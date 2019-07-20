Футбол
Месут Озил: «У меня очень хорошие отношения с Эмери»Sportbox.RU 02:37
По ходу прошлого сезона несколько раз появлялась информация о напряженных отношениях между Озилом и главным тренером «Арсенала» Унаи Эмери. Действующий контракт 30-летнего немца с лондонским клубом рассчитан до 2021 года.
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Общество
Названы наименее востребованные в России профессии
Ранее в Росстате назвали самые распространенные профессии среди мужчин и женщин в России.
Обновлено вчера в 23:02
Футбол
Хет-трик Ибрагимовича принёс «Лос-Анджелес Гэлакси» победу в матче MLS
Встреча завершилась со счётом 3:2. В составе «Гэлакси» хет-трик оформил 37-летний шведский форвард Златан Ибрагимович.
Обновлено в 03:13
Общество
АЭВТ выступил против новых правил допуска к международным авиарейсам
Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) выступает против новых правил допуска авиакомпаний РФ к международным рейсам, следует из материалов, размещенных на сайте ассоциации.
Обновлено вчера в 12:34
Кино
Netflix опубликовал первый тизер сериала «Ведьмак»
Обновлено в 00:54
Происшествия
В Петербурге задержали мужчину, ранившего глухонемых пассажиров метро
Неизвестный обратился к ним с вопросом, а затем, не услышав ответа, нанес мужчинам удары ножом.
Обновлено в 03:23
Армия и оружие
Американцы сбили иранский беспилотник
Дональд Трамп заявил, что корабль Военно-морских сил США сбил иранский беспилотник в Ормузском проливе.
Обновлено 18 июля в 15:41
Армия и оружие
Что ждет ВСУ при атаке на Донбасс и Крым, рассказали у Зеленского
Обновлено вчера в 16:33
Общество
Голландская авиакомпания извинилась за гомофобную политику
Голландская авиакомпания KLM извинилась за гомофобную политику.
Обновлено в 03:50
Энергетика
Путин заявил об опасности ограничения цен на топливо
В настоящее время рост цен на моторное топливо ниже уровня инфляции: если рост цен на бензин АИ-95 с начала года составил 1,8%, то инфляция выросла на 2,5%. Сама ситуация на рынке, как считают эксперты, связана с ситуацией на мировом энергетическом рынке, рассказал Путин.
Обновлено вчера в 21:13
Происшествия
Глава отдела МВД Москвы уволилась после ареста коллеги из ФСБ
Руководитель "банковского" отдела Главного следственного управления МВД Москвы Полина Цыпина уволилась со службы.
Обновлено в 03:58
Происшествия
Под Волгоградом подросток на машине отца сбил четырехлетнего ребенка
Четырехлетний мальчик госпитализирован после наезда на него подростка на самовольно взятой у отца машине в Волгоградской области, сообщил в субботу ТАСС официальный представитель ГУ МВД по региону Антон Корнаухов.
Обновлено в 02:35
Политика
Польша не позвала Путина на годовщину начала Второй мировой войны
Обновлено вчера в 09:37
Политика
Путин поручил отменить все штрафы с «неправильных» камер
Президент Владимир Путин поручил правительству разобраться с отменой штрафов за нарушение ПДД, выписанных с камер, установленных с нарушениями.
Обновлено 18 июля в 11:45
Хоккей
Житник: интервью Панарина может негативно отразиться на Знарке
Олимпийский чемпион Алексей Житник поделился мнением о ситуации с Артемием Панариным, раскритиковавшем российские власти в интервью.
Обновлено в 01:57
Политика
Украинцев возмутило поведение Зеленского при встрече с Полтораком
Обновлено вчера в 22:41
Общество
Умер аргентинский архитектор Сезар Пелли
В Аргентине в возрасте 92 лет скончался архитектор Сезар Пелли. Об этом сообщил губернатор провинции Тукуман Хуан Мансур.
Обновлено вчера в 20:52
Армия и оружие
Три украинских силовика утонули вместе с БМД на учениях НАТО
Обновлено вчера в 10:00
Армия и оружие
Саудовская Аравия разрешила США разместить свои войска в стране
Обновлено вчера в 19:46
Происшествия
СМИ узнали об аресте в деле о постройке завода по производству С-400
В Нижнем Новгороде по решению суда арестован владелец ООО «ВИП-Стройинжиниринг» Сергей Дегтярев, сообщает газета «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 20:15
Авто
Купе-кроссовер Renault Arkana: когда грунтовка приятнее асфальта
Обновлено в 03:42
Космос
50 лет назад американцы впервые высадились на Луну
Обновлено в 00:48
Общество
Greenpeace запустил проект EarthApp по «состариванию» мест на Земле
Обновлено вчера в 11:14
Политика
Украинский министр назвал указ Зеленского цирком
Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян назвал цирком указ президента страны Владимира Зеленского об улучшении качества автомобильных дорог.
Обновлено в 01:36
Политика
Посольство России выложило карту с украинским Крымом
Обновлено в 01:48
Политика
Антироссийские санкции признали бесполезными в Германии
"Сохранение санкций против России вредно для немецких компаний и ведет к тому, что Россия постоянно общается с Китаем", - добавил Эрнст.
Обновлено в 00:10
Политика
Акция по случаю годовщины убийства Шеремета прошла в Киеве
Обновлено в 03:40
Происшествия
В Подмосковье задержали двух следователей СК
В Московской области задержаны два следователя территориальных отделов Следственного комитета по подозрению в получении взятки в размере 1,2 млн рублей.
Обновлено в 03:24
Космос
«Тойота» на Луне: каким будет японский луномобиль
Во внутреннем герметизированном пространстве астронавты смогут жить и работать, не пользуясь скафандрами.
Обновлено в 03:18
Шоу-бизнес
Директор «Ленкома» рассказал о самочувствии Инны Чуриковой
Обновлено в 03:52