Футбол

Месут Озил: «Рады, что опередили в турнирной таблице „Тоттенхэм“»Матч ТВ 01:47

Рады, что опередили в турнирной таблице «Тоттенхэм», но впереди у нас еще много матчей и борьба будет серьезная. Хотим взять все очки, чтобы быть в топ-4 в конце сезона, — сказал Озил.
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Бельерин: «„Тоттенхэм“ всегда находится в нашей тени»

Soccer.ru05:50

Озил: конечно, «Арсенал» рад, что обошёл «Тоттенхэм» в таблице АПЛ

Чемпионат03:38

Месут Озил: «Рады, что опередили в турнирной таблице „Тоттенхэм“»

Sportbox.RU01:47

Месут Озил: «Рады, что опередили в турнирной таблице „Тоттенхэм“»

Матч ТВ01:47

Озил: «Цель „Арсенала“ — попасть в четверку лучших. Поэтому мы счастливы, что обошли „Тоттенхэм“»

Sport24.ru02:31

Месут Езил: «Рады, что опередили „Тоттенхэм“»

Спорт-Экспрессвчера в 20:48
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Экономика

ФАС начала массовые проверки оборонных предприятий

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) после обращения Минобороны начала проверки на предприятиях оборонно-промышленного комплекса.
Обновлено в 04:49
Хоккей

Кучеров признан первой звездой дня в НХЛ

Обновлено в 02:38
Общество

Росстат назвал долю россиян без доступа к канализации

Более 20% российских домохозяйств не имеют доступа к централизованной канализации: 16,8% пользуются системой труб в выгребные ямы, а у 5,8% населения система канализации отсутствует.
Обновлено вчера в 22:01
Экономика

Visa обязала российские банки выпускать только бесконтактные карты

Международная платежная система Visa направила в российские банки предписание выпускать только бесконтактные карты, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
Обновлено в 05:12
Экономика

Минфин предложил сделать новыми налогами несколько сборов

По информации газеты "Коммерсант", министерство предлагает ввести в кодекс пять новых глав — об экологическом налоге, утилизационном сборе, сборе с пользователей автодорог, налоге с операторов связи и о гостиничном сборе.
Обновлено вчера в 22:42
Происшествия

Экс-глава «МиГ-РосТ» осужден на 9,5 года за мошенничество с недвижимостью на 800 млн руб

Бывший гендиректор российской авиастроительной компании "МиГ-РосТ" Алексей Озеров и бывший вице-президент компании "Туполев" осуждены за мошенничество с объектами недвижимости на 800 млн рублей.
Обновлено в 06:01
Происшествия

Десять фигурантов дела о теракте в метро Петербурга не признали вину

Обновлено в 04:36
Общество

Москвичей предупредили о нашествии летучих мышей

Глава столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский предупредил, что в Москву вместе с потеплением слетаются летучие мыши, передает агентство городских новостей "Москва".
Обновлено в 05:26
Общество

В Ленобласти спасли краснокнижную нерпу весом 10 килограммов

На берегу Финского залива возле города Сосновый Бор Ленинградской области местные жители обнаружили детеныша балтийской нерпы.
Обновлено в 04:59
Авто

Новый кроссовер Chery Tiggo 8 стал мощнее

Китайский автомобильный бренд Chery поделился снимками обновленной модификации кроссовера Chery Tiggo 8, который получил три ряда сидений.
Обновлено в 03:27
Армия и оружие

За участие в ИГ экс-офицер Минобороны получил 19 лет тюрьмы

Обновлено в 04:55
Политика

Тимошенко отказалась оспаривать в суде результаты первого тура выборов

Лидер украинской партии «Батькивщина» и кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко на брифинге заявила, что не намерена оспаривать в суде результаты первого тура выборов, несмотря на нарушения.
Обновлено в 06:00
Экономика

Мордашов договорился о покупке гипермаркетов «Лента»

В сообщении, которое опубликовала пресс-служба «Ленты», говорится, что «Севергрупп» (основной актив — компания «Северсталь») согласилась приобрести 34,44% ценных бумаг «Ленты» у компании Luna Inc. (ее бенефициар — TPG Group).
Обновлено вчера в 18:20
Общество

