Общество
Местонахождение «сокровищ Третьего рейха» раскрыли в ГерманииРИА Новости 02:20
В Германии обнародовали дневник немецкого офицера Эгона Олленхауэра, в котором говорится, где в Польше спрятаны сокровища Третьего рейха. Об этом сообщает британский таблоид Daily Mail.
Читать в источнике
Оценить246
Подробнее о событии
Показать все источники
Обнародован дневник офицера СС с местоположением сокровищ Третьего рейха в Польше
Известиявчера в 18:01
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 06:03, Ашберн
Кино
Названо место похорон Владимира Этуша
Обновлено в 05:55
Происшествия
«Ъ» узнал причину задержания экс-замглавы Росгеологии
Бывший первый заместитель главы Росгеологии Руслан Горринг был задержан по делу о незаконном выделении земельного участка в Подмосковье.
Обновлено вчера в 14:18
Транспорт
Аэропорт Пулково закрыли из-за непогоды
В Санкт-Петербурге из-за метели и сильного ветра для взлета и приема авиалайнеров закрыт аэропорт Пулково.
Обновлено в 05:05
Происшествия
Свыше 80 человек пострадали в Японии при столкновении парома с китом
По меньшей мере 87 человек пострадали в результате столкновения скоростного парома с крупным морским животным в Японском море.
Обновлено в 05:25
Происшествия
Стрельбу в кафе в Домодедовском районе устроил владелец заведения
По предварительной информации, владелец заведения в деревне Шебанцево открыл стрельбу по посетителям, кафе сообщает "Пятый канал".
Обновлено в 03:59
Общество
В Петербурге из-за угрозы наводнения закрыли затворы дамбы
В Санкт-Петербурге в связи с возможным повышением уровня воды в реке Неве до опасных значений было принято решение закрыть затворы Комплекса защитных сооружений (КЗС).
Обновлено в 02:24
Политика
Участник войны в Донбассе предложил «вернуть» Крым, продав его США
Если украинские власти выделят ветеранам боевых действий земельные участки в Крыму, а те продадут их США, то Киев сможет вернуть полуостров себе.
Обновлено в 03:49
Спорт
Фигуристка Константинова завоевала бронзу на Универсиаде
Российская фигуристка Станислава Константинова завоевала бронзовую медаль в одиночном турнире на Универсиаде в Красноярске, сообщает ТАСС.
Обновлено в 04:03
Общество
Певец из Латвии попросил авиакомпанию заменить русское прощание
Латвийский певец Лаурис Рейникс обратился к турецкой авиакомпании Turkish Airlines с просьбой заменить русское прощание «До свидания!» на латвийское «Uzredzēšanos!».
Обновлено вчера в 20:36
Происшествия
Во Владимире на конкурсе по поеданию блинов умер мужчина
8 марта на площадке у кинотеатра «РусьКино» во Владимире во время конкурса по поеданию блинов произошла трагедия.
Обновлено в 05:58
Общество
Подаренный на 8 Марта Porsche поставил российскую чиновницу в тупик
Обновлено вчера в 09:17
Политика
Путин поручил создать музейные комплексы в четырех регионах РФ
Российский лидер Владимир Путин дал поручение правительству и регионам открыть культурно-образовательные и музейные комплексы в Калининграде, Кемерове, Севастополе, Владивостоке.
Обновлено в 05:33
Происшествия
Приморское шоссе в Петербурге перекрыли из-за массового ДТП
Приморское шоссе в Санкт-Петербурге перекрыли в субботу из-за массового ДТП с участием около десяти автомобилей, сообщили журналистам в пресс-службе управления ГИБДД по городу и Ленинградской области.
Обновлено в 05:20
Общество
Минтруд назвал профессии с самым быстрым трудоустройством
В Министерстве труда и соцзащиты России рассказали, представители каких профессий могут быстро найти работу при посредничестве службы занятости.
Обновлено в 02:39
Происшествия
Сильный ветер валит заборы и деревья в Петербурге
В Сестрорецке упавшая сосна перегородила дорогу. Еще одно дерево упало в Парголово. А в переулке Матвеева ветер "уронил" забор.
Обновлено в 04:58
Происшествия
В Краснодаре воспитательница детсада забыла ребенка на улице
В Краснодаре воспитательница из частного детского сада во время прогулки забыла полуторагодовалого ребенка на улице.
Обновлено в 04:50
Армия и оружие
Россия создаст новые авиационные двигатели из-за санкционных рисков
Россия завершает разработку новых турбовальных двигателей (ТВД) ВК-800 для легких самолетов вертолетов грузоподъемностью 1–1,5 т. Об этом сообщил ведущий конструктор проекта силовой установки Виталий Логинов.
Обновлено вчера в 19:04
Общество
9 марта стало самым теплым днем в Москве с начала года
Обновлено в 04:13
Политика
Евросоюз вводит визы для граждан США
Европейский союз введёт визы для американских граждан с 2021 года. В настоящее время американцы могут на 90 дней приезжать в Европу без виз.
Обновлено в 05:15
Армия и оружие
NPR: КНДР готовится к запуску ракеты
Обновлено в 03:05
Происшествия
Пациент в пражской клинике открыл стрельбу в больничной палате
Двое больных в клинике "На Виноградах" в Праге получили ранения, когда по ним открыл огонь находившийся с ними в палате третий постельный больной.
Обновлено в 02:39
Армия и оружие
Пентагон пригрозил Турции последствиями из-за покупки С-400
Обновлено вчера в 17:11
Армия и оружие
В ДНР заявили о расстреле украинскими солдатами своего командира
Украинские военные расстреляли своего командира за замечание по поводу распития алкоголя.
Обновлено вчера в 23:59
Политика
На Украине ждут усиления присутствия НАТО в Черном море
Украина ожидает усиления военного присутствия НАТО в черноморском регионе и восстановления комиссии Украина-НАТО на уровне министров, заявила вице-премьер Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе в США на встрече с заместителем помощника президента США, директором по вопросам России и Евразии Фионой Хилл.
Обновлено в 04:54
Армия и оружие
Названы сроки госиспытаний перспективного комплекса «Гибка-С»
Государственные испытания перспективного комплекса «Гибка-С», предназначенного для пуска зенитных ракет, начнутся летом текущего года.
Обновлено в 05:49
Политика
Венесуэла подаст жалобу в ООН из-за атаки на энергосистему
Венесуэла намерена передать верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет жалобу из-за атаки на энергосистему страны, в результате которой произошло масштабное отключение электричества.
Обновлено вчера в 21:33