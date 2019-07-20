Полузащитник «Арсенала» Месут Озил опроверг информацию о том, что он не ладит с главным тренером команды Унаи Эмери.

Месут Озил: «У меня очень хорошие отношения с Эмери»

Путешествия Туристов оштрафовали в Венеции за приготовление кофе на мосту Полиция итальянской Венеции оштрафовала двух немецких туристов на €950 за приготовление кофе на ступенях одного из старейших мостов города Риальто.

Политика Антироссийские санкции признали бесполезными в Германии "Сохранение санкций против России вредно для немецких компаний и ведет к тому, что Россия постоянно общается с Китаем", - добавил Эрнст.

Футбол Зе Луиш забил первый гол за «Порту» Бывший нападающий московского футбольного клуба "Спартак" Зе Луиш забил дебютный гол в составе португальского "Порту" в товарищеском матче с испанским "Бетисом".

Общество Названы наименее востребованные в России профессии Ранее в Росстате назвали самые распространенные профессии среди мужчин и женщин в России.

Политика Российское посольство показало карту с украинским Крымом Посольство России в Великобритании опубликовало в Twitter карту, на которой Крым обозначен как территория Украины.

Футбол «Краснодар» сыграет с «Уфой» во втором туре РПЛ «Уфа» на своей арене примет «Краснодар» в матче второго тура чемпионата России по футболу.

Политика Экипаж задержанного Ираном британского танкера останется на борту 19 июля Иран задержал танкер Stena Impero под флагом Великобритании в районе Ормузского пролива.

Политика Саакашвили снял свою партию с выборов в Раду Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что его партия "Движение новых сил" отказывается участвовать в выборах в Раду, которые пройдут завтра, 21 июля.

Происшествия Глава отдела МВД Москвы уволилась после ареста полковника-миллиардера По словам одного из источников РИА Новости в правоохранительных органах, увольнение связано с арестом главы отдела управления «К» службы экономической безопасности ФСБ полковника Кирилла Черкалина.

Политика Украинский министр назвал цирком новый указ Зеленского Украинский министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что новый указ об улучшении качества дорог главы страны Владимира Зеленского похож на цирк.

Футбол Конте: у «Интера» возникли трудности на трансферном рынке Наставник «Интера» Антонио Конте заявил, что у клуба существуют проблемы с продажей игроков на трансферном рынке.

Политика Дана Борисова отреагировала на возмущение украинских националистов Телеведущая Дана Борисова отреагировала на негативные комментарии украинских пользователей под фотографией с майдана Незалежности в Киеве, которую она выложила в своем инстаграме.

Политика Разговор Путина с мальчиком из Тулуна попал на видео Матвей Николаевич Сафронов, дошкольник из Тулуна, чей дом разрушило катастрофическое наводнение, поговорил с президентом России Владимиром Путиным сегодня, 19 июля.

Футбол «Краснодар» в гостях разгромил «Уфу» «Уфа» на своем поле уступила «Краснодару» в матче второго тура молодежного первенства России.

Шоу-бизнес Дочь Галкина и Пугачёвой увлеклась тренажёрами Пятилетняя дочь телеведущего Максима Галкина и певицы Аллы Пугачёвой Лиза впервые сбросила лишний вес.

Шоу-бизнес Пригожин рассказал о судьбе многомиллионных доходов звезд Продюсер Иосиф Пригожин рассказал, на что звезды шоу-бизнеса тратят свои заработанные многомиллионные доходы.

Происшествия Первый энергоблок Калининской АЭС подключили к сети Энергоблок №1 на Калининской атомной электростанции в Тверской области включен в сеть после частичной остановки утром 18 июля из-за короткого замыкания в одном из трансформаторов тока на открытом распределительном устройстве.

Кино Скончался актер сериала «Государственная граница» Август Милованов Известный народный артист Белоруссии Август Милованов скончался. На момент смерти ему было 82 года.

Происшествия Госпитализированная Инна Чурикова находится в тяжелом состоянии Состояние народной артистки СССР Инны Чуриковой, которая находится в реанимации НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского, оценивается как тяжелое.

Политика Путин перенес саммиты ШОС и БРИКС из Челябинска в Петербург Напомним, Челябинск был определен местом проведения заседания совета глав государств — членов ШОС и встречи лидеров БРИКС в 2020 году в соответствии с подписанным указом президента РФ.