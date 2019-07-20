Футбол
Месут Озил: «У меня очень хорошие отношения с Эмери»Sports.ru вчера в 23:31
Полузащитник «Арсенала» Месут Озил опроверг информацию о том, что он не ладит с главным тренером команды Унаи Эмери.
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Путешествия
Туристов оштрафовали в Венеции за приготовление кофе на мосту
Полиция итальянской Венеции оштрафовала двух немецких туристов на €950 за приготовление кофе на ступенях одного из старейших мостов города Риальто.
Обновлено в 00:29
Политика
Антироссийские санкции признали бесполезными в Германии
"Сохранение санкций против России вредно для немецких компаний и ведет к тому, что Россия постоянно общается с Китаем", - добавил Эрнст.
Обновлено в 00:10
Энергетика
«Газпром» достроит газопровод Починки–анапа
Обновлено вчера в 16:23
Футбол
Зе Луиш забил первый гол за «Порту»
Бывший нападающий московского футбольного клуба "Спартак" Зе Луиш забил дебютный гол в составе португальского "Порту" в товарищеском матче с испанским "Бетисом".
Обновлено в 01:38
Общество
Названы наименее востребованные в России профессии
Ранее в Росстате назвали самые распространенные профессии среди мужчин и женщин в России.
Обновлено вчера в 23:02
Политика
Российское посольство показало карту с украинским Крымом
Посольство России в Великобритании опубликовало в Twitter карту, на которой Крым обозначен как территория Украины.
Обновлено вчера в 23:29
Футбол
«Краснодар» сыграет с «Уфой» во втором туре РПЛ
«Уфа» на своей арене примет «Краснодар» в матче второго тура чемпионата России по футболу.
Обновлено вчера в 19:02
Политика
Украинцев возмутило поведение Зеленского при встрече с Полтораком
Обновлено вчера в 22:41
Политика
Экипаж задержанного Ираном британского танкера останется на борту
19 июля Иран задержал танкер Stena Impero под флагом Великобритании в районе Ормузского пролива.
Обновлено в 02:06
Политика
Саакашвили снял свою партию с выборов в Раду
Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что его партия "Движение новых сил" отказывается участвовать в выборах в Раду, которые пройдут завтра, 21 июля.
Обновлено вчера в 18:07
Происшествия
Глава отдела МВД Москвы уволилась после ареста полковника-миллиардера
По словам одного из источников РИА Новости в правоохранительных органах, увольнение связано с арестом главы отдела управления «К» службы экономической безопасности ФСБ полковника Кирилла Черкалина.
Обновлено в 02:28
Политика
Украинский министр назвал цирком новый указ Зеленского
Украинский министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что новый указ об улучшении качества дорог главы страны Владимира Зеленского похож на цирк.
Обновлено вчера в 20:32
Футбол
Конте: у «Интера» возникли трудности на трансферном рынке
Наставник «Интера» Антонио Конте заявил, что у клуба существуют проблемы с продажей игроков на трансферном рынке.
Обновлено в 01:18
Армия и оружие
Саудовская Аравия разрешила США разместить свои войска в стране
Обновлено вчера в 19:46
Космос
В Astroneer празднуют пятидесятилетие миссии «Аполлона-11»
Обновлено вчера в 16:30
Политика
Дана Борисова отреагировала на возмущение украинских националистов
Телеведущая Дана Борисова отреагировала на негативные комментарии украинских пользователей под фотографией с майдана Незалежности в Киеве, которую она выложила в своем инстаграме.
Обновлено вчера в 12:18
Происшествия
Аварийная посадка самолета в океане попала на видео
Обновлено в 02:15
Политика
Стоун попросил Путина стать крестным отцом его дочери
Обновлено вчера в 16:11
Происшествия
Мужчина захотел улететь в Гану на крыле самолета
Обновлено в 02:43
Политика
Разговор Путина с мальчиком из Тулуна попал на видео
Матвей Николаевич Сафронов, дошкольник из Тулуна, чей дом разрушило катастрофическое наводнение, поговорил с президентом России Владимиром Путиным сегодня, 19 июля.
Обновлено вчера в 05:23
Футбол
«Краснодар» в гостях разгромил «Уфу»
«Уфа» на своем поле уступила «Краснодару» в матче второго тура молодежного первенства России.
Обновлено в 02:57
Шоу-бизнес
Дочь Галкина и Пугачёвой увлеклась тренажёрами
Пятилетняя дочь телеведущего Максима Галкина и певицы Аллы Пугачёвой Лиза впервые сбросила лишний вес.
Обновлено вчера в 20:27
Транспорт
В ГИБДД назвали основную причину гибели людей на российских дорогах
Обновлено вчера в 13:24
Шоу-бизнес
Пригожин рассказал о судьбе многомиллионных доходов звезд
Продюсер Иосиф Пригожин рассказал, на что звезды шоу-бизнеса тратят свои заработанные многомиллионные доходы.
Обновлено вчера в 22:17
Происшествия
Первый энергоблок Калининской АЭС подключили к сети
Энергоблок №1 на Калининской атомной электростанции в Тверской области включен в сеть после частичной остановки утром 18 июля из-за короткого замыкания в одном из трансформаторов тока на открытом распределительном устройстве.
Обновлено в 01:46
Кино
Скончался актер сериала «Государственная граница» Август Милованов
Известный народный артист Белоруссии Август Милованов скончался. На момент смерти ему было 82 года.
Обновлено в 02:48
Происшествия
Госпитализированная Инна Чурикова находится в тяжелом состоянии
Состояние народной артистки СССР Инны Чуриковой, которая находится в реанимации НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского, оценивается как тяжелое.
Обновлено вчера в 02:07
Политика
Путин перенес саммиты ШОС и БРИКС из Челябинска в Петербург
Напомним, Челябинск был определен местом проведения заседания совета глав государств — членов ШОС и встречи лидеров БРИКС в 2020 году в соответствии с подписанным указом президента РФ.
Обновлено вчера в 14:46
Общество
В США около половины населения оказалось в зоне аномальной жары
В США 147 млн человек оказались в зоне аномальной жары, сообщает Федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA).
Обновлено вчера в 23:13