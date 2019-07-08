Экономика

В России в июне зафиксирована нулевая инфляцияREGNUM 09:17

Потребительские цены в России в июне 2019 в среднем не изменились. Об этом 8 июля сообщает Федеральная служба государственной статистики (Росстат). Согласно данным ведомства, месячная инфляция в июне составила 0,0%, с начала текущего года — 2,5%.
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Июньская инфляция в России показала самый низкий результат с 1991 года

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Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 12:28, Вашингтон
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