моряки-подводники, которые пострадали при пожаре на глубоководном аппарате в Баренцевом море.
Обновлено в 10:05
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Лера Кудрявцева показала любимую забаву 11-месячной дочери Маши
Впервые отец – хоккеист Игорь Макаров показал дочь на дне рождения Леры. Теперь и сама телеведущая перестала скрывать лицо малышки.
Обновлено в 03:36