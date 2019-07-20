Футбол

Месут Озил: «У меня очень хорошие отношения с Эмери»Sports.ru вчера в 23:31

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Полузащитник «Арсенала» Месут Озил опроверг информацию о том, что он не ладит с главным тренером команды Унаи Эмери.
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Месут Озил
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Немецкий футболист турецкого происхождения, выступающий за английский клуб «Арсенал» на позиции атакующего полузащитника. Чемпион мира 2014 года в составе сборной Германии.
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Унаи Эмери
Испанский футболист и тренер. В настоящее время возглавляет английский футбольный клуб «Арсенал». Будучи главным тренером «Валенсии», трижды подряд занимал третье место в чемпионате Испании. С мая по ноябрь 2012 года возглавлял московский «Спартак». С 2013 года по 2016 тренировал «Севилью», с которой трижды подряд выиграл Лигу Европы.
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