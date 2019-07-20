Футбол

Месут Озил: «У меня очень хорошие отношения с Эмери»Sportbox.RU 02:37

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По ходу прошлого сезона несколько раз появлялась информация о напряженных отношениях между Озилом и главным тренером «Арсенала» Унаи Эмери. Действующий контракт 30-летнего немца с лондонским клубом рассчитан до 2021 года.
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Унаи Эмери
Испанский футболист и тренер. В настоящее время возглавляет английский футбольный клуб «Арсенал». Будучи главным тренером «Валенсии», трижды подряд занимал третье место в чемпионате Испании. С мая по ноябрь 2012 года возглавлял московский «Спартак». С 2013 года по 2016 тренировал «Севилью», с которой трижды подряд выиграл Лигу Европы.
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