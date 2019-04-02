Футбол
Месут Озил: «Рады, что опередили в турнирной таблице „Тоттенхэм“»Матч ТВ 01:47
Рады, что опередили в турнирной таблице «Тоттенхэм», но впереди у нас еще много матчей и борьба будет серьезная. Хотим взять все очки, чтобы быть в топ-4 в конце сезона, — сказал Озил.
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Кино
Скончался актер из «Улиц разбитых фонарей» Александр Васильев
Обновлено вчера в 23:36
Происшествия
В Москве сотрудница полиции случайно ранила себя из пистолета
Сотрудница полиции ранила себя из пистолета в помещении московского ОВД «Арбат». Об этом рассказал источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 03:30
Транспорт
«Аэрофлот» объяснил отказ в перевозке пассажирки со сломанной ногой
Сотрудники «Аэрофлота» отказались сажать женщину на рейс, объяснив это тем, что ее сломанная нога не сгибается, что противоречит правилам перевозки пассажиров, летящих эконом-классом.
Обновлено вчера в 16:35
Происшествия
Гроб с телом женщины привезли к администрации в Рязани
Обновлено вчера в 11:54
Автоспорт
Мик Шумахер дебютировал за рулём Ferrari
Сегодня утром на тестах в Бахрейне сын семикратного чемпиона мира Мик Шумахер впервые сел за руль Ferrari в рамках официальной тестовой сессии.
Обновлено в 03:49
Экономика
Кабмин выделил 2,5 млрд рублей субсидий на перелёты на Дальний Восток
«Из резервного фонда правительства выделяется 2,5 млрд рублей для предоставления субсидий авиакомпаниям на обеспечение доступности перелётов по маршрутам с Дальнего Востока и в обратном направлении», — говорится в документе.
Обновлено в 01:14
Общество
Самый влиятельный вор в законе досрочно выйдет на свободу
Таро должен был выйти на свободу 11 июня 2019 года, но ему удалось добиться сокращения срока наказания до 9 лет и 10 месяцев.
Обновлено в 03:07
Происшествия
В Калининграде загорелось здание завода «Цепрусс»
Пятиэтажное здание завода "Цепрусс" загорелось на площади 1,2 тысячи квадратных метров в Калининграде, произошло частичное обрушение кровли, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Обновлено вчера в 15:04
Происшествия
Двое сотрудников секретного подразделения МВД арестованы за взятки
Следственный комитет России и Федеральная служба безопасности выявили факты коррупции при закупке спецтехники для самого засекреченного подразделения министерства внутренних дел, а именно оперативно-поискового бюро.
Обновлено в 03:33
Экономика
НБКИ предлагает сервис «НБКИ Онлайн расширенный» для кредиторов
Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) внедрило новый сервис — "НБКИ Онлайн расширенный", отвечающий за получение / предоставление кредитных отчетов для кредиторов, регулярно предоставляющих и запрашивающих относительно небольшие объемы информации по кредитам / займам граждан.
Обновлено в 03:56
Армия и оружие
Треть спецназовцев Бельгии оказалась не пригодны к участию в боях
По словам командира подразделения, средний возраст десантников в Бельгии превышает 40 лет.
Обновлено вчера в 04:49
Происшествия
Один из участников «Нового величия» заключил досудебное соглашение
"Ребровский заключил досудебное соглашение со следствием, в связи с чем мера пресечения ему не продлевалась, он отпущен под подписку о невыезде и надлежащем поведении", - сказал собеседник агентства.
Обновлено в 03:45
Общество
Божена Рынска сообщила о смене фамилии
Журналистка, вдова медиаменеджера Игоря Малашенко Божена Рынска заявила о решении взять фамилию покойного мужа.
Обновлено в 02:51
Экономика
Определены самые высокооплачиваемые профессии России
Согласно исследованию, проведенному ВНИИ труда Минтруда, самыми высокооплачиваемыми профессиями в России являются инженер-мехатроник в автомобилестроении и сварщик дуговой сварки.
Обновлено в 00:25
Экономика
В правлении Газпрома провели новые кадровые назначения
Андрей Круглов, который на протяжении последних десяти лет курировал финансы Газпрома, покидает пост заместителя председателя правления компании.
Обновлено вчера в 08:43
Хоккей
Кучеров признан первой звездой дня в НХЛ
Обновлено в 02:38
Экономика
Россия и Китай начали класть рельсы на мосту через Амур
Обновлено в 04:18
Общество
Прокуратура купит в Екатеринбурге квартиру с тремя санузлами за 11,6 млн рублей
Управление Генеральной прокуратуры РФ в УрФО 2 апреля объявило конкурс на закупку четырехкомнатной квартиры в Екатеринбурге за 11,6 млн рублей.
Обновлено в 03:56
Финансы
Минфин спрогнозировал курс рубля к доллару до 2036 года
На период 2025-2030 годов, согласно базовому сценарию, средний курс доллара может подняться до 70,7 рубля, согласно консервативному прогнозу - до 71,5 рубля, а на период 2031-2036 годов по базовому и консервативному сценарию доллар в среднем может вырасти до 74,1 рубля, указывается в документе.
Обновлено вчера в 10:55
Политика
Нетаньху встретится с Путиным в четверг
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху планирует встретиться в четверг в Москве с президентом России Владимиром Путиным, сообщила пресс-служба главы израильского правительства.
Обновлено в 04:18
Политика
Песков ответил на заявление Зеленского по Донбассу
Пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков прокомментировал позицию кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского о Донбассе.
Обновлено вчера в 06:31
Общество
Гидрометцентр назвал сроки весеннего потепления в Москве
Теплая погода придет в столичный регион во второй половине апреля.
Обновлено в 04:01
Технологии
Депутаты предложили шифровать Рунет российской криптографией
В Комитете Госдумы по информационной политике составили поправки ко второму чтению в так называемый законопроект о суверенном Рунете.
Обновлено в 03:59
Происшествия
ФСБ обыскала подразделение президентской Службы спецобъектов
Сотрудники ФСБ изъяли документы, имеющие отношение к межеванию части земельного участка спецобъекта, граничащего с поселком Талалихино, сообщил РБК источник, знакомый с материалами уголовного дела.
Обновлено в 00:01
Политика
Дутерте потребовал проверить все контракты правительства Филиппин
Все контракты, которые были заключены правительством с компаниями и другими странами, должны быть пересмотрены и перепроверены.
Обновлено в 00:58
Армия и оружие
Ил-112В рискует повторить судьбу Су-57
Обновлено вчера в 05:40
Происшествия
Племянницу Скрипаля побили в Ярославле
Скрипаль считает, что причиной агрессии стали не только внутренние дела ТСЖ, но и история в Солсбери, а также политическая деятельность Виктории.
Обновлено в 03:33
Политика
Верховный суд Венесуэлы потребовал лишить Гуайдо неприкосновенности
Верховный суд Венесуэлы выдвинул просьбу Национальному учредительному собранию страны отозвать депутатскую неприкосновенность лидера оппозиции Хуана Гуайдо, который провозгласил себя лидером страны.
Обновлено вчера в 17:47
Происшествия
NYT: иллюзиониста Дэвида Блейна обвинили в сексуальном насилии
Обновлено вчера в 18:07