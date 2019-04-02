Футбол
Месут Озил: «Рады, что опередили в турнирной таблице „Тоттенхэм“»Матч ТВ 01:47
Рады, что опередили в турнирной таблице «Тоттенхэм», но впереди у нас еще много матчей и борьба будет серьезная. Хотим взять все очки, чтобы быть в топ-4 в конце сезона, — сказал Озил.
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Экономика
ФАС начала массовые проверки оборонных предприятий
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) после обращения Минобороны начала проверки на предприятиях оборонно-промышленного комплекса.
Обновлено в 04:49
Хоккей
Кучеров признан первой звездой дня в НХЛ
Обновлено в 02:38
Общество
Росстат назвал долю россиян без доступа к канализации
Более 20% российских домохозяйств не имеют доступа к централизованной канализации: 16,8% пользуются системой труб в выгребные ямы, а у 5,8% населения система канализации отсутствует.
Обновлено вчера в 22:01
Экономика
Visa обязала российские банки выпускать только бесконтактные карты
Международная платежная система Visa направила в российские банки предписание выпускать только бесконтактные карты, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
Обновлено в 05:12
Экономика
Минфин предложил сделать новыми налогами несколько сборов
По информации газеты "Коммерсант", министерство предлагает ввести в кодекс пять новых глав — об экологическом налоге, утилизационном сборе, сборе с пользователей автодорог, налоге с операторов связи и о гостиничном сборе.
Обновлено вчера в 22:42
Происшествия
Экс-глава «МиГ-РосТ» осужден на 9,5 года за мошенничество с недвижимостью на 800 млн руб
Бывший гендиректор российской авиастроительной компании "МиГ-РосТ" Алексей Озеров и бывший вице-президент компании "Туполев" осуждены за мошенничество с объектами недвижимости на 800 млн рублей.
Обновлено в 06:01
Общество
Москвичей предупредили о нашествии летучих мышей
Глава столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский предупредил, что в Москву вместе с потеплением слетаются летучие мыши, передает агентство городских новостей "Москва".
Обновлено в 05:26
Общество
В Ленобласти спасли краснокнижную нерпу весом 10 килограммов
На берегу Финского залива возле города Сосновый Бор Ленинградской области местные жители обнаружили детеныша балтийской нерпы.
Обновлено в 04:59
Авто
Новый кроссовер Chery Tiggo 8 стал мощнее
Китайский автомобильный бренд Chery поделился снимками обновленной модификации кроссовера Chery Tiggo 8, который получил три ряда сидений.
Обновлено в 03:27
Политика
Тимошенко отказалась оспаривать в суде результаты первого тура выборов
Лидер украинской партии «Батькивщина» и кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко на брифинге заявила, что не намерена оспаривать в суде результаты первого тура выборов, несмотря на нарушения.
Обновлено в 06:00
Экономика
Мордашов договорился о покупке гипермаркетов «Лента»
В сообщении, которое опубликовала пресс-служба «Ленты», говорится, что «Севергрупп» (основной актив — компания «Северсталь») согласилась приобрести 34,44% ценных бумаг «Ленты» у компании Luna Inc. (ее бенефициар — TPG Group).
Обновлено вчера в 18:20
Общество
ООН сообщила о росте численности населения Земли до 7,7 млрд человек
Несмотря на снижение рождаемости, зафиксированное ООН во многих странах, численность населения планеты продолжит расти и к 2050 г. достигнет 9,7 млрд человек, а к 2100 г. на Земле будет проживать 11 млрд людей.
Обновлено в 05:45
Шоу-бизнес
46-летнюю Елену Корикову поздравляют с беременностью
46-летнюю Елену Корикову поздравляют с беременностью В микроблоге актриса опубликовала фото, где продемонстрировала заметно округлившийся живот.
Обновлено в 05:32
Экономика
РЖД построит линию Кызыл—Курагино
Как поясняют в ОАО РЖД, монополия берет на себя обязательства провести актуализацию проектной документации, построить и ввести в эксплуатацию железнодорожную линию к Элегестскому угольному месторождению.
Обновлено вчера в 11:49
Армия и оружие
В NASA прокомментировали противоспутниковые испытания Индии
Испытание Индией 27 марта противоспутникового оружия несовместимо с пилотируемыми полётами в космос и создаёт потенциальную угрозу МКС.
Обновлено вчера в 14:25
Экономика
Российский производитель беспилотников может переехать в США
Отмечается, что департамент экономического развития штата Нью-Йорк предлагает компании ADA Aerospace построить в США завод по производству конвертопланов проекта TRIADA, а также отмечает готовность оказать всестороннюю поддержку с привлечением инвестиции для развития бизнеса.
Обновлено вчера в 21:26
Политика
В Раде оценили последствия победы Зеленского
В случае избрания шоумена Владимира Зеленского президентом, кроме элиты, ничего не поменяется, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено вчера в 17:30
Шоу-бизнес
54-летняя Таисия Повалий впервые станет бабушкой
В свежем интервью Таисия поделилась радостной новостью: совсем скоро она впервые станет бабушкой.
Обновлено в 03:47
Авто
Названа стоимость новой модели Kia ProCeed
Корейский автопроизводитель Kia объявил стоимость модели ProCeed нового поколения.
Обновлено в 04:10
Происшествия
Лодка Федора Конюхова перевернулась в Южном океане
Весельная лодка российского путешественника Федора Конюхова попала в шторм в Южном океане и перевернулась впервые за 117 суток пути.
Обновлено в 05:07
Общество
Жан-Мишель Кусто 5 апреля посетит «китовую тюрьму» в Приморье
Исследователь океанов Жан-Мишель Кусто, старший сын известного океанографа Жака-Ива Кусто, как ожидается, прибудет в Россию 3 апреля, а 5 апреля посетит "китовую тюрьму" в Приморье, сообщил РИА Новости руководитель общественной организации "Экологическая вахта" Дмитрий Лисицын.
Обновлено в 03:32
Транспорт
Авиакомпании «Аэрофлот» и «Россия» ввели безбагажный тариф
Авиакомпании «Аэрофлот» и «Россия» со 2 апреля ввели безбагажные тарифы на некоторых маршрутах.
Обновлено вчера в 18:13
Политика
Россияне высказались об объединении России и Белоруссии
Отмечается, что 48% респондентов высказались против объединения России и Белоруссии.
Обновлено вчера в 23:04
Авто
Британское ателье Overfinch представило очень черный Range Rover
Британское ателье Overfinch представило собственную версию Range Rover под названием Velocity — «темное» альтер эго оригинальной модели.
Обновлено в 03:33
Политика
МИД РФ посвятил первоапрельскую шутку выборам на Украине
Министерство иностранных дел России посвятило первоапрельскую шутку выборам на Украине.
Обновлено вчера в 11:53
Происшествия
NYT: иллюзиониста Дэвида Блейна обвинили в сексуальном насилии
Обновлено вчера в 18:07
Кино
Скончался актер из «Улиц разбитых фонарей» Александр Васильев
Обновлено вчера в 23:36