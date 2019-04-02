Месут Озил: «Рады, что опередили в турнирной таблице „Тоттенхэм“»Матч ТВ 01:47

Рады, что опередили в турнирной таблице «Тоттенхэм», но впереди у нас еще много матчей и борьба будет серьезная. Хотим взять все очки, чтобы быть в топ-4 в конце сезона, — сказал Озил.

Месут Озил: «Рады, что опередили в турнирной таблице „Тоттенхэм“»

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