ООН сообщила о росте численности населения Земли до 7,7 млрд человек

Несмотря на снижение рождаемости, зафиксированное ООН во многих странах, численность населения планеты продолжит расти и к 2050 г. достигнет 9,7 млрд человек, а к 2100 г. на Земле будет проживать 11 млрд людей.
Обновлено в 05:45
Шоу-бизнес

46-летнюю Елену Корикову поздравляют с беременностью

46-летнюю Елену Корикову поздравляют с беременностью В микроблоге актриса опубликовала фото, где продемонстрировала заметно округлившийся живот.
Обновлено в 05:32
Экономика

РЖД построит линию Кызыл—Курагино

Как поясняют в ОАО РЖД, монополия берет на себя обязательства провести актуализацию проектной документации, построить и ввести в эксплуатацию железнодорожную линию к Элегестскому угольному месторождению.
Обновлено вчера в 11:49
Армия и оружие

В NASA прокомментировали противоспутниковые испытания Индии

Испытание Индией 27 марта противоспутникового оружия несовместимо с пилотируемыми полётами в космос и создаёт потенциальную угрозу МКС.
Обновлено вчера в 14:25
Экономика

Российский производитель беспилотников может переехать в США

Отмечается, что департамент экономического развития штата Нью-Йорк предлагает компании ADA Aerospace построить в США завод по производству конвертопланов проекта TRIADA, а также отмечает готовность оказать всестороннюю поддержку с привлечением инвестиции для развития бизнеса.
Обновлено вчера в 21:26
Политика

В Раде оценили последствия победы Зеленского

В случае избрания шоумена Владимира Зеленского президентом, кроме элиты, ничего не поменяется, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено вчера в 17:30
Шоу-бизнес

54-летняя Таисия Повалий впервые станет бабушкой

В свежем интервью Таисия поделилась радостной новостью: совсем скоро она впервые станет бабушкой.
Обновлено в 03:47
Авто

Названа стоимость новой модели Kia ProCeed

Корейский автопроизводитель Kia объявил стоимость модели ProCeed нового поколения.
Обновлено в 04:10
Происшествия

Лодка Федора Конюхова перевернулась в Южном океане

Весельная лодка российского путешественника Федора Конюхова попала в шторм в Южном океане и перевернулась впервые за 117 суток пути.
Обновлено в 05:07
Энергетика

НОВАТЭК заключил первые соглашения о поставках газа с «Арктик СПГ-2»

Обновлено в 05:20
Общество

Жан-Мишель Кусто 5 апреля посетит «китовую тюрьму» в Приморье

Исследователь океанов Жан-Мишель Кусто, старший сын известного океанографа Жака-Ива Кусто, как ожидается, прибудет в Россию 3 апреля, а 5 апреля посетит "китовую тюрьму" в Приморье, сообщил РИА Новости руководитель общественной организации "Экологическая вахта" Дмитрий Лисицын.
Обновлено в 03:32
Транспорт

Авиакомпании «Аэрофлот» и «Россия» ввели безбагажный тариф

Авиакомпании «Аэрофлот» и «Россия» со 2 апреля ввели безбагажные тарифы на некоторых маршрутах.
Обновлено вчера в 18:13
Политика

Россияне высказались об объединении России и Белоруссии

Отмечается, что 48% респондентов высказались против объединения России и Белоруссии.
Обновлено вчера в 23:04
Авто

Британское ателье Overfinch представило очень черный Range Rover

Британское ателье Overfinch представило собственную версию Range Rover под названием Velocity — «темное» альтер эго оригинальной модели.
Обновлено в 03:33
Политика

МИД РФ посвятил первоапрельскую шутку выборам на Украине

Министерство иностранных дел России посвятило первоапрельскую шутку выборам на Украине.
Обновлено вчера в 11:53
Происшествия

NYT: иллюзиониста Дэвида Блейна обвинили в сексуальном насилии

Обновлено вчера в 18:07
Кино

Скончался актер из «Улиц разбитых фонарей» Александр Васильев

Обновлено вчера в 23:36
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Немецкий футболист турецкого происхождения, выступающий за английский клуб «Арсенал» на позиции атакующего полузащитника. Чемпион мира 2014 года в составе сборной Германии.
